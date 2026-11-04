Světový pohár v hokeji 2028: Termín, program, skupiny a zápasy v Praze

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  22:11

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě | foto: Reuters

Po dvanáctileté přestávce se v únoru 2028 uskuteční další ročník Světového poháru. Turnaj osmi reprezentačních týmů s nejlepšími hokejisty světa budou hostit Praha, Calgary a Edmonton. V pražské O2 areně se odehraje sedm utkání včetně jednoho zápasu vyřazovací části. Kdo se Světového poháru 2028 zúčastní, jaký bude program a herní systém turnaje?

Světový pohár v hokeji 2028 – základní informace

Název turnajeSvětový pohár v hokeji 2028
TermínÚnor 2028
PořadateléNHL a NHLPA
Počet účastníků8 reprezentací
Počet skupin2
Počet zápasů17
Délka turnaje13 dní
Pořadatelská městaPraha, Calgary, Edmonton
Zápasy v Praze7
FináleEdmonton, Rogers Place
Poslední vítězKanada (2016)

Kdy a kde se hraje Světový pohár v hokeji 2028

Světový pohár v hokeji 2028 se uskuteční v únoru během sezony NHL 2027/28. Turnaj potrvá 13 dní a hostit jej budou tři města ve dvou zemích – Praha v České republice a kanadská města Calgary a Edmonton.

V Praze se bude hrát v O2 areně, Calgary nabídne novou halu Scotia Place a Edmonton přivítá rozhodující zápasy v Rogers Place, domácím stadionu Oilers.

Přesná data zahájení turnaje a finálového utkání zatím nebyla oznámena.

Program Světového poháru v hokeji 2028

Na programu Světového poháru bude celkem 17 utkání. Dvanáct zápasů připadne na základní skupiny, zbývajících pět na vyřazovací část.

Fáze turnajePočet zápasůMísto konání
Skupina 6Praha
Skupina 6Calgary
Vyřazovací předkolo2Praha, Calgary
Semifinále2Edmonton
Finále1Edmonton

Kompletní rozpis jednotlivých utkání včetně začátků zápasů bude doplněn po zveřejnění oficiálního programu.

Světový pohár 2028 v Praze: Sedm zápasů v O2 areně

Praha bude jedním ze tří pořadatelských měst a zároveň jediným evropským dějištěm Světového poháru 2028.

V O2 areně se uskuteční šest zápasů jedné ze základních skupin a jedno utkání vyřazovacího předkola. Čeští fanoušci tak budou mít možnost sledovat reprezentační hokej s účastí předních hráčů NHL přímo na domácím ledě.

Účastníci Světového poháru v hokeji 2028

Světového poháru se zúčastní osm národních reprezentací. Definitivní seznam účastníků zatím pořadatelé z NHL a NHLPA nezveřejnili.

Mezi očekávané účastníky patří Kanada, Česko, USA, Švédsko a Finsko. Dalšími kandidáty jsou Německo, Švýcarsko a Slovensko. Otazník zůstává nad případným návratem Ruska.

ReprezentaceStav
KanadaOčekávaná účast, hostitelská země
ČeskoOčekávaná účast, hostitelská země
USAOčekávaná účast
ŠvédskoOčekávaná účast
FinskoOčekávaná účast
NěmeckoKandidát
ŠvýcarskoKandidát
Slovensko / RuskoNejistá účast

*Tabulka představuje předpokládané složení turnaje, nikoli oficiálně potvrzený seznam účastníků.

Bude Rusko hrát na Světovém poháru v hokeji 2028?

Účast ruské reprezentace na Světovém poháru v hokeji 2028 zůstává otevřená. Vedení NHL již dříve naznačilo, že její případný start bude záviset také na dalším vývoji války na Ukrajině.

Do diskuse o návratu ruských hokejistů na mezinárodní scénu zasáhlo také rozhodnutí sportovní arbitráže CAS z 30. října 2026, které nařídilo umožnit ruským reprezentacím návrat do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). O účasti na Světovém poháru 2028 však rozhodují samostatně NHL a hráčská asociace NHLPA, které turnaj pořádají.

Proti případnému startu ruských hokejistů se navíc staví některé evropské země. Konečné účastnické složení zatím nebylo oznámeno. Případná účast Ruska by mohla ovlivnit složení turnaje i rozdělení týmů do skupin.

Herní systém Světového poháru 2028

Osm účastníků bude rozděleno do dvou skupin po čtyřech týmech. Každý celek odehraje v základní části tři zápasy.

Vítězové obou skupin postoupí přímo do semifinále. Reprezentace na druhém a třetím místě čeká vyřazovací předkolo, zatímco poslední tým každé skupiny na turnaji skončí.

Dva vítězové předkola doplní semifinalisty. Obě semifinálová utkání a následné finále se odehrají v Edmontonu.

Na rozdíl od mistrovství světa IIHF tak na Světovém poháru nebude klasické čtvrtfinále ani zápas o bronz.

Česko na Světovém poháru v hokeji 2028

Pro české fanoušky bude Světový pohár 2028 mimořádně atraktivní především díky pražskému pořadatelství. Turnaj nabídne možnost vidět na jednom místě řadu největších hvězd světového hokeje. Česká reprezentace patří mezi očekávané účastníky.

Vstupenky na Světový pohár v hokeji 2028

V Praze bude možné navštívit sedm utkání včetně jednoho zápasu vyřazovací části. Podrobnosti o vstupenkách a případných balíčcích pro více zápasů budou doplněny po oznámení pořadatelů.

Kde sledovat Světový pohár 2028 v TV

Televizní práva pro vysílání Světového poháru v hokeji 2028 v České republice zatím nebyla potvrzena. Informace o televizních stanicích a možnostech sledování zápasů online budou doplněny po zveřejnění vysílacího plánu.

Historie Světového poháru v hokeji a vítězové

Světový pohár navazuje na tradici Kanadského poháru, který se konal v letech 1976 až 1991. Pod současným názvem se turnaj uskutečnil poprvé v roce 1996.

Dosud se odehrály tři ročníky Světového poháru. Dvakrát triumfovala Kanada a jednou Spojené státy americké.

Finálové výsledky Světového poháru v hokeji

RokVítězFinalistaVýsledek finále
1996USAKanada2:1 na zápasy
2004KanadaFinsko3:2
2016KanadaTým Evropy2:0 na zápasy

V letech 1996 a 2016 se finále hrálo na dvě vítězná utkání. Pouze v roce 2004 rozhodoval jediný zápas.

Přesné výsledky jednotlivých finálových zápasů
RokZápasVýsledek
1996USA – Kanada3:4 po prodloužení
1996Kanada – USA2:5
1996USA – Kanada5:2
2004Kanada – Finsko3:2
2016Kanada – Tým Evropy3:1
2016Tým Evropy – Kanada1:2
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