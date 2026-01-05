Švédsko - Česko v TV: kdy a kde sledovat finále MS v hokeji do 20 let?

  10:35
Čeští hokejoví junioři jdou do boje o zlaté medaile. Na mistrovství světa do 20 let si o ně zahrají proti Švédsku. Kdy a kde sledovat finále šampionátu živě i další informace najdete v našem přehledu.

Český brankář Michal Oršulák a obránce Jakub Fibigr slaví postup do finále MS juniorů, když národní tým poráží Kanadu 6:4. | foto: AP

Kdy a kde sledovat zápas Švédsko - Česko v TV?

Finále MS hokejistů do 20 let mezi Švédskem a Českem můžete živě sledovat na stanici ČT sport i na platformách ČT sport Plus a Oneplay.

Datum:Úterý 6. ledna 2026 od 2:30 SEČ
Dějiště:Grand Casino Arena (Saint Paul, Minnesota)
TV přenosČT sport, ČT sport Plus, Oneplay

Měl jsem tep snad 220. Medaili máme jistou, ale nekončíme, říká hrdina Čihař

Jak sledovat MS v hokeji do 20 let ze zahraničí

Platformu Oneplay můžete sledovat i v zahraničí. Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.

Další krok ke splnění našich snů. Augusta zářil: Mužstvo žilo, jsem neskutečně hrdý!

Jak oba týmy prošly do finále?

Češi hráli ve skupině B a postoupili ze druhého místa, ve čtvrtfinále přehráli Švýcarsko a pak zvládli i úžasné semifinále s Kanadou. Švédové zatím na šampionátu neprohráli. Vyhráli skupinu A, ve čtvrtfinále v pohodě vyřadili Lotyšsko a v semifinále po velké bitvě přetlačili v nájezdech Finsko.

Zápasy Česka na MS do 20 let 2026:

DatumZápasVýsledek
27. 12. 2025ČESKO vs. Kanada5:7
28. 12. 2025ČESKO vs. Dánsko7:2
29. 12. 2025ČESKO vs. Finsko2:1 v prodl.
31. 12. 2025ČESKO vs. Lotyšsko4:2
2. 1. 2026 (ČF)ČESKO vs. Švýcarsko6:2
5.1. 2026 (SF)ČESKO vs. Kanada6:4

Zápasy Švédska na MS do 20 let 2026:

DatumZápasVýsledek
26.12.2025Švédsko - Slovensko3:2
28.12.2025Švédsko - Švýcarsko4:2
29.12.2025Německo - Švédsko1:8
01.01.2026Švédsko - USA6:3
02.01.2026Švédsko - Lotyšsko6:3
04.01.2026Švédsko - Finsko4:3 SN

Vzájemná bilance na MS do 20 let od roku 2020

RokFázeVýsledek
2025O bronzČesko - Švédsko 3:2 SN
2025ZSŠvédsko - Česko 4:2
2024SFŠvédsko - Česko 5:2
2023SFČesko - Švédsko 2:1 PP
2023ZSŠvédsko - Česko 3:2 PP
2022O bronzŠvédsko - Česko 3:1
2021ZSŠvédsko - Česko 7:1
2020ČFŠvédsko - Česko 5:0

České medaile na MS v hokeji do 20 let:

Českým juniorům se po chudém období v posledních letech daří. Na posledních třech šampionátech vždy získali medaili.

RokMedaileZápas o medailiVýsledek
2025bronzČesko – Švédsko3:2 SN
2024bronzČesko – Finsko8:5
2023stříbroKanada – Česko3:2 PP
2005bronzČesko – USA3:2 PP
2001zlatoČesko – Finsko2:1
2000zlatoČesko – Rusko1:0 SN

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je zápas naprosto vyrovnaný. Co myslíte vy?

Kanada – ČeskoVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy2,414,352,41
