Jeden po druhém zapózovali fotografům. S vlajkou kolem ramen, také ve žlutém i tmavě modrém dresu s číslem 26 a nápisem MILANO. Zůstalo jen u zkoušení oblečení a přátelského poklábosení. I když byli švédští hokejisté zvyklí, že si letní volno společně zpestří na ledě, zatrénovat si tentokrát nemohli. Přišel totiž zákaz z NHL.
Švédští hokejisté a kouč Sam Hallam (čtvrtý zleva) pózují fotografům na letním...

Švédští hokejisté a kouč Sam Hallam (čtvrtý zleva) pózují fotografům na letním reprezentačním srazu. | foto: Profimedia.cz

Švédský kouč Sam Hallam na střídačce během semifinále mistrovství světa s...
Ani bronzové medaile nevykouzlily Švédům na tváři velké úsměvy.
Švédský útočník Lucas Raymond překonává dánského brankáře Frederika Dichowa v...
Švédští hokejisté děkují po zisku bronzu domácím fanouškům.
Příčinu hledejte v blížícím se olympijském turnaji. Prvním od roku 2014, na který se po dlouhém čekání podívají i ty největší hokejové hvězdy současnosti.

Vedení reprezentace dostalo na setkání se Švédským olympijským výborem nařízeno, že nesmí organizovat společnou přípravu a vyzkoušet si na ledě jakékoliv taktické prvky či herní situace.

„NHL se během posledního mistrovství světa potkala se všemi federacemi a řešila to s nimi. Obávala se, že by týmy mohly tajně trénovat,“ řekl bývalý kustod národního mužstva Anders Weiderstähl pro server Aftonbladet.

Po bronzu na odstřel. Švédský kouč neunesl kritiku. Skončí před olympiádou?

Právě on v minulosti spolupořádal letní akci, z níž se stala příjemná tradice.

Ti nejlepší švédští hráči se na neoficiálním kempu před startem sezony scházeli od roku 1999. Nejprve ve stockholmské hale Hovet, v posledních letech v severozápadní části hlavního města v Segeltorpu.

Náklady na ledovou plochu platil hokejový svaz. „My zajišťovali občerstvení a další výdaje. Mívali jsme tu přes dvacet kluků z NHL, kteří spolu trénovali a trávili volný čas,“ vzpomínal Weiderstähl.

Kevin Bozon z Francie dotírá na Victora Hedmana ze Švédska.
Švédský útočník Lucas Raymond překonává dánského brankáře Frederika Dichowa v...

Až teď dochází ke změně. Vedení zámořské soutěže se snaží, aby všechny reprezentace měly před očekávaným turnajem pod pěti kruhy rovnocenné podmínky.

„Je to škoda, kluci tu mohli ještě víc stmelit partu, párkrát se sklouznout a ještě lépe se připravit,“ povzdechl si Weiderstähl.

K setkání i tak došlo. Dorazili Victor Hedman, Erik Karlsson, Lucas Raymond, Elias Pettersson, Jesper Bratt, Rasmus Andersson a další. Nechyběly ani opory ženské reprezentace.

Zklamaní vítězové, šťastní poražení. Oni na sebe mohou být hrdí, hlásí bronzoví Švédi

Všichni přítomní si vyzkoušeli dresy, postupně se postavili před fotografy, někteří i před televizní kamery a zástupce jiných médií.

A pak se rozjeli zpátky tam, kde se chystají na novou sezonu. Buď individuálně, nebo v malých skupinkách. Ale bez pomoci hokejového svazu, jenž si nechce rozhněvat NHL.

K podobnému kroku sáhli letos i čeští reprezentanti. Na začátku srpna se sešli v Říčanech, nechyběli Tomáš Hertl, Martin Nečas, Filip Chytil, Matěj Blümel nebo Adam Klapka. Partu později tužili i na golfu.

Hertlovy patálie: Vypadám jak Quasimodo! Stal se myslivcem, uklouzl na posedu

Kanaďané zase uspořádali v Calgary třídenní akci pro 92 hokejistů, hokejistek a parahokejistů, kteří společně absolvovali řady prezentací, několik informačních mítinků a další teambuildingové aktivity.

„I když nás čekají těžká rozhodnutí při tvorbě finálních soupisek, bereme to jako skvělou příležitost se hromadně sejít. A také jako první krok na cestě ke třem zlatým olympijským medailím,“ pronesl odhodlaně Scott Salmond, viceprezident Hockey Canada.

