Finsko odehraje část Švédských her bez kouče Pennanena, jedou i dva nováčci

Na historickém olympijském úspěchu se podíleli útočníci Hannes Björninen z Örebra, Saku Mäenalanen z Langnau a Niko Ojamäki z Klotenu, kteří mají i zlato z mistrovství světa.

Björninen a Mäenalanen také v roce 2022 slavili triumf na domácím mistrovství světa v Tampere a Ojamäki o tři roky dříve na světovém šampionátu v Bratislavě a Košicích. Všichni tři mají rovněž stříbro z MS v roce 2021 v Rize, kde byl také obránce Tony Sund z IFK Helsinky a forvard Mikael Ruohomaa z Frölundy.

Debutovat budou na třetím dílu Euro Hockey Tour obránce Niclas Almari z Raumy a útočník Matias Mäntykivi z Ilvesu Tampere. Útočník Ahti Oksanen z Lausanne, který reprezentoval na posledních dvou světových šampionátech, působil v sezoně 2021/22 v české extralize v dresu Hradce Králové.

Mäenalanen má i zkušenosti z NHL, kde za Carolinu a Winnipeg sehrál 98 utkání v základní části a další 14 duelů v play off. Forvard Henrik Borgström ze švédského HV 71 má na kontě 111 zápasů v NHL za Floridu, Chicago a Washington, jeho klubový spoluhráč Joona Luoto 23 utkání za Winnipeg a Columbus, Kalle Kossila z Örebra 19 duelů za Anaheim, Oliver Kapanen z Timry 12 zápasů za Montreal a Anton Levtchi z Luley nastoupil dvakrát za Floridu.

Finové jsou po dvou turnajích Euro Hockey Tour druzí s 11 body. Na vedoucí Česko ztrácejí čtyři body a před třetím Švýcarskem mají náskok pěti bodů. Do Švédských her vstoupí ve čtvrtek v Langnau im Emmental proti domácímu Švýcarsku, po přesunu do Stockholmu je čeká v sobotu duel s Českem a v neděli na závěr severské derby se Švédskem.

Hlavní kouč Pennanen s týmem do Stockholmu už nepoletí, protože jej čeká s výběrem hráčů z NHL Turnaj čtyř zemí, který se bude hrát 12. až 20. února v Montrealu a Bostonu. Od pátku převezme finské hokejisty na Švédských hrách asistent Jussi Tapola.