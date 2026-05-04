Čeští hokejsté v prvním utkání Švédských her vyzvou v Ängelholmu domácí tým, ve druhém duelu si zahrají proti Finsku a v posledním souboji před MS se postaví proti Švýcarsku.
Program a výsledky českých hokejistů
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|7. 5. 2026
|17:00
|ČESKO – Švédsko
|9. 5. 2026
|12:00
|Finsko – ČESKO
|10. 5. 2026
|12:00
|Švýcarsko – ČESKO
Švédské hokejové hry 2026 – kompletní program
- Jedno utkání každých her bývá odehráno mimo hostitelskou zemi (tzv. break-out game). Tentokrát se v Curychu utkají Švýcaři s Finskem.
|Datum
|Čas
|Zápas
|7. 5. 2026
|17:00
|ČESKO – Švédsko
|7. 5. 2026
|19:00
|Švýcarsko – Finsko
|9. 5. 2026
|12:00
|Finsko – ČESKO
|9. 5. 2026
|16:00
|Švédsko – Švýcarsko
|10. 5. 2026
|12:00
|Švýcarsko – ČESKO
|10. 5. 2026
|16:00
|Švédsko – Finsko
Tabulky: Švédské hry a EHT
Pod Euro Hockey Tour spadají čtyři podniky v sezoně: finský Karjala Cup, Švýcarské hry, České hry a Švédské hry.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Švédsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|ČESKO
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Finsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1.
|Švédsko
|9
|8
|1
|0
|0
|42:15
|26
|2.
|Česko
|9
|4
|0
|1
|4
|20:23
|13
|3.
|Finsko
|9
|2
|1
|0
|6
|23:28
|8
|4.
|Švýcarsko
|9
|1
|1
|2
|5
|19:38
|7
Kde Švédské hokejové hry sledovat
Všechna utkání českého národního týmu odvysílá Česká televize na programu ČT sport i na platformě ČT sport Plus. Podrobné textové reportáže můžete sledovat také prostřednictvím iDNES.cz.
Nominace týmů na Švédské hokejové hry 2026
ČESKO
K české reprezentaci se před generálkou na MS připojilo sedm hráčů. Závěrečný turnaj série Euro Hockey Tour v Ängelholmu naopak vynechá ze zdravotních důvodů elitní obránce Filip Hronek.
Do výběru kouče Radima Rulíka se nově zařadili brankář Dominik Pavlát z Ilvesu Tampere, obránci Libor Hájek z Pardubic, Mikuláš Hovorka s Markem Alscherem z Charlotte v AHL a útočníci Michal Kovařčík z Třince a Martin Kaut s Janem Mandátem z Pardubic.
|Pozice
|Hráč
|Klub
|Brankář
|Petr Kváča
|Liberec
|Brankář
|Josef Kořenář
|Sparta Praha
|Brankář
|Dominik Pavlát
|Ilves Tampere (FIN)
|Obránce
|Jan Ščotka
|Kometa Brno
|Obránce
|Libor Zábranský
|Kometa Brno
|Obránce
|Marek Alscher
|Florida / Charlotte (NHL/AHL)
|Obránce
|Mikuláš Hovorka
|Florida / Charlotte (NHL/AHL)
|Obránce
|Tomáš Cibulka
|České Budějovice
|Obránce
|Tomáš Galvas
|Liberec
|Obránce
|Libor Hájek
|Pardubice
|Obránce
|Filip Pyrochta
|Mladá Boleslav
|Obránce
|Michal Kempný
|Brynäs (SWE)
|Obránce
|Jiří Ticháček
|Kärpät Oulu (FIN)
|Útočník
|Ondřej Beránek
|Karlovy Vary
|Útočník
|Jiří Černoch
|Karlovy Vary
|Útočník
|Martin Kaut
|Pardubice
|Útočník
|Jan Mandát
|Pardubice
|Útočník
|Michal Kovařčík
|Třinec
|Útočník
|Petr Sikora
|Třinec
|Útočník
|Dominik Kubalík
|Zug (SUI)
|Útočník
|Daniel Voženílek
|Zug (SUI)
|Útočník
|Jakub Flek
|Kometa Brno
|Útočník
|Radovan Pavlík
|Hradec Králové
|Útočník
|David Tomášek
|Färjestad (SWE)
|Útočník
|Adam Klapka
|Calgary (NHL)
|Útočník
|Jaroslav Chmelař
|NY Rangers (NHL)
|Útočník
|Matyáš Melovský
|Utica (AHL)
|Útočník
|Michal Kunc
|Tucson (AHL)
Další nominace budou doplněny...