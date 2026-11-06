Zahajme revoluci, jinak se nevrátím. Švédové mění reprezentaci kvůli spasiteli

Vojtěch Tůma
  12:00

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Rikard Grönborg na střídačce švédské hokejové reprezentace. | foto: David W CernyReuters

Že vám jeho tvář připadá povědomá? Aby ne, vypadá pořád stejně. Dozadu ulíznuté vlasy, přísný výraz, jen husté vousy mu za ty roky ještě víc zbělely. Rikard Grönborg se v O₂ areně znovu postavil na reprezentační střídačku. Jako uctívaný spasitel s mimořádnými, až luxusními výsadami. O co si řekl, Švédové splnili. A žádají od něj jediné: zastavit výsledkový úpadek a hokejovou velmoc nastartovat.

I když, jak se to vezme... Můžete namítat, že jiné reprezentace by za dva bronzy z posledních sedmi světových šampionátů daly cokoliv, s tím ale na Švédy nechoďte.

Chtějí se vyhoupnout zpět na špici, být nejlepší na světě. Proto při volbě nového kouče sáhli po muži s obřím profesním renomé a pestrým kariérním životopisem.

„Vhodnějšího kandidáta nenajdete,“ tvrdí pro iDNES Premium novinář Måns Karlsson z webu Hockeysverige. „Respektují ho hráči, fanoušci i média, panuje shoda, že právě on dostane národní tým z krize.“

Vydávají se nepříliš probádanou cestou, zároveň obnovují vzorce, které fungovaly v minulosti. Trochu mi to připomíná návrat k bývalé přítelkyni.

Måns Karlsson o experimentu švédské reprezentace

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