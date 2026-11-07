Švýcaři obrátili! Odmítají hrát s Ruskem na MS juniorů. Přehodnotili jsme to, uvedli

Robert Rampa
Aktualizujeme   22:08
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Švýcarští hokejisté oslavují čtvrtý gól v norské brance. Trefil se Damien Riat. | foto: Reuters

Před dvěma dny se odmítli přidat k bojkotu, chtěli zůstat neutrální a nedělat unáhlená rozhodnutí. V sobotu je všechno jinak. Švýcarská hokejová federace ohlásila, že nenastoupí do utkání proti Rusku na mistrovství světa juniorů na konci roku. „Vzhledem k vývoji jsme rozhodnutí přehodnotili,“ píšou.

Podle Švýcarů by Rusko při návratu obsadilo v žebříčku IIHF desáté místo, tím by z elitní skupiny juniorského šampionátu vyřadilo Norsko a na programu by byl 27. prosince právě zápas Švýcarů s Rusy.

„Mezinárodní hokejová federace (IIHF) začala naplňovat rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS) a poslala upravený kalendář a složení skupin,“ píše švýcarská federace. „Vývoj okolo potenciálního návratu Rusů jsme detailně vyhodnocovali, a to ze sportovního, politického i společenského hlediska. Stejně tak jsme vzali do úvahy možné následky takového rozhodnutí a pečlivě zvážili všechna pro a proti.“

Výsledek?

Švýcarsko by se zúčastnilo turnaje v Kanadě, ale proti Rusku by nenastoupilo.

Zatím nicméně neohlásilo úplný bojkot pro všechny turnaje jako ostatní evropské země, rozhodnutí se teď týká pouze juniorů.

I to je ale zásadní signál, protože ještě před dvěma dny Švýcaři psali, že nejde o politický problém, ale čistě o sportovní, a řekli, že se k bojkotu zatím nepřidají: „Spěchat by bylo špatné. Je naprosto klíčové, abychom se na problém podívali z různých úhlů pohledu a situaci zhodnotili v klidu, objektivně a nedělali uspěchaná a emotivní rozhodnutí.“

Švýcaři se k bojkotu Ruska nepřidají: Teď to není o politice, neukvapujme se

Proč otočili?

„Když teď IIHF začala činit první kroky k tomu, aby naplnila rozhodnutí CAS, situaci jsme s ohledem na vývoj naprosto přehodnotili. Vedení švýcarského hokeje se s ohledem na pokračující konflikt na Ukrajině a všechny okolnosti rozhodlo, že s Ruskem hrát nebudeme,“ stojí v prohlášení.

Připravujeme podrobnosti...

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