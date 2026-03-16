„Návrat Světového poháru je mimořádnou událostí pro celou mezinárodní hokejovou komunitu. Velmi si vážíme důvěry, kterou nám projevily NHL a NHLPA tím, že se rozhodly uspořádat turnaj poprvé v České republice,“ uvedl v tiskové zprávě Tomáš Petera, majitel skupiny Perinvest, která bude akci v Česku organizovat.
„Turnaj vnímám jako příležitost potvrdit naši pozici jako jednoho z evropských center pro pořádání významných sportovních akcí. Očekáváme silný mezinárodní zájem, vysokou návštěvnost a významný ekonomický dopad na Českou republiku,“ řekl Petera, jenž stál i za pořádáním zápasů NHL v Praze.
Pořadatelé zatím oficiálně nezveřejnili seznam týmů, které se na Světovém poháru představí. Jisté místo mají Kanada, USA, Švédsko, Finsko a podle všeho i Česko jako pořadatel evropské části turnaje.
Již loni v létě ale NHL informovala, že turnaje se má zúčastnit osm týmů, které se utkají ve dvou základních skupinách. Následovat bude vyřazovací část.
Plánovaný počet zápasů je sedmnáct, což naznačuje, že by se mělo hrát podle formátu z roku 1996. Nejprve ve dvou skupinách po čtyřech týmech, přičemž vítězové skupin si zajistí přímý postup do semifinále, celky na druhých a třetích místech se utkají ve čtvrtfinálové fázi, pro nejhorší týmy ve skupině turnaj skončí.
Nezveřejnění účastníků souvisí i s Ruskem, které se od začátku válečného konfliktu na Ukrajině neúčastní akcí Mezinárodní hokejové federace.
Evropské země s Rusy odmítají hrát, NHL by ale ráda ruské hráče na své akci viděla. Kandidáty na start v osmičlenném turnaji jsou Švýcarsko, Německo a Slovensko.
„Ve sportu neexistuje žádná mezinárodní soutěž, která by se vyrovnala vášni, dovednostem a vzrušení z toho, když se nejlepší z nejlepších v hokeji sejdou, aby reprezentovali své země. Loňský turnaj 4 Nations Face-Off a nedávné zimní olympijské hry byly jen nejnovějšími příklady,“ řekl komisař NHL Gary Bettman a poukázal vedle her v Miláně i na loňský Turnaj čtyř zemí v Montrealu a Bostonu.
„Nemůžeme se dočkat, až přineseme Světový pohár do tří velkolepých arén ve třech městech, která při pořádání velkých akcí vždy zazáří. Víme, že Calgary, Edmonton a Praha budou fantastickými hostiteli pro hokejové fanoušky z celého světa a že nejlepší hokejisté světa budou soutěžit na úrovni, která z této akce udělá skutečně nezapomenutelný zážitek,“ dodal šéf NHL.
Světový pohár se hrál v letech 1996, 2004 a 2016, kdy se konal v Torontu a vyhrála ho Kanada. Čeští hokejisté nepostoupili ze skupiny a skončili šestí z osmi týmů.