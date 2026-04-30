Švédové drží v EHT neporazitelnost, na úvod Českých her deklasovali Švýcary

  21:38
Hokejisté Švédska v úvodním utkání Českých her (Fortuna Hockey Games) na domácí půdě v Jönköpingu deklasovali Švýcarsko 8:1. Vyhráli i sedmý zápas Euro Hockey Tour v sezoně a vedou tabulku o osm bodů před českým týmem.

Švédští hokejisté se radují z gólu proti Švýcarsku. | foto: Profimedia.cz

Výběr Seveřanů vedl po druhé třetině už 5:0. Dva góly vstřelil obránce Sascha Boumedienne, jenž si navíc připsal asistenci. Tři body za gól a dvě nahrávky zaznamenali útočníci Ivar Stenberg a Liam Öhgren.

Švýcaři ovládli první třetinu na střely na branku 11:6, přesto ji prohráli. Ve 14. minutě nevyužil velkou šanci Jäger, na druhé straně vzápětí přenechal Silfverberg kotouč Öhgrenovi, který propálil gólmana Genoniho.

Česko - Finsko 3:2. Dorážkou rozhodl Filip, zraněný Špaček zápas nedohrál

Ve druhé třetině Švédové rozhodli čtyřbrankovou smrští. Ve 27. minutě využil Boumedienne zakrytého výhledu Genoniho a povedenou ranou bez přípravy zvýšil na 2:0. Krátce po polovině zápasu naservíroval Petersson fantastickou přihrávkou gól Berglundovi. Další zásahy přidali Björck a Frondell.

V úvodu třetí části se výstavní ranou do horního růžku prosadil podruhé za večer Boumedienne, jemuž přenechal puk v tandemu Henriksson. V 53. minutě Andersson vyhnal Genoniho na střídačku sedmou trefou, zápas dochytal Pasche. Teprve pak odmazal nulu na svém kontě i tým pořadatelské země letošního mistrovství světa a snížil zásluhou Geissera. Poslední slovo však měl díky využité přesilovce Stenberg.

30. 4. 2026 18:00
Švédsko Švédsko : Švýcarsko Švýcarsko 8:1 (1:0, 4:0, 3:1)
Góly:
13:39 Öhgren (Silfverberg, Brännström)
26:47 Boumedienne (Persson, Henriksson)
30:09 Berglund (Petersson, Boumedienne)
35:17 Björck (Stenberg)
38:32 Frondell (Berglund, Heed)
42:22 Boumedienne (Henriksson, Öhgren)
52:23 Andersson (Stenberg, Karlsson)
56:04 Stenberg (Heed, Öhgren)
Góly:
52:37 Geisser (Rochette, Thürkauf)
Sestavy:
Hellberg (Härenstam) – Persson, Brännström, Heed, Larsson, Andersson, Hägg, Boumedienne – Karlsson, Björck, Stenberg – Sylvegård, Henriksson, Hedqvist – Petersson, Frondell, Höglander – Silfverberg, Niederbach, Öhgren – Berglund.
Sestavy:
Genoni (53. Pasche) – Kukan, Marti, Egli, Berni, Le Coultre, Aebischer, Loeffel, Geisser – Suter, Malgin, Rochette – Rohrbach, Thürkauf, Hofmann – Riat, Jäger, Baechler – Herzog, Haas, Scherwey.

Rozhodčí: Brander, Wuorenheimo – Lundgren, Strömberg

Počet diváků: 6401

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu
Minnesota vs. DallasHokej - - 1. 5. 2026:Minnesota vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
1. 5. 01:30
  • 2.32
  • 3.97
  • 2.77
Anaheim vs. EdmontonHokej - - 1. 5. 2026:Anaheim vs. Edmonton //www.idnes.cz/sport
1. 5. 04:00
  • 2.69
  • 4.19
  • 2.30
Montreal vs. TampaHokej - - 2. 5. 2026:Montreal vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
2. 5. 01:00
  • 2.54
  • 3.70
  • 2.41
Boston vs. BuffaloHokej - - 2. 5. 2026:Boston vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
2. 5. 01:30
  • 2.56
  • 3.68
  • 2.41
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hraje se od čtvrtka 30....

30. dubna 2026  21:02

Česko - Finsko 3:2. Dorážkou rozhodl Filip, zraněný Špaček zápas nedohrál

Momentka ze zápasu Česka proti Finsku na Euro Hockey Tour v Českých...

Čeští hokejisté vstoupili do domácího turnaje v rámci Euro Hockey Tour, během kterého bude řada hráčů bojovat o nominaci na květnové mistrovství světa, výhrou proti Finsku. Prvního soupeře v Českých...

30. dubna 2026  17:50,  aktualizováno  21:01

Dynamo slavilo s fanoušky. Jsem šťastný, že jsme vám vrátili titul, vzkázal Dědek

Oslavy extraligového titulu v Pardubicích.

Stovky hokejových fanoušků přišly ve čtvrtek na Pernštýnské náměstí v Pardubicích oslavit vytoužený titul domácího extraligového celku. Velká část příchozích dorazila v klubových dresech či alespoň...

30. dubna 2026  19:18

Je Augustův štáb pro Spartu ten pravý? Těžko říct, míní experti. Klub ale ulovil eso

Spokojený trenér Patrik Augusta po čtvrtfinálové výhře nad Kanadou.

Za rok touto dobou uplyne Spartě přesně dvacet let od zisku posledního extraligového titulu. Nový kouč Patrik Augusta tak těžko může mít v pražském klubu jinou úlohu, než aby čekání utnul. Na...

30. dubna 2026  17:07

Hradec se nezdráhá posilovat. Pokusí se nastartovat útočníka z Vítkovic

Vítkovický Patrik Zdráhal se raduje ze svého gólu.

Další posilou hokejistů Hradce Králové je útočník Patrik Zdráhal. Jedenatřicetiletý hráč, který v této sezoně nastupoval za Vítkovice a Mladou Boleslav, podepsal s východočeským klubem smlouvu na dva...

30. dubna 2026  16:35

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

30. dubna 2026  15:20

Česká kabina? Hodně srandy, ale s půlkou týmu jsem se musel seznámit, říká Hronek

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Filip...

Zatím platí za nejzvučnější jméno na soupisce hokejové reprezentace. Obránce Filip Hronek přiletěl z Vancouveru, aby si protáhl sezonu na mistrovství světa. Nejprve ho však čekají Fortuna Hockey...

30. dubna 2026

Opět silná Kanada i vycházející hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté ozdobí MS

Kanaďan Celebrini v souboji s Ondřejem Kašem.

Jak se světový šampionát blíží, zvučná hokejová jména na soupiskách jednotlivých reprezentací přibývají. Respekt budí především soupiska Kanady, která do Švýcarska přiveze našlapaný útok plný hvězd...

30. dubna 2026  13:59

Mladá Boleslav hledala lídra do obrany. Z Plzně přivedla Zámorského

Hlavní sudí posílá Litvínov do oslabení za faul na plzeňského Zámorského.

Hokejisty extraligové Mladé Boleslavi posílí obránce Petr Zámorský. Třiatřicetiletý bek, který naposledy působil v Plzni, podepsal s Bruslaři dvouletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.

30. dubna 2026  13:29

Copak ho jde nemilovat? Vladař vzbudil úžas, spoluhráči věděli: On nic nepustí

Dan Vladař slaví postup Philadelphia Flyers.

V brankovišti euforicky poskakoval, ruce zvedl vítězoslavně nad hlavu. Nefalšovaná radost brankářského hrdiny. Pak už se jen přidal ke klubku slavících hokejistů Philadelphie, kteří po šesti letech...

30. dubna 2026  13:15

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Eltonův oblek i Zorrův klobouk. Pastrňák si libuje v módě, podívejte se na jeho outfity

David Pastrňák patří mezi nejlépe oblékané hráče NHL.

Nejenže patří David Pastrňák k nejlepším hráčům NHL, už roky si drží také pověst módní ikony. Americká média ho pravidelně řadí mezi nejlépe oblékané hokejisty současnosti a hvězdný útočník Bostonu...

30. dubna 2026  12:11

Potvrzeno, Spartu přebírá Augusta: Chci se prezentovat úspěšným hokejem

Nový hlavní trenér hokejové Sparty Patrik Augusta.

Novým trenérem hokejové Sparty je Patrik Augusta. Informaci, o které se v posledních měsících mluvilo, nyní klub oficiálně potvrdil. Asistenty bývalého úspěšného kouče reprezentační dvacítky jsou...

30. dubna 2026  12:02

