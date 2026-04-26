Šance pro mladé. Švédové berou na České hry i šest zlatých medailistů z MS juniorů

Autor: ,
  17:53
Kouč švédských hokejistů Sam Hallam zařadil do dvaadvacetičlenné nominace na České hry (Fortuna Hockey Games) v Jönköpingu a Českých Budějovicích deset nováčků. Mezi nimi jsou i tři ze čtyř posil z NHL - útočníci Nils Höglander s Liamem Öhgrenem z Vancouveru a Anton Frondell z Chicaga. Z nejlepší ligy světa je v kádru také Linus Karlsson.

Švédští hokejisté se raduj z vítězství nad Finskem. | foto: AP

První starty v reprezentaci si mohou připsat také brankář Love Härenstam, obránce Sascha Boumedienne a útočníci Jack Berglund, Karl Henriksson, Theodor Niederbach a osmnáctiletí Viggo Björck a Ivar Stenberg.

Šestice z nich (Härenstam, Boumedienne, Berglund, Björck, Frondell a Stenberg) se letos podílela na zisku zlata na mistrovství světa dvacítek v St. Paulu a Minneapolisu.

Boumedienne je synem generálního manažera švédského reprezentace Josefa Boumediennea, bývalého obránce, který hrál v NHL za New Jersey, Tampu Bay a Washington.

Karlsson měl v tomto ročníku 35 bodů (10+20) ze 79 utkání a celkově v NHL zaznamenal ve 105 duelech 41 bodů (18+23). Höglander odehrál za Canucks 38 zápasů a připsal si pět bodů za dvě branky a tři asistence. Dohromady má v NHL na kontě 331 utkání a 120 bodů za 60 tref a 60 přihrávek. V 11 duelech play off zaznamenal dva body za gól a asistenci.

Öhgren začal ročník v Minnesotě, kde v 18 duelech nebodoval. V polovině prosince zamířil do Vancouveru jako součást výměny za hvězdného obránce Quinna Hughese a v 51 duelech za Canucks nasbíral 18 bodů (8+10). V NHL celkově odehrál 97 utkání a má bilanci 25 bodů (11+14).

Frondell, trojka loňského draftu, se přesunul do NHL až po konci sezony v Djurgaadenu. Stihl v nejlepší lize světa 12 utkání a nasbíral devět bodů za tři trefy a šest asistencí.

Český obránce Jakub Fibigr (7) pod náporem napadajícího švédského útočníka Antona Frondella (16).

Brankář Magnus Hellberg je mistrem světa z roku 2018 z Kodaně a v NHL odchytal 26 zápasů za Nashville, New York Rangers, Detroit, Ottawu a Pittsburgh. Útočník Jakob Silfverberg získal stříbro v roce 2014 na olympijských hrách v Soči i na mistrovství světa v roce 2011 v Bratislavě a Košicích. V NHL sehrál za Ottawu a Anaheim 820 utkání v základní části a dalších 69 duelů v play off.

Zkušenosti z NHL mají také Robert Hägg (Philadelphia, Buffalo, Florida, Detroit, Anaheim, Vegas), Jacob Larsson (Anaheim, Ottawa), Erik Brännström (Ottawa, Vancouver), Tim Heed (San Jose), Joel Persson (Edmonton) a jeden zápas za Ottawu odehrál André Petersson.

Švédové vstoupí do třetího dílu Euro Hockey Tour ve čtvrtek 30. dubna doma v Jönköpingu proti Švýcarsku. Po přesunu do Českých Budějovic je čeká v sobotu od 16:00 duel s českou reprezentací a v neděli severské derby s Finskem. Švédové vládnou EHT po dvou turnajích se 17 body a mají osmibodový náskok před druhým Českem.

Nominace Švédska na České hry

(30. dubna - 3. května):

Brankáři: Love Härenstam (Södertälje), Magnus Hellberg (Djurgaarden).

Obránci: Axel Andersson, Robert Hägg (oba Brynäs), Joel Persson (Växjö), Erik Brännström (Lausanne/Švýc.), Sascha Boumedienne (Boston University/NCAA), Tim Heed (Ambri-Piotta/Švéd.), Jacob Larsson (Rapperswil-Jona/Švýc.).

Útočníci: Nils Höglander, Linus Karlsson, Liam Öhgren (všichni Vancouver/NHL), Theodor Niederbach, Ivar Stenberg (oba Frölunda), Jack Berglund (Färjestad), Viggo Björck (Djurgaarden), Isac Hedqvist (Lulea), Karl Henriksson (Växjö), Jakob Silfverberg (Brynäs), Anton Frondell (Chicago/NHL), André Petersson (Langnau/Švýc.), Marcus Sylvegard (Biel-Bienne/Švýc).

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.