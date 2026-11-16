Švédky si ze ženského MS vezou bronzové medaile, udolaly Finsko po nájezdech

Severské týmy na sebe v Dánsku narazily už ve skupině a z výhry 4:1 se radovaly Švédky. V zápase o bronz v polovině základní hrací doby trefila Švédka Nylénová-Perssonová tyč, jako první se pak střelecky prosadily Finky. V 37. minutě v přesilové hře střelu Holopainenové tečovala Karvinenová a otevřela skóre.
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Švédky byly ve třetí třetině výrazně střelecky aktivnější a v početní výhodě se jim zásluhou Ljungblomové podařilo vyrovnat. Další gól už v základní hrací době nepadl a ani jeden z týmů se neprosadil ani v desetiminutovém prodloužení. O držitelkách bronzových medailí tak rozhodly nájezdy. Na švédské straně uspěly Grillforsová a Svenssonová, na finské jen Tulusová. Finky tak nenavázaly na třetí místa z předešlých dvou let.
Mistrovství světa hokejistek v Dánsku (Herning)
O 3. místo: