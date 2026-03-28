S Ruskem, ale bez Slovenska? NHL střádá plány na Světový pohár, jasno zatím nemá

Kanadský sever The Montreal Gazette přišel s informací, že pokud by se Světového poháru Rusko mělo účastnit, doplnily by ho ještě Kanada, Spojené státy, Švédsko, Finsko, Česko, Německo a Švýcarsko.
Ostrouhali by tak Slováci.
„Všechny výše zmíněné země mají v NHL více hráčů než Slovensko, které na olympiádě reprezentovalo jen sedm zástupců z NHL. Pokud však Rusové zůstanou nežádoucími, osmé místo zaujmou právě Slováci,“ napsal novinář Pat Hickey.
Zároveň doplnil, že podle jeho informací NHL doufá, že Mezinárodní hokejová federace (IIHF) zruší zákaz účasti Ruska ještě před začátkem Světového poháru.
Ta se k tomu ovšem nemá, její prezident Luc Tardif už opakovaně hlásil, že návrat ruských hokejistů na mezinárodní akce je podmíněný koncem války na Ukrajině.
NHL potvrdila, že i v otázce Světového poháru se bude řídit rozhodnutím IIHF. Ale i kdyby ne, pořádání by si tím výrazně zkomplikovala.
Švédové, Finové i Češi se měli nechat slyšet, že by se turnaje v takovém případě neúčastnili. Opět v případě, že by válka na Ukrajině nadále pokračovala.
„Mají okolo toho silné emoce a je to stejný pocit, jaký jsme vyjádřili i my a celá hokejová komunita. Nemyslím, že bychom v tom nebyli za jedno. Rusko se bude moct zúčastnit, pokud se stanou určité věci. Pokud se nestanou, pravděpodobně se Světového poháru nezúčastní,“ přiznal zástupce komisionáře NHL Bill Daly v reakci na odpor tří evropských zemí.
Rusové chybí na mezinárodních akcích pod záštitou IIHF kvůli bezpečnostním obavám od roku 2022, kdy prezident Vladimir Putin rozpoutal válku na Ukrajině. Zákaz momentálně platí i pro sezonu 2026/27.
Nyní se zdá, že by jejich potenciální návrat na první velké klání zasáhl právě Slováky. A to i přesto, že na olympijských hrách došli až do semifinále. Na rozdíl od Finů, Čechů, Němců nebo Švýcarů, které má NHL upřednostnit.
Hráči jako Juraj Slafkovský, Dalibor Dvorský, Šimon Nemec, Erik Černák nebo Martin Fehérváry by tak přišli o příležitost měřit se s těmi nejlepšími.
„Doufám, že nebudeme tím devátým týmem. Máme dost kvalitních mladých hráčů, ale to rozhodnutí se bude dělat dopředu, ještě před tím, než se ti kluci prosadí do NHL,“ psal ve svém blogu pro NHL.com před rokem útočník Slafkovský.
„U příštího Světového poháru to podle mě není jisté, ale doufám, že pro ten další už bude dost dobrých slovenských hokejistů, abychom tam byli. Aby nás velké hokejové země s mnoha hráči NHL víc respektovaly a chtěly proti nám hrát,“ přál si.
Zatím není jasné, kdy NHL učiní finální stanovisko. Spěchat ale nebude. Především kvůli nejistotě ohledně Ruska.