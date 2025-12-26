Slováci byli blízko od senzace. Na MS dvacítek těsně podlehli Švédsku

Švédští hokejisté porazili v úvodním utkání mistrovství světa hráčů do 20 let v St. Paulu Slovensko 3:2. Utkání skupiny A rozhodl v čase 56:03 útočník Ivan Stenberg, který si připsal stejně jako Anton Frondell dva body za gól a asistenci.
Fotogalerie4

Slovenský hokejista Andrej Fabuš v utkání proti Švédsku. | foto: ČTK

Bezbrankový stav prolomil v polovině zápasu Frondell, který využil přesilovou hru při vyloučení Adama Beluška. Ve 34. minutě skóroval v další početní výhodě při trestu Tomáše Pobežala Victor Eklund.

Slováci snížili pět sekund před koncem druhé části při pobytu Miltona Gästrina na trestné lavici díky Pobežalovi. V 51. minutě vyrovnal z dorážky Tobias Tomík, ale zápas rozhodl po kombinaci s Eddiem Genborgem Stenberg, který překonal Alana Lenďáka bekhendovým blafákem mezi betony.

Mistrovství světa do 20 let
26. 12. 2025 19:00
Švédsko Švédsko : Slovensko Slovensko 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Góly:
29:05 Frondell (Freij, Stenberg)
33:14 Eklund (Frondell, Berglund)
56:03 Stenberg (Genborg)
Góly:
39:55 Pobežal (Mišiak)
50:55 Tomík (Pitka)
Sestavy:
Härenstam (Liv) – Sahlin Wallenius (A), Carell, Öhrqvist, Boumedienne, Freij, Stenberg, Gustafsson – Eklund (A), Nilson, Frondell – Genborg, Håkansson, V. Björck – Krantz, Berglund (C), Pettersson – Juustovaara Karlsson, Gästrin, Eriksson.
Sestavy:
Lenďák (Prádel) – Fabuš, Kovalčík, Čapoš, Kalman, Beluško (A), Goljer, Lisý – Mišiak, Pobežal (A), Svrček – Chovan, Pitka (C), Tomík – Chrenko, Nemec, Straka – Dubravík, Liščinský, Tomka.

Rozhodčí: Lindner (USA), Wuorenheimo(FIN) – Albinati (CAN), Thuma (CZE)

Počet diváků: 5125

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Nejsilnější Češi za poslední roky. Junioři sklízí v zámoří uznání, cílem aspoň medaile

Jakub Štancl (čelem) slaví se spoluhráči gól proti Švédsku na začátku utkání o...

Jako by tentokrát bylo něco trochu jinak. Už na začátku prosince, když trenér Patrik Augusta nominoval hokejisty na juniorské mistrovství, pronesl trochu netradiční větu. „Měli jsme z čeho vybírat.“...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

26. prosince 2025  22:17

Slováci byli blízko od senzace. Na MS dvacítek těsně podlehli Švédsku

Slovenský hokejista Andrej Fabuš v utkání proti Švédsku.

Švédští hokejisté porazili v úvodním utkání mistrovství světa hráčů do 20 let v St. Paulu Slovensko 3:2. Utkání skupiny A rozhodl v čase 56:03 útočník Ivan Stenberg, který si připsal stejně jako...

26. prosince 2025  22:13

Olomoucký bek Petrovický prožil hořký návrat. Varaďa vítkovickou euforii krotil

Jan Šír z Vítkovic čelí olomoucké převaze.

Olomoučtí hokejisté nezvládli druhý zápas hokejové extraligy za sebou. Po úterní porážce 2:7 se Spartou prohráli také v pátek doma s Vítkovicemi 0:6. Vysoká porážka zastínila radost fanoušků Mory z...

26. prosince 2025  21:52

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

26. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  20:33

Šenkeřík opět zachraňuje, už i gólem: Ztrácíme ale ještě čtyři body, nic to neřeší

Petr Šenkeřík

Loni obránce Petr Šenkeřík v extralize zachraňoval Kladno, od minulého týdne se o něco podobného snaží v Litvínově. Zatím velmi úspěšně, ve třech zápasech s ním v sestavě jeho nový tým do tabulky...

26. prosince 2025  20:29

Spartě vstup do Spengler Cupu nevyšel, od obhájce z Fribourgu schytala pět branek

Sparťan Filip Chlapík si vede kotouč v utkání s Fribourgem.

Po třech letech se hokejisté Sparty vrátili na prestižní Spengler Cup. Vstup do turnaje v Davosu jim ale nevyšel, na obhájce Fribourg-Gottéron nestačili 2:5. Góly Pražanů zařídili Pavel Kousal a...

26. prosince 2025  15:11,  aktualizováno  18:16

ONLINE: Česko - Kanada. Těžký start MS, hokejoví junioři začínají proti favoritovi

Sledujeme online
Český brankář Michael Hrabal akrobaticky zasahuje proti kanadské dorážce ve...

Cesta za čtvrtou medailí v řadě začíná. Čeští hokejisté do 20 let vstupují do mistrovství světa reprízou posledních dvou čtvrtfinále, v nočním duelu čelí favorizované Kanadě. Utkání sledujeme od 2.30...

26. prosince 2025

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

26. prosince 2025  6:59,  aktualizováno  17:51

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

26. prosince 2025  15:26

Oslabená, i tak nejlepší. Kanada chce ničit sny, na Čechy má spadeno. Jak se změnila?

Kanadští junioři se radují z gólu v přípravném utkání se Švédskem.

Nikoho nechtějí porazit víc než Čechy. Soupeře, který si pro ně při předchozích dvou setkáních připravil nepříjemná čtvrtfinálová překvapení. Třikrát v řadě bez medaile odjížděla Kanada z juniorského...

26. prosince 2025  14:29

Skaut Oilers k českému svazu: Nevíte, jak fungují v Americe. Kupte trenérům letenky

Premium
Skaut Edmonton Oilers Milan Tichý.

Hledá parťáky pro nejlepší duo světa Connora McDavida a Leona Draisaitla. Český skaut Milan Tichý pracuje pro Edmonton Oilers z NHL a ve světle debaty o výchově českých hokejistů a před mistrovstvím...

26. prosince 2025

Tomášek končí v Edmontonu. NHL mu nevyšla, vrací se zpátky do Švédska

David Tomášek (86) slaví gól se spoluhráči z Edmonton Oilers.

Český hokejový útočník David Tomášek podle zpráv ze zámoří i severu Evropy končí v Edmontonu. S klubem se měl dohodnout na předčasném ukončení smlouvy, která mu měla vypršet po této sezoně. Má se...

26. prosince 2025  11:43

