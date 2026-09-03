Zrození katastrofy. 1:7! Horor v Ga-Pa. Češi končili Světový pohár jako spráskaní psi

Karel Knap
  12:00

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Jaromír Jágr na Světovém poháru 1996 | foto: Peter Kr+Ger / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

Ani všechny předchozí nakládačky nepřipravily fanoušky na horor v Garmisch-Partenkirchenu. Jako by se v závěrečném zápasu Světového poháru místo slovutných hokejových borců pohybovaly po ledě přízraky. „Masakr!“ uznal Jaromír Jágr, jedna z hlavních postav temného příběhu. iDNES Premium přináší poslední díl série textů o událostech ze srpna a září 1996.

Ještě po padesátce si legendární útočník pamatuje návrat z malebného městečka na úpatí Alp, v němž Češi senzačně podlehli druhořadé domácí reprezentaci 1:7. V poslední verzi svého životopisu Já68 ponuře líčí návrat do vlasti:

„Jeli jsme autem. Jako spráskaní psi. Byl to debakl jak hrom. My, samá hvězda z NHL – a takový výplach od outsiderů!“

Drolící se národní tým naprosto selhal. Větší ostudu nejspíš ve své historii nezpůsobil. Jágr tenkrát cestoval s parťáky Martinem Ručinským a Jiřím Šlégrem i s manažerem Ivanem Hlinkou.

„Moc slov nepadlo. Mlčení, co pálilo v uších. Cítili jsme stejnou tíhu. Když jsme přejížděli do Česka, tak i na pohraničnících bylo vidět, jak jsou z nás zklamaní. Koukali po nás fakt divně. Neřekli sice nic, ale ty jejich pohledy byly jako facky. A měli na to právo.“

Profesionálové pobírající miliony přece nemůžou jen tak zapomenout hrát hokej. Podle mě se báli zranění a šetřili se na NHL. Po návratu do Ameriky budou určitě zase lítat jako blázni.

Vlastimil Bubník

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