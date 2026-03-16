Velká hokejová akce v Česku. Světový pohár v roce 2028 bude hostit i Praha

Autor: ,
Aktualizujeme   18:22
Hokejový Světový pohár se v únoru 2028 bude hrát i v Praze. Dalšími dějišti turnaje, který se uskuteční po dvanácti letech, budou Calgary a Edmonton. O₂ Arena bude hostit šest zápasů základní skupiny a jedno utkání play off. V pondělí to oznámila NHL, která soutěž pořádá.
Hvězdní Kanaďané v akci. Ukáží se za dva roky v Praze?

Hvězdní Kanaďané v akci. Ukáží se za dva roky v Praze? | foto: AP

„Návrat Světového poháru je mimořádnou událostí pro celou mezinárodní hokejovou komunitu. Velmi si vážíme důvěry, kterou nám projevily NHL a NHLPA tím, že se rozhodly uspořádat turnaj poprvé v České republice,“ uvedl v tiskové zprávě Tomáš Petera, majitel skupiny Perinvest, která bude akci v Česku organizovat.

Češi nebudou chybět na Světovém poháru 2028. Šéfové NHL plánují zavítat do Evropy

„Turnaj vnímám jako příležitost potvrdit naši pozici jako jednoho z evropských center pro pořádání významných sportovních akcí. Očekáváme silný mezinárodní zájem, vysokou návštěvnost a významný ekonomický dopad na Českou republiku,“ řekl Petera, jenž stál i za pořádáním zápasů NHL v Praze.

Pořadatelé zatím oficiálně nezveřejnili seznam týmů, které se na Světovém poháru představí. Jisté místo mají Kanada, USA, Švédsko, Finsko a podle všeho i Česko jako pořadatel evropské části turnaje.

Již loni v létě ale NHL informovala, že turnaje se má zúčastnit osm týmů, které se utkají ve dvou základních skupinách. Následovat bude vyřazovací část.

Český tým nechyběl na posledním Světovém poháru v roce 2016.

Plánovaný počet zápasů je sedmnáct, což naznačuje, že by se mělo hrát podle formátu z roku 1996. Nejprve ve dvou skupinách po čtyřech týmech, přičemž vítězové skupin si zajistí přímý postup do semifinále, celky na druhých a třetích místech se utkají ve čtvrtfinálové fázi, pro nejhorší týmy ve skupině turnaj skončí.

Nezveřejnění účastníků souvisí i s Ruskem, které se od začátku válečného konfliktu na Ukrajině neúčastní akcí Mezinárodní hokejové federace.

Evropské země s Rusy odmítají hrát, NHL by ale ráda ruské hráče na své akci viděla. Kandidáty na start v osmičlenném turnaji jsou Švýcarsko, Německo a Slovensko.

„Ve sportu neexistuje žádná mezinárodní soutěž, která by se vyrovnala vášni, dovednostem a vzrušení z toho, když se nejlepší z nejlepších v hokeji sejdou, aby reprezentovali své země. Loňský turnaj 4 Nations Face-Off a nedávné zimní olympijské hry byly jen nejnovějšími příklady,“ řekl komisař NHL Gary Bettman a poukázal vedle her v Miláně i na loňský Turnaj čtyř zemí v Montrealu a Bostonu.

Bettman. Nenáviděný šíbr, jenž udělal z hokejistů milionáře

„Nemůžeme se dočkat, až přineseme Světový pohár do tří velkolepých arén ve třech městech, která při pořádání velkých akcí vždy zazáří. Víme, že Calgary, Edmonton a Praha budou fantastickými hostiteli pro hokejové fanoušky z celého světa a že nejlepší hokejisté světa budou soutěžit na úrovni, která z této akce udělá skutečně nezapomenutelný zážitek,“ dodal šéf NHL.

Světový pohár se hrál v letech 1996, 2004 a 2016, kdy se konal v Torontu a vyhrála ho Kanada. Čeští hokejisté nepostoupili ze skupiny a skončili šestí z osmi týmů.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Výsledky

Nejčtenější

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

Sumo hokej? Hráli jsme moderně, získali jsme respekt, vzkázal loučící se Petrovický

Nový asistent olomouckého trenéra Robert Petrovický

Olomoucká éra Róberta Petrovického je u konce. Zlato z mistrovství světa, přes dvě stě startů v NHL či trojnásobná účast na olympiádě. To je výňatek z profesního životopisu dnes už bývalého trenéra...

16. března 2026  18:18

Hokejová Sparta bude platit za Nedvědovo hodnocení výkonu rozhodčích

Trenér Jaroslav Nedvěd ze Sparty v utkání s Libercem.

Hokejová Sparta dostala od ředitele extraligy Martina Loukoty pokutu 10 000 korun za vyjádření trenéra Jaroslava Nedvěda na adresu rozhodčích po pátém zápase předkola play off proti Kladnu. Nedvěd...

16. března 2026  17:01

Gudas: Play off nemáme jisté, ale míříme dobrým směrem. Manažer nás vyslyšel

Radko Gudas se připravuje na vhození puku na led.

Nikoliv David Pastrňák či Martin Nečas. Nejskloňovanějším českým hokejovým jménem v zámoří z poslední dní je Radko Gudas, jenž od ligové disciplinárky dostal pětizápasový trest za faul kolenem na...

16. března 2026  15:50

Ve Finsku řeší nehorázný zákrok. Obránce zná trest, experti hlásí: Chtěl mu ublížit

Oliver Lauridsen z Dánska (vlevo) u mantinelu sráží Christopha Bertschyho ze...

Brutální sobotní faul z finské ligy má dohru. Nedovoleným zákrokem zkušeného dánského hokejového obránce Olivera Lauridsena na Petteriho Riihinena se zabývá disciplinární komise. Udělila mu trest na...

16. března 2026

Liberec si pojistil kapitána. Šimek prodloužil smlouvu až do roku 2030

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.

Kapitán libereckých hokejistů Radim Šimek prodloužil své působení pod Ještědem. S vedením Bílých Tygrů podepsal třiatřicetiletý obránce, jenž si zahrál na olympijském turnaji v Miláně, novou smlouvu...

16. března 2026  14:17

Snová sezona Slavie končí zklamáním. Ale nemáme se za co stydět, říká kapitán

Slávisté děkují fanouškům za podporu.

O jejím úspěchu v základní části se dalo mluvit jako o překvapení. Do play off šla v pozici největšího favorita, jízda Slavie však skončila už ve čtvrtfinále. „Cítili jsme šanci, ale teď jsme...

16. března 2026  12:12

Přestárlý kádr a chybějící lídři. Recept na krach v play off. Kudy teď dál, Vsetíne?

Momentka z utkání Vsetín - Litoměřice ve čtvrtfinále play off první ligy.

Pro play off si dali motto „Co nejvýše“, místo toho ale mají po šesti dnech po sezoně. Vyřazení hokejového Vsetína ve čtvrtfinále s Litoměřicemi (1:3 na zápasy) přitom nebyla náhoda. „Celá sezona...

16. března 2026

Že bylo Kladno lepší? Nedvěd nesouhlasil s Plekancem, nechápal ani rozhodčí

Sparťanský trenér Jaroslav Nedvěd sleduje duel svých svěřenců proti Kladnu.

Oba usedli za stůl v rámci pozápasové tiskové konference. Podle výrazů na tvářích byste nepoznali, že jeden s druhým nesouhlasí. Žádné údivy nebo úšklebky. Přesto tomu tak bylo. „Že bylo Kladno...

16. března 2026

Dostál slavil výhru na ledě Montrealu, Edmontonu se zranil Draisaitl

Lukáš Dostál z Anaheim Ducks se snaží zasáhnout v zápase s Montreal Canadiens...

V nedělních zápasech hokejové NHL se z Čechů radoval gólman Lukáš Dostál, jenž zvítězil s Anaheimem 4:3 na ledě Montrealu. Obavy zažívají fanoušci Edmontonu poté, co vítězný duel 3:1 proti Nashvillu...

16. března 2026  4:30,  aktualizováno  5:01

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

15. března 2026  23:09

Zasloužili jsme si víc. Kladno končí hrdé, kapitán vzkázal: Dorazí velcí hráči, těšte se

Zklamaní kladenští hokejisté po vyřazení v předkole se Spartou.

Byli blízko. Sahali po postupu do čtvrtfinále play off, který by někdo klidně mohl označit za senzaci. „Vyšel na nás nejlepší soupeř, ale i my ukázali, že jsme sakra silné mužstvo,“ hlásil Miroslav...

15. března 2026  20:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.