Turnaj čtyř velmocí, tedy bez Česka. NHL potvrdila předkrm Světového poháru

„Ještě to není definitivní, ale na tohle se teď soustředíme,“ řekl Bettman po dvoudenním jednání Rady guvernérů NHL. Jednotlivé zápasy turnaje by se mohly hrát na různých místech.

Podle Bettmana je nový turnaj jen úvodem a doufá, že brzy budou hotové i plány ohledně Světového poháru. „Protože to je náš cíl, mít olympijské hry, dva roky poté Světový pohár, dva roky poté olympijské hry, pak zase Světový pohár. To je cyklus, do kterého se snažíme dostat, ale řekli jsme si, že mezitím zkusíme malý předkrm,“ dodal.

NHL se nijak nepodílela na žádné mezinárodní akci od Světového poháru 2016. Sezonu zámořská soutěž naposledy přerušila v roce 2014 kvůli olympijským hrám v Soči. Další šanci na start pod pěti kruhy hokejisté z NHL zatím nedostali, podle Bettmana ale nyní vedení ligy jedná s Mezinárodním olympijským výborem a Mezinárodní hokejovou federací o podmínkách účasti na ZOH 2026 v Itálii.

„Víme, že pro hráče je důležité tam jet a chceme, aby to vyšlo. Budeme flexibilní, jak jen to půjde. Musíme pro tu sezonu přichystat plán,“ uvedl k olympijskému roku.