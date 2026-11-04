Světový pohár v hokeji 2028 – základní informace
|Název turnaje
|Světový pohár v hokeji 2028
|Termín
|Únor 2028
|Pořadatelé
|NHL a NHLPA
|Počet účastníků
|8 reprezentací
|Počet skupin
|2
|Počet zápasů
|17
|Délka turnaje
|13 dní
|Pořadatelská města
|Praha, Calgary, Edmonton
|Zápasy v Praze
|7
|Finále
|Edmonton, Rogers Place
|Poslední vítěz
|Kanada (2016)
Kdy a kde se hraje Světový pohár v hokeji 2028
Světový pohár v hokeji 2028 se uskuteční v únoru během sezony NHL 2027/28. Turnaj potrvá 13 dní a hostit jej budou tři města ve dvou zemích – Praha v České republice a kanadská města Calgary a Edmonton.
V Praze se bude hrát v O2 areně, Calgary nabídne novou halu Scotia Place a Edmonton přivítá rozhodující zápasy v Rogers Place, domácím stadionu Oilers.
Přesná data zahájení turnaje a finálového utkání zatím nebyla oznámena.
Program Světového poháru v hokeji 2028
Na programu Světového poháru bude celkem 17 utkání. Dvanáct zápasů připadne na základní skupiny, zbývajících pět na vyřazovací část.
|Fáze turnaje
|Počet zápasů
|Místo konání
|Skupina
|6
|Praha
|Skupina
|6
|Calgary
|Vyřazovací předkolo
|2
|Praha, Calgary
|Semifinále
|2
|Edmonton
|Finále
|1
|Edmonton
Kompletní rozpis jednotlivých utkání včetně začátků zápasů bude doplněn po zveřejnění oficiálního programu.
Světový pohár 2028 v Praze: Sedm zápasů v O2 areně
Praha bude jedním ze tří pořadatelských měst a zároveň jediným evropským dějištěm Světového poháru 2028.
V O2 areně se uskuteční šest zápasů jedné ze základních skupin a jedno utkání vyřazovacího předkola. Čeští fanoušci tak budou mít možnost sledovat reprezentační hokej s účastí předních hráčů NHL přímo na domácím ledě.
Účastníci Světového poháru v hokeji 2028
Světového poháru se zúčastní osm národních reprezentací. Definitivní seznam účastníků zatím pořadatelé z NHL a NHLPA nezveřejnili.
Mezi očekávané účastníky patří Kanada, Česko, USA, Švédsko a Finsko. Dalšími kandidáty jsou Německo, Švýcarsko a Slovensko. Otazník zůstává nad případným návratem Ruska.
|Reprezentace
|Stav
|Kanada
|Očekávaná účast, hostitelská země
|Česko
|Očekávaná účast, hostitelská země
|USA
|Očekávaná účast
|Švédsko
|Očekávaná účast
|Finsko
|Očekávaná účast
|Německo
|Kandidát
|Švýcarsko
|Kandidát
|Slovensko / Rusko
|Nejistá účast
*Tabulka představuje předpokládané složení turnaje, nikoli oficiálně potvrzený seznam účastníků.
Bude Rusko hrát na Světovém poháru v hokeji 2028?
Účast ruské reprezentace na Světovém poháru v hokeji 2028 zůstává otevřená. Vedení NHL již dříve naznačilo, že její případný start bude záviset také na dalším vývoji války na Ukrajině.
Do diskuse o návratu ruských hokejistů na mezinárodní scénu zasáhlo také rozhodnutí sportovní arbitráže CAS z 30. října 2026, které nařídilo umožnit ruským reprezentacím návrat do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). O účasti na Světovém poháru 2028 však rozhodují samostatně NHL a hráčská asociace NHLPA, které turnaj pořádají.
Proti případnému startu ruských hokejistů se navíc staví některé evropské země. Konečné účastnické složení zatím nebylo oznámeno. Případná účast Ruska by mohla ovlivnit složení turnaje i rozdělení týmů do skupin.
Herní systém Světového poháru 2028
Osm účastníků bude rozděleno do dvou skupin po čtyřech týmech. Každý celek odehraje v základní části tři zápasy.
Vítězové obou skupin postoupí přímo do semifinále. Reprezentace na druhém a třetím místě čeká vyřazovací předkolo, zatímco poslední tým každé skupiny na turnaji skončí.
Dva vítězové předkola doplní semifinalisty. Obě semifinálová utkání a následné finále se odehrají v Edmontonu.
Na rozdíl od mistrovství světa IIHF tak na Světovém poháru nebude klasické čtvrtfinále ani zápas o bronz.
Česko na Světovém poháru v hokeji 2028
Pro české fanoušky bude Světový pohár 2028 mimořádně atraktivní především díky pražskému pořadatelství. Turnaj nabídne možnost vidět na jednom místě řadu největších hvězd světového hokeje. Česká reprezentace patří mezi očekávané účastníky.
Vstupenky na Světový pohár v hokeji 2028
V Praze bude možné navštívit sedm utkání včetně jednoho zápasu vyřazovací části. Podrobnosti o vstupenkách a případných balíčcích pro více zápasů budou doplněny po oznámení pořadatelů.
Kde sledovat Světový pohár 2028 v TV
Televizní práva pro vysílání Světového poháru v hokeji 2028 v České republice zatím nebyla potvrzena. Informace o televizních stanicích a možnostech sledování zápasů online budou doplněny po zveřejnění vysílacího plánu.
Historie Světového poháru v hokeji a vítězové
Světový pohár navazuje na tradici Kanadského poháru, který se konal v letech 1976 až 1991. Pod současným názvem se turnaj uskutečnil poprvé v roce 1996.
Dosud se odehrály tři ročníky Světového poháru. Dvakrát triumfovala Kanada a jednou Spojené státy americké.
Finálové výsledky Světového poháru v hokeji
|Rok
|Vítěz
|Finalista
|Výsledek finále
|1996
|USA
|Kanada
|2:1 na zápasy
|2004
|Kanada
|Finsko
|3:2
|2016
|Kanada
|Tým Evropy
|2:0 na zápasy
V letech 1996 a 2016 se finále hrálo na dvě vítězná utkání. Pouze v roce 2004 rozhodoval jediný zápas.
|Rok
|Zápas
|Výsledek
|1996
|USA – Kanada
|3:4 po prodloužení
|1996
|Kanada – USA
|2:5
|1996
|USA – Kanada
|5:2
|2004
|Kanada – Finsko
|3:2
|2016
|Kanada – Tým Evropy
|3:1
|2016
|Tým Evropy – Kanada
|1:2