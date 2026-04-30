Švédové drží v EHT neporazitelnost, na úvod Českých her deklasovali Švýcary

Výběr Seveřanů vedl po druhé třetině už 5:0. Dva góly vstřelil obránce Sascha Boumedienne, jenž si navíc připsal asistenci. Tři body za gól a dvě nahrávky zaznamenali útočníci Ivar Stenberg a Liam Öhgren.
Švýcaři ovládli první třetinu na střely na branku 11:6, přesto ji prohráli. Ve 14. minutě nevyužil velkou šanci Jäger, na druhé straně vzápětí přenechal Silfverberg kotouč Öhgrenovi, který propálil gólmana Genoniho.
Ve druhé třetině Švédové rozhodli čtyřbrankovou smrští. Ve 27. minutě využil Boumedienne zakrytého výhledu Genoniho a povedenou ranou bez přípravy zvýšil na 2:0. Krátce po polovině zápasu naservíroval Petersson fantastickou přihrávkou gól Berglundovi. Další zásahy přidali Björck a Frondell.
V úvodu třetí části se výstavní ranou do horního růžku prosadil podruhé za večer Boumedienne, jemuž přenechal puk v tandemu Henriksson. V 53. minutě Andersson vyhnal Genoniho na střídačku sedmou trefou, zápas dochytal Pasche. Teprve pak odmazal nulu na svém kontě i tým pořadatelské země letošního mistrovství světa a snížil zásluhou Geissera. Poslední slovo však měl díky využité přesilovce Stenberg.
13:39 Öhgren (Silfverberg, Brännström)
26:47 Boumedienne (Persson, Henriksson)
30:09 Berglund (Petersson, Boumedienne)
35:17 Björck (Stenberg)
38:32 Frondell (Berglund, Heed)
42:22 Boumedienne (Henriksson, Öhgren)
52:23 Andersson (Stenberg, Karlsson)
56:04 Stenberg (Heed, Öhgren)
52:37 Geisser (Rochette, Thürkauf)
Hellberg (Härenstam) – Persson, Brännström, Heed, Larsson, Andersson, Hägg, Boumedienne – Karlsson, Björck, Stenberg – Sylvegård, Henriksson, Hedqvist – Petersson, Frondell, Höglander – Silfverberg, Niederbach, Öhgren – Berglund.
Genoni (53. Pasche) – Kukan, Marti, Egli, Berni, Le Coultre, Aebischer, Loeffel, Geisser – Suter, Malgin, Rochette – Rohrbach, Thürkauf, Hofmann – Riat, Jäger, Baechler – Herzog, Haas, Scherwey.
Rozhodčí: Brander, Wuorenheimo – Lundgren, Strömberg
Počet diváků: 6401