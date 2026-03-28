S Ruskem, ale bez Slovenska? NHL střádá plány na Světový pohár, jasno zatím nemá

Do začátku akce zbývá ještě dostatek času, Světový pohár začne až v únoru v roce 2028. I proto NHL, jež velkolepý hokejový turnaj pořádá, nespěchá s finálním verdiktem ohledně složení účastníků. Točí se však kolem Ruska. A tak se nabízí: jak by to vypadalo s ním a jak bez něj?
foto: AP

Kanadský sever The Montreal Gazette přišel s informací, že pokud by se Světového poháru Rusko mělo účastnit, doplnily by ho ještě Kanada, Spojené státy, Švédsko, Finsko, Česko, Německo a Švýcarsko.

Ostrouhali by tak Slováci.

„Všechny výše zmíněné země mají v NHL více hráčů než Slovensko, které na olympiádě reprezentovalo jen sedm zástupců z NHL. Pokud však Rusové zůstanou nežádoucími, osmé místo zaujmou právě Slováci,“ napsal novinář Pat Hickey.

Zároveň doplnil, že podle jeho informací NHL doufá, že Mezinárodní hokejová federace (IIHF) zruší zákaz účasti Ruska ještě před začátkem Světového poháru.

Zprava Nikita Kučerov a Alexander Ovečkin vyčkávají u střídačky během přátelského zápasu Ruska s Českem před Světovým pohárem.

Ta se k tomu ovšem nemá, její prezident Luc Tardif už opakovaně hlásil, že návrat ruských hokejistů na mezinárodní akce je podmíněný koncem války na Ukrajině.

NHL potvrdila, že i v otázce Světového poháru se bude řídit rozhodnutím IIHF. Ale i kdyby ne, pořádání by si tím výrazně zkomplikovala.

Švédové, Finové i Češi se měli nechat slyšet, že by se turnaje v takovém případě neúčastnili. Opět v případě, že by válka na Ukrajině nadále pokračovala.

Rusové na Světovém poháru? Česko by se asi nezúčastnilo, potvrdil šéf NSA

„Mají okolo toho silné emoce a je to stejný pocit, jaký jsme vyjádřili i my a celá hokejová komunita. Nemyslím, že bychom v tom nebyli za jedno. Rusko se bude moct zúčastnit, pokud se stanou určité věci. Pokud se nestanou, pravděpodobně se Světového poháru nezúčastní,“ přiznal zástupce komisionáře NHL Bill Daly v reakci na odpor tří evropských zemí.

Rusové chybí na mezinárodních akcích pod záštitou IIHF kvůli bezpečnostním obavám od roku 2022, kdy prezident Vladimir Putin rozpoutal válku na Ukrajině. Zákaz momentálně platí i pro sezonu 2026/27.

Nyní se zdá, že by jejich potenciální návrat na první velké klání zasáhl právě Slováky. A to i přesto, že na olympijských hrách došli až do semifinále. Na rozdíl od Finů, Čechů, Němců nebo Švýcarů, které má NHL upřednostnit.

Slovenská střídačka zklamaně sleduje konec zápasu o bronz.

Hráči jako Juraj Slafkovský, Dalibor Dvorský, Šimon Nemec, Erik Černák nebo Martin Fehérváry by tak přišli o příležitost měřit se s těmi nejlepšími.

„Doufám, že nebudeme tím devátým týmem. Máme dost kvalitních mladých hráčů, ale to rozhodnutí se bude dělat dopředu, ještě před tím, než se ti kluci prosadí do NHL,“ psal ve svém blogu pro NHL.com před rokem útočník Slafkovský.

„U příštího Světového poháru to podle mě není jisté, ale doufám, že pro ten další už bude dost dobrých slovenských hokejistů, abychom tam byli. Aby nás velké hokejové země s mnoha hráči NHL víc respektovaly a chtěly proti nám hrát,“ přál si.

Zatím není jasné, kdy NHL učiní finální stanovisko. Spěchat ale nebude. Především kvůli nejistotě ohledně Ruska.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

Chmelař asistoval u výhry Rangers, Detroit zvítězil na ledě Buffala

Slovenský útočník Adam Sýkora (vlevo) z New York Rangers se raduje ze své trefy...

V pátečních dvou zápasech hokejové NHL Rangers roznesli Chicago 6:1 i díky asistenci Jaroslava Chmelaře a premiérové trefě Slováka Adama Sýkory. Buffalo naopak na domácím ledě zaváhalo po výsledku...

28. března 2026  6:57,  aktualizováno  7:28

Nejdřív jsem nevěděl, že to je gól, smál se třinecký Roman. Byla to náročná série

Třinecký Miloš Roman slaví vítězný gól do sítě Hradce.

Před dvěma lety svým gólem ve 122. minutě prodloužení sedmého zápasu série s pražskou Spartou poslal Třinec do finále hokejové extraligy. Nyní v pátém čtvrtfinále s Hradcem na to Miloš Roman navázal...

28. března 2026

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

27. března 2026  17:45,  aktualizováno  22:21

Lenc vymyslel klíčovou nahrávku. Drhlo to, ale našli jsme cestu, těší ho

Liberečtí hokejisté slaví gól v pátek čtvrtfinálovém zápase s Karlovými Vary.

Sotva hokejisté Liberce za stavu 1:1 ve třetí třetině přežili velké šance Karlových Varů, vymyslel útočník Radan Lenc parádní přihrávku na obránce Denise Zemana a ten střelou přímo pod víko poslal...

27. března 2026  22:05

Cibulka podepsal v NHL, Edmonton dal obránci Budějovic nováčkovský kontrakt

Obránce Tomáš Cibulka z Motoru České Budějovice.

Hokejový obránce Tomáš Cibulka podepsal v zámořské NHL dvouletý nováčkovský kontrakt s Edmontonem. Smlouva s nedraftovaným držitelem bronzu z juniorského mistrovství světa, který odehrál poslední dvě...

27. března 2026  19:25

Jak rána do rozkroku. Tomášek řídil otočku z 0:5. Ukázali jsme velké srdce, těšilo ho

Český útočník David Tomášek dokonal v prodloužení velkolepou otočku Färjestadu...

Takový zápas švédská SHL v play off ještě nezažila. Hokejisté Rögle kráčeli za pohodovým vítězstvím a vyrovnáním série, jenže druhý duel proti Färjestadu hrubě nezvládli. Obrovitý náskok 5:0...

27. března 2026  14:05

Jandač dostal pokutu za kritiku sudích. Nelíbilo se mu Kousalovo simulování

Trenér Plzně Josef Jandač během zápasu proti pražské Spartě.

Hokejová Plzeň dostala od ředitele extraligy Martina Loukoty pokutu 10 tisíc korun za vyjádření trenéra Josefa Jandače k výkonu rozhodčích po čtvrtečním pátém zápase čtvrtfinále play off proti...

27. března 2026  13:32

Bývalý slovenský bek se diví: Rusům účast zakážeme, ale USA ne? I oni začínají války

Kapitán slovenských hokejistů Andrej Sekera slaví svou trefu v utkání proti...

Světový pohár s Ruskem, či bez něj? To je otázka, která se bude v dalších letech prolínat hokejovým prostředím. Opět zaznívají výzvy k oddělovaní politiky a sportu, tento postoj zastává také...

27. března 2026  11:15

Stěhování Komety do T-Areny v průběhu sezony? Je to eventualita, otáčí Zábranský

Šéf Komety Libor Zábranský se raduje ze zisku extraligového titulu.

Brněnští hokejisté od pondělka ví, že neobhájí titul. Pardubice Kometu rozstřílely 4:0 na zápasy a oplatily soupeři porážku z loňského finále. Brno experti rozhodně nepasovali do role favorita, spíše...

27. března 2026  10:30

Dobeš byl opět mezi hvězdami zápasu, Nečas asistoval za Colorado

Jakub Dobeš (75) z Montreal Canadiens překonaný v zápase s Columbus Blue...

Ve čtvrtek měla hokejová NHL opět napilno. Vidět byl montrealský brankář Jakub Dobeš, jenž pomohl k výhře 2:1 nad Columbusem. Útočník Martin Nečas asistencí podpořil těsný úspěch Colorada 3:2 nad...

27. března 2026  6:59,  aktualizováno  8:03

Irving se rval a dráždil Plzeň: Bitky si užívám. Kdo nemá emoce, je v nevýhodě

Sparťanský obránce Aaron Irving v bitce s Ivem Sedláčkem v závěru pátého...

Na plzeňské fanoušky reagoval už v závěru utkání z trestné lavice. A když mířil do kabiny, velmi hlasitě dával najevo, jak si setrvání hokejové Sparty v boji o postup do semifinále užívá. Aarona...

27. března 2026  7:30

