Světový pohár od NHL. Bomba! Co když ale ohrožuje Čechy a mezinárodní hokej?

Světové poháry a k tomu potvrzení účasti hráčů nejlepší soutěže světa na olympiádách v roce 2026 a 2030. NHL nadělila během první noci turnaje Four Nations lákavý dárek fanouškům v Severní Americe i Evropě.

Skupinové zápasy Světového poháru by se totiž mohly a měly konat na obou kontinentech.

NHL prostřednictvím zástupce komisaře Billa Dalyho společně s hráčskou asociací (NHLPA) ukázala „druhé straně“ prvotní návrh během loňského mistrovství světa v Praze. Projekt měl obrysy, ale hotový nebyl. Natož schválený všemi zainteresovanými hráči.

„Český hokejový svaz konkrétní nabídku ze strany NHL ještě neobdržel,“ potvrdil pro iDNES.cz ve čtvrtek generální sekretář Jan Černý.

Tou druhou stranou rozumějte IIHF, která z lákavého produktu NHL nadšená být nemůže.

Panují totiž obavy, že nové turnaje s nejlepšími hráči uškodí atraktivitě a výdělečnosti každoročních květnových šampionátů, které jsou naprosto zásadní a klíčovou položkou v příjmech mezinárodního hokeje v Evropě.

IIHF a tedy jednotlivé národní federace včetně Česka z hokejových mistrovství světa elitních zemí žijí, z výdělků se platí životaschopnost mládežnických turnajů, ženských kategorií a nižších mužských divizí. Jednoduše provoz mezinárodního hokeje.

Potenciálně by to ohrozilo příjmy a rozvoj českého hokeje.

Představte si modelovou situaci, kdy by se Světový pohár konal v únoru loňského roku, jen tři měsíce před mistrovstvím světa v Praze a Ostravě.

Hvězdy NHL by se v únoru pohrnuly reprezentovat své země, jenže v květnu by už přijet nechtěly. David Pastrňák a Martin Nečas by měli plné právo říct, že jsou unavení, potřebují vyléčit šrámy nebo chtějí strávit čas s rodinou.

Z MS by se najednou stal přebytečný podnik, kam velká jména hokeje nepřijedou a nepřitáhnou diváky do arén. Ti by navíc nemuseli přijít i proto, že už zaplatili za drahé lístky v únoru. Pokladnice IIHF a jednotlivých národních federací by začaly krvácet.

Zároveň není variantou, že by se mistrovství světa konalo jednou za dva roky. Ano, sportovně by to dávalo smysl, prestiž by se zvýšila, ale ekonomicky to pro mezinárodní hokej (zatím) nehovoří.

Bude záležet na IIHF, aby s NHL dojednala férové podmínky. Světový pohár pořádá NHL, kolik tedy dostane IIHF a členské státy za to, že dovolí, aby prestižní liga svůj podnik představila i na evropském trhu?

Zámořští reportéři v roce 2016, kdy Světový pohár proběhl naposledy, psali, že NHL a NHLPA si rozpůlila zisk dohromady okolo 40 milionů dolarů.

Hokejisté, kteří se turnaje zúčastnili, měli dostat každý okolo 80 tisíc dolarů (zhruba ke dvěma milionům korun) před zdaněním.

Kanada, která turnaj vyhrála, dostala podle serveru The Hockey News 500 tisíc dolarů za účast a dalších 500 tisíc dolarů za vítězství.

Pokud by i český svaz obdržel 500 tisíc dolarů, v přepočtu zhruba 12,5 milionu korun podle dnešního kurzu, může se to zdát jako slušná částka, ale když proti ní postavíte náklady včetně třeba uhrazení pojistek hráčů, už to báječně nevypadá.

NHL každopádně tlačí na pilu. Ve vyhroceném případě, kdy by se dokonce rozhodla obejít IIHF, by zřejmě musela pro únorový termín vyjednávat s jednotlivými soutěžemi v Evropě, zda by pozastavily svůj program a týmy tak mohly uvolnit hvězdy do reprezentací.

Pokud se Světového poháru 2028 má zúčastnit osm zemí, dá se počítat, že své reprezentanty budou potřebovat Češi, Švýcaři, samozřejmě Švédové a Finové a zřejmě i Slováci.

Velkou otázkou zůstává, zda už NHL počítá s účastí Ruska a jak by se k zapojení válečného štváče postavily evropské země.

Snazší na uspořádání by byl zářijový termín tak jako v roce 2016. Pro tuhle variantu by mohla být i IIHF svolnější, neboť by turnaj tolik nekolidoval se soutěžním programem, ale vše nyní směřuje k únorovému termínu roku 2028.