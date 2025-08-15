Příčinu hledejte v blížícím se olympijském turnaji. Prvním od roku 2014, na který se po dlouhém čekání podívají i ty největší hokejové hvězdy současnosti.
Vedení reprezentace dostalo na setkání se Švédským olympijským výborem nařízeno, že nesmí organizovat společnou přípravu a vyzkoušet si na ledě jakékoliv taktické prvky či herní situace.
„NHL se během posledního mistrovství světa potkala se všemi federacemi a řešila to s nimi. Obávala se, že by týmy mohly tajně trénovat,“ řekl bývalý kustod národního mužstva Anders Weiderstähl pro server Aftonbladet.
Právě on v minulosti spolupořádal letní akci, z níž se stala příjemná tradice.
Ti nejlepší švédští hráči se na neoficiálním kempu před startem sezony scházeli od roku 1999. Nejprve ve stockholmské hale Hovet, v posledních letech v severozápadní části hlavního města v Segeltorpu.
Náklady na ledovou plochu platil hokejový svaz. „My zajišťovali občerstvení a další výdaje. Mívali jsme tu přes dvacet kluků z NHL, kteří spolu trénovali a trávili volný čas,“ vzpomínal Weiderstähl.
Až teď dochází ke změně. Vedení zámořské soutěže se snaží, aby všechny reprezentace měly před očekávaným turnajem pod pěti kruhy rovnocenné podmínky.
„Je to škoda, kluci tu mohli ještě víc stmelit partu, párkrát se sklouznout a ještě lépe se připravit,“ povzdechl si Weiderstähl.
K setkání i tak došlo. Dorazili Victor Hedman, Erik Karlsson, Lucas Raymond, Elias Pettersson, Jesper Bratt, Rasmus Andersson a další. Nechyběly ani opory ženské reprezentace.
Všichni přítomní si vyzkoušeli dresy, postupně se postavili před fotografy, někteří i před televizní kamery a zástupce jiných médií.
A pak se rozjeli zpátky tam, kde se chystají na novou sezonu. Buď individuálně, nebo v malých skupinkách. Ale bez pomoci hokejového svazu, jenž si nechce rozhněvat NHL.
K podobnému kroku sáhli letos i čeští reprezentanti. Na začátku srpna se sešli v Říčanech, nechyběli Tomáš Hertl, Martin Nečas, Filip Chytil, Matěj Blümel nebo Adam Klapka. Partu později tužili i na golfu.
Kanaďané zase uspořádali v Calgary třídenní akci pro 92 hokejistů, hokejistek a parahokejistů, kteří společně absolvovali řady prezentací, několik informačních mítinků a další teambuildingové aktivity.
„I když nás čekají těžká rozhodnutí při tvorbě finálních soupisek, bereme to jako skvělou příležitost se hromadně sejít. A také jako první krok na cestě ke třem zlatým olympijským medailím,“ pronesl odhodlaně Scott Salmond, viceprezident Hockey Canada.