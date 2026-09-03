Ještě po padesátce si legendární útočník pamatuje návrat z malebného městečka na úpatí Alp, v němž Češi senzačně podlehli druhořadé domácí reprezentaci 1:7. V poslední verzi svého životopisu Já68 ponuře líčí návrat do vlasti:
„Jeli jsme autem. Jako spráskaní psi. Byl to debakl jak hrom. My, samá hvězda z NHL – a takový výplach od outsiderů!“
Drolící se národní tým naprosto selhal. Větší ostudu nejspíš ve své historii nezpůsobil. Jágr tenkrát cestoval s parťáky Martinem Ručinským a Jiřím Šlégrem i s manažerem Ivanem Hlinkou.
„Moc slov nepadlo. Mlčení, co pálilo v uších. Cítili jsme stejnou tíhu. Když jsme přejížděli do Česka, tak i na pohraničnících bylo vidět, jak jsou z nás zklamaní. Koukali po nás fakt divně. Neřekli sice nic, ale ty jejich pohledy byly jako facky. A měli na to právo.“
Profesionálové pobírající miliony přece nemůžou jen tak zapomenout hrát hokej. Podle mě se báli zranění a šetřili se na NHL. Po návratu do Ameriky budou určitě zase lítat jako blázni.