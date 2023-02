V nominaci švýcarských hokejistů na Švédské hry jsou čtyři nováčci

V týmu jsou dva vicemistři světa z roku 2018. Na zisku stříbra v Dánsku se podíleli obránci Michael Fora z Davosu a Mirco Müller z Lugana. Fischer dal příležitost převážně mladým talentům a nejstarším hráčem je třicetiletý útočník Sven Senteler z Zugu.

„Už na začátku sezony jsme si naplánovali, že v únoru vezmeme mladší kádr. Chceme, aby tito hráči získali zkušenosti na nejvyšší mezinárodní úrovni. Nic to ale nemění na tom, jak budeme k zápasům přistupovat. Stejně jako v listopadu a prosinci chceme hrát se soupeři rovnocennou patrii a dosáhnout co nejlepších výsledků,“ řekl Fischer webu Švýcarské hokejové federace.

Švýcaři vstoupí do Švédských her ve čtvrtek 9. února od 20:15 proti Finsku. Po přesunu do Malmö je čeká v sobotu duel s domácími Švédy (16:00) a v neděli v poledne změří síly s českou reprezentací. V tabulce Euro Hockey Tour jsou po dvou turnajích se šesti body na posledním čtvrtím místě.