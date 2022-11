Švédové na Karjale v prodloužení přemohli Švýcary, rozhodl dvougólový Dahlén

Švédové začali lépe, když v sedmé minutě otevřel skóre Petersson. Autor hattricku ve čtvrtečním duelu s Čechy v Českých Budějovicích tečoval mezi kruhy nabídku od Lindholma a Aeschlimann neměl příliš šancí zareagovat. Těsný náskok udrželi Švédové, v jejichž brance dostal tentokrát příležitost Lassinantti, i do první přestávky.

Stejné skóre vydrželo nakonec až do 35. minuty, kdy vyrovnal Riat. Při vyloučení Folina se v přesilové hře opřel na kruhu pro vhazování do puku a prostřelil Lassinanttiho nekompromisní bombou nad lapačku.

Výběr Tre kronor pak šel znovu do vedení ve 48. minutě, a to zásluhou prvního gólu Dahléna. Švýcaři měli porci smůly, neboť jeho nahození usměrnil nešťastně do branky bránící Alatalo. Švýcaři ale dokázali i podruhé odpovědět. Hoffman v 54. minutě připravil skvěle palebnou pozici pro Geeringa, jenž ranou z první těsně nad kruhy vyrovnal na 2:2.

Švédský brankář Joel Lassinantti a Švýcar Nando Eggenberger.

Prodloužení se hrálo nakonec jen 65 sekund. Už po necelé půlminutě musel na trestnou lavici Bertschy a Švédové výhodnou přesilovku čtyři na tři využili. Dahlénův první pokus sice ještě do branky neprošel, ale puk se k němu vzápětí odrazil a po opakované ráně švédského útočníka bylo rozhodnuto.

Švýcaři tak boj o druhý bod po úvodním vítězství nad Finy tentokrát nezvládli. V neděli budou posledním soupeřem českého týmu na turnaji.