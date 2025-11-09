Triumf bez zaváhání. Švédové si na první akci Euro Hockey Tour poradili i s Finskem

Švédové se ujali vedení v čase 5:58, kdy se při vyloučení Oskariho Laaksonena prosadil z dorážky Jesper Frödén. Hosté se potom ubránili při trestu Fredrika Olofssona a ve 14. minutě zvýšili náskok.
Marcus Sörensen získal puk, šikovně se uvolnil a překonal Emila Larmiho. Finové snížili 21 sekund před koncem první třetiny, přihrávku Samiho Vatanena proměnil Toni Rajala.
Ve druhé části nejdříve domácí odolali i při Laaksonenově druhém pobytu na trestné lavici, ve 31. minutě bylo vyrovnáno.
Zpoza levého kruhu se trefil Rasmus Rissanen, který využil clony Eemila Erholtze před Arvidem Holmem. Při vyloučení Erika Brännströma mohl otočit stav Jere Innala a Švédové se ubránili i při trestu Isaca Heense.
V 45. minutě se Švédové vrátili do vedení. Isac Hedqvist našel křížnou přihrávkou na levé straně Rasmuse Asplunda a čeští sudí Tomáš Mejzlík s Jiřím Ondráčkem si u videa ověřili, že po jeho zakončení skončil puk za brankovou čárou.
Švédové se ubránili při vyloučení Axela Anderssona a 83 sekund před koncem pečetil výsledek při power play do prázdné branky Fredrik Olofsson.
19:39 Rajala (Vatanen, Hatakka)
30:40 Rissanen (Laaksonen, Erholtz)
05:58 Frödén (de La Rose, Asplund)
13:07 Sörensen
44:37 Asplund (Hedqvist, Brännström)
58:37 Olofsson (Ryfors)
Larmi (Säteri) – Saarijärvi, Lehtonen (C), Vatanen (A), Hatakka, Laaksonen, Rissanen, Honka, Mattila – Puljujärvi, Manninen (A), Puistola – Kivenmäki, Ruotsalainen, Innala – Erholtz, Järvinen, Rajala – Mäenpää, Nikkanen, Puhakka – Korhonen.
Holm (J. Johansson) – Andersson, Hägg, Brännström, Heens, Heed (A), Carlsson, Larsson – Frödén, Ryfors, Olofsson – Sylvegård, Asplund, Hedqvist – Sörensen, de La Rose (A), Ehn – Hartmann, L. Johansson (C), Wingerli – Hugg.
Rozhodčí: Mejzlík, Ondráček (oba CZE) – Niiranen, Niittylä (oba FIN)
Počet diváků: 10857