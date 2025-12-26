Slováci byli blízko od senzace. Na MS dvacítek těsně podlehli Švédsku

Bezbrankový stav prolomil v polovině zápasu Frondell, který využil přesilovou hru při vyloučení Adama Beluška. Ve 34. minutě skóroval v další početní výhodě při trestu Tomáše Pobežala Victor Eklund.
Slováci snížili pět sekund před koncem druhé části při pobytu Miltona Gästrina na trestné lavici díky Pobežalovi. V 51. minutě vyrovnal z dorážky Tobias Tomík, ale zápas rozhodl po kombinaci s Eddiem Genborgem Stenberg, který překonal Alana Lenďáka bekhendovým blafákem mezi betony.
29:05 Frondell (Freij, Stenberg)
33:14 Eklund (Frondell, Berglund)
56:03 Stenberg (Genborg)
39:55 Pobežal (Mišiak)
50:55 Tomík (Pitka)
Härenstam (Liv) – Sahlin Wallenius (A), Carell, Öhrqvist, Boumedienne, Freij, Stenberg, Gustafsson – Eklund (A), Nilson, Frondell – Genborg, Håkansson, V. Björck – Krantz, Berglund (C), Pettersson – Juustovaara Karlsson, Gästrin, Eriksson.
Lenďák (Prádel) – Fabuš, Kovalčík, Čapoš, Kalman, Beluško (A), Goljer, Lisý – Mišiak, Pobežal (A), Svrček – Chovan, Pitka (C), Tomík – Chrenko, Nemec, Straka – Dubravík, Liščinský, Tomka.
Rozhodčí: Lindner (USA), Wuorenheimo(FIN) – Albinati (CAN), Thuma (CZE)
Počet diváků: 5125