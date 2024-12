Švédové berou na Švýcarské hry jednoho mistra světa a jednoho nováčka

Bronz z květnového MS v Praze a Ostravě mají obránce Tim Heed z Ambri-Piotty a útočníci Markus Sörensen z Fribourgu a Jesper Frödén z Curychu.

Čtyřiatřicetiletý útočník Jacob Silfverberg z Brynäs má ve sbírce stříbra z MS 2011 v Bratislavě a Košicích i z olympijských her o tři roky později v Soči. V NHL sehrál Ottawu a Anaheim 820 zápasů a připsal si 373 bodů za 168 branek a 205 asistencí. V 69 duelech play off zaznamenal 45 bodů (18+27). Do Švédska se vrátil před touto sezonou

Zkušenosti z NHL mají také obránci Heed (San Jose), Gabriel Carlsson z Zugu (Columbus, Washington), Andreas Borgman z Fribourgu (Toronto, Tampa Bay) a útočníci De la Rose (Montreal, Detroit, St. Louis), Frödén (Boston, Seattle), Sörensen (San Jose), Oskar Lindblom z Brynäs (Philadelphia, San Jose), Fredrik Olofsson z Zugu (Dallas, Colorado), Lucas Wallmark z Fribourgu (Carolina, Florida, Chicago), Mathias Bromé z Luley (Detroit), Victor Ejdsell z Bernu (Chicago) a Linus Sandin z Rögle (Philadelphia).

Švédové vstoupí do Švýcarských her ve čtvrtek 12. prosince proti domácím reprezentaci od 19:45. O dva dny později je čeká derby s Finskem (14:00) a v neděli od 11:30 Česko. Na listopadovém turnaji Karjala získali pouze bod a jsou v tabulce EHT poslední o dva body za Švýcarskem.