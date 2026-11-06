Zahajme revoluci, jinak se nevrátím. Švédové mění reprezentaci kvůli spasiteli

I když, jak se to vezme... Můžete namítat, že jiné reprezentace by za dva bronzy z posledních sedmi světových šampionátů daly cokoliv, s tím ale na Švédy nechoďte.
Chtějí se vyhoupnout zpět na špici, být nejlepší na světě. Proto při volbě nového kouče sáhli po muži s obřím profesním renomé a pestrým kariérním životopisem.
„Vhodnějšího kandidáta nenajdete,“ tvrdí pro iDNES Premium novinář Måns Karlsson z webu Hockeysverige. „Respektují ho hráči, fanoušci i média, panuje shoda, že právě on dostane národní tým z krize.“
Vydávají se nepříliš probádanou cestou, zároveň obnovují vzorce, které fungovaly v minulosti. Trochu mi to připomíná návrat k bývalé přítelkyni.