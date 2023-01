Finové vyrazí na Švédské hry se šesti nováčky a třemi olympijskými vítězi

Ojamäki s Lindbohmem jsou také mistry světa z roku 2019 z Bratislavy. Zlaté medaile ze světových šampionátů mají i další čtyři hráči nominovaní na třetí díl Euro Hockey Tour.

Před třemi roky na Slovensku i loni v Tampere slavil útočník Jere Sallinen ze švýcarského Bielu. U loňského triumfu byl také Jere Innala z Frölundy, před čtyřmi roky byl v kádru šampionů Veli-Matti Savinainen z Tappara Tampere a už v roce 2011 také v Bratislavě dosáhl na zlato Juhamatti Aaltonen z Jukuritu Mikkeli.

Debutovat mohou v reprezentaci brankář Juha Jatkola z KalPy Kuopio, obránci Nikolas Matinpalo z Ässätu Pori, Valtteri Pulli z TPS Turku a útočníci Juha Jääskä z IFK Helsinky, Julius Mattila z Lukko Rauma a Kalle Kossila ze švédského Växjö.

V sedmadvacetičlenném kádru je i hráč, který má zkušenosti z české extraligy. Útočník Ahti Oksanen ze švédského Oskarshamnu působil v minulé sezoně v Hradci Králové.

Finové vstoupí do Švédských her ve čtvrtek 9. února od 20:15 v Curychu proti Švýcarsku. Po přesunu do Malmö je čeká v sobotu v poledne duel s českou reprezentací a v neděli v 16:00 nastoupí proti Švédsku. V tabulce Euro Hockey Tour je Finsko po dvou turnajích s osmi body třetí.