Čekání na střet absolutního výkvětu hokejové říše potrvá devět let. Minimálně...

„Je to na prd. Jsem fakt zklamaný,“ posteskl si pro Winnipeg Sun Kyle Connor, eso tamních Jets. „Když jsem přicházel do NHL, hrál se Světový pohár 2016. Páni! To byla paráda, které jsem se chtěl jednou zúčastnit.“