Švýcaři se k bojkotu Ruska nepřidají: Teď to není o politice, neukvapujme se

Robert Rampa
  18:05aktualizováno  18:44

Zklamaní švýcarští hokejisté po prohře ve finále mistrovství světa | foto: AP

Švýcaři se k bojkotu Ruska na hokejovém mistrovství světa nepřidají. Válečnou agresi sice odsuzují, ale zároveň argumentují, že se nesmí dělat uspěchané závěry v emocích. Podle Švýcarů nejde o politický problém, ale o sportovní. „Je klíčové zvážit různé úhly pohledu a vyřešit to v klidu a objektivně,“ stojí ve čtvrtečním vyjádření.

Finsko, Norsko, Lotyšsko, Švédsko, Dánsko, Francie, Rakousko...

Česko i Kanada.

Všechny zmíněné země řekly ano bojkotu Rusů na šampionátech.

Nikoliv Švýcarsko, které dostává své pověsti neutrální země.

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„Švýcarský hokej si je vědom citlivosti tématu a jeho sportovních, politických a společenských dopadů,“ stojí v začátku vyjádření.

„Ale CAS je nejvyšší soudní moc ve sportu. A zatímco odsuzujeme válečnou agresi, zároveň se potýkáme se sportovním problémem, nikoli politickým. Teď je to hlavně o tom, jaké další kroky se rozhodne udělat Mezinárodní hokejová federace (IIHF) a jak začne zavádět rozhodnutí (CAS), které osobně vnímám kriticky,“ píše prezident švýcarské federace Marc Lüthi.

Podle něj je podstatné nejdřív si vyjasnit, za jakých podmínek a jestli vůbec se Rusové mohou účastnit mezinárodních turnajů, nebo jestli stále existují důvody pro vyloučení.

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„Dokud nebudeme mít odpovědi na tyto otázky, bylo by předčasné spekulovat nad následky pro Švýcarsko,“ tvrdí Lüthi. „Jakmile se IIHF rozhodne, co dál, pečlivě si to zanalyzujeme a zkonzultujeme to se všemi relevantními politickými autoritami. Tak velké rozhodnutí nebude naše federace dělat sama od sebe. Spěchat by bylo špatné. Je naprosto klíčové, abychom se na problém podívali z různých úhlů pohledu a situaci zhodnotili v klidu, objektivně a nedělali uspěchaná a emotivní rozhodnutí.“

Zvláštní zpravodaj redakce iDNES.cz Šimon Tittel, který dlouhodobě žije ve Švýcarsku, vysvětluje, že nejde o žádné překvapení: „Zdejší společnost bere válku na Ukrajině jako jeden ze světových konfliktů, ale lidi ji až tak neřeší. Nenahlížejí na Rusy tak, jako je tomu ve většině ostatních evropských zemí. Jde to trochu mimo ně. V politice se dle mého pocitu především zajímají o tu domácí, ne světovou.“

Švýcaři jsou tak první, kdo se veřejně nepřidal k bojkotu. Bez vyjádření zatím zůstávají Slováci, Američané, Němci, Maďaři, Slovinci nebo Kazachstánci.

Mimochodem, ač není v elitní skupině, Polsko podpořilo země ochotné bojkotovat ruské reprezentace.

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