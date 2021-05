Luke Skywalker s hokejkou. Dalšího SuperConnora sleduje i věčný Gretzky

Bedard je doma zjevením. Doslova. Kanada žije kouzelným příběhem, kterak si malý kluk z oblasti Vancouveru proráží cestu na hokejový Olymp. Je jako onen pověstný Luke Skywalker z filmových Hvězdných válek.

Po jeho boku stojí sestra dodávající mu sílu, zatímco on zlepšuje své schopnosti a získává si uznání galaxie. A stejně tak to má i Connor.

Zatímco edmontonský Connor McDavid si podmaňuje NHL, udivuje kouzelnickými fintami a míří za rekordy Wayna Gretzkého, tomu druhému by měla liga patřit, až megahvězda začne postupně vyhasínat a odcházet.

Connor se narodil Tomovi a Melanie Bedardovým ve Vancouveru v roce 2005. O dekádu později už začalo být jasné, že v Kanadě se rodí velký talent plný dovedností, hokejového umění, hráč s velkým citem v rukách i fantastickým přehledem. Chodil do školy Power Edge Pro, kterou navštěvují i elitní hráči NHL.

Když mu bylo třináct, začínaly kolem něj kroužit první kluby juniorské CHL. Přestože byl vlastně ještě dítě, byl neskutečně dobrý. Během utkání tamních výběrů šikovný pravák udivoval, střelou, finesami, elegantním bruslením. Na ledě si dělal se soupeři, co se mu zlíbilo. Kolem obránců projížděl jako mezi tréninkovými kužely. Navzdory nízkému věku ho zdobila fantastická technika.

Po čtrnáctých narozeninách už bylo jasno. S žádnými žáky už hrát nebude. Nikdo mu nestačil, pro další rozvoj jeho nekonečného nadání bylo třeba dostat výjimku, aby mohl hrát s juniory a srovnávat se s nejlepšími.

O pět let staršími, vyspělejšími a silnějšími kluky. Vloni o prázdninách ji v červenci krátce po dosažení patnáctých narozenin dostal. Teprve jako sedmý hráč v historii ligy po Johnu Tavaresovi, Aaronu Ekladovi, Connoru McDavidovi, Seanu Dayovi, Joe Velenovi a spoluhráči z národního týmu Shanu Wrightovi. A jako vůbec první hráč s tímto povolením ve Western Hockey League. Ocitnout se v tak luxusní společnosti je závazek.

„Abyste něco takového dokázali, musíte mít kupu skvělých schopností, které žádní další kluci nemají,“ říká jeho agent Greg Landry.

Bedard se to dozvěděl v autě cestou domů. „To jsem fakt nečekal. Byl jsem z toho hrozně nadšený,“ vykládal tehdy mladý Connor.

Na draftu šel jasně z první pozice, neskonalý gejzír radosti tryskal v Regině. Krátce na to mu zazvonil telefon s neznámým kalifornským číslem. „To jsou jen ti roboti společností, co obtěžují lidi,“ pomyslel si chvilku.

Když se ono číslo ozvalo podruhé, už přiložil přístroj k uchu. „Haló, tady Wayne Gretzky,“ ozvalo se na druhé straně aparátu.

„Myslel jsem si, že je to jen vtip,“ říkal se smíchem. Ne, nebyl. Hvězdičku sleduje i rekordman NHL. „Bože, cítil jsem se jako bych plul ve hvězdách. Prvních deset vteřin jsem mlčel, až potom jsem cosi zamumlal,“ vykládal rozpačitě. Chvíli si popovídali, než uslyšel povzbudivé: „Gratuluju. Tak hodně štěstí. Když budeš potřebovat radu, klidně zavolej.“

Mladík s talentem od Boha se na chvíli cítil zase jako úplný smrtelník. „To bylo tak speciální, ukázalo mi to, jaký je člověk. Chápete to? On si udělal čas na to, aby mi zavolal a řekl pár slov. To je ta nejúžasnější věc, co se mi kdy stala.“

Kanada i Gretzky se po draftu do CHL těšili, že uvidí růst jeho hvězdu. Koronavirus vše zatrhl. Aby jeho talent v době hokejového prázdna nestagnoval, vymýšlelo se všechno možné. On potřeboval hrát.

Rodiče se nerozpakovali a poslali v listopadu čerstvě patnáctiletého syna do Švédska. Zakotvil v Jönköpingu, pár zápasů odehrál za osmnáctku i dvacítku tamního HV71. S úkoly mu pomáhala sestra Madi, bývalá elitní gymnastka, o příznivý hokejový vývoj se staral švédský kouč Jacob Hoserica.

Bedard byl poprvé v životě mimo Vancouver i domov a bojoval hlavně se školou. „Nemáme žádné videolekce, takže děláme jen úkoly. Připadá mi to těžší než normální vyučování, kam prostě zajdete a musíte tam být. Tady jsou začátky tvrdší,“ povídal pro server The Athletic vloni koncem roku.

Na jihu Švédska žil v pokoji se třemi postelemi, obklopen pouze stěnami. Máma Melanie na dálku udržovala kontakt se školou St. Gilies pro mezinárodní studenty z Brazílie, Turecka a dalších zemí, kterou navštěvoval.

„Vždycky je někdo v domě. Je to husté potkávat se s tolika lidmi z různých zemí světa. Jako všechno i tohle má svá pozitiva i negativa, ale něco se díky tomu naučím,“ říkal dospěle Bedard.

Ačkoliv bral odloučení od rodiny jako pozitivní zkušenost, doma to jeho rodina schytávala ze všech stran. „To je tam vážně sám? Jste nezodpovědní sobci,“ kárali Toma s Melanie fanoušci.

Dost se propíralo, zda to neohrožuje jeho výchovu. Veřejně musel zakročit ve vlastní show až známý moderátor Rod Pedersen. „Kruci, nechce je být. Jasně, že tam není sám. Vždyť je tam s ním jeho sestra,“ čílil se.

„Co měl proboha dělat? V Kanadě se nehrál žádný hokej, nemohl absolvovat kemp, nebyla žádná Western Hockey League. No, tak šel do Švédska. Ne všichni se v této době bojí koronaviru. On chce posunout svou kariéru,“ hodnotil realisticky krok rodiny.

Ve Švédsku zase tak dlouho nepobyl, po Novém roce se vracel domů a konečně zářil na západokanadské scéně. V patnácti zápasech za Regina Pats dvanáctkrát skóroval a šestnáct gólů připravil.

Své první dva góly vstřelil 48 vteřin po sobě při debutu 12. března 2021. „Ale v Kanadě už dávno víme, jak je ten kluk dobrý,“ pousměje se Landry.

A dávno dopředu se také vědělo, že bude jedním z tahounů Kanady na mistrovství světa osmnáctiletých. On? Co tam bude dělat? Je mu teprve patnáct a bude suverénně nejmladší, ptávali se lidé neznalí situace.

Těšil se jako malý kluk, kterým ostatně ještě pořád je. A chtěl všem ukázat, že je mezi juniory nejlepší. „Jsem super vděčný za tu příležitost. Každý kluk chce mít na prsou javorový list. A já samozřejmě udělám všechno, abych tam uspěl,“ sliboval.

Jako by to byl osud, že jel na šampionát do Texasu. V Dallasu pracuje jeho strýček Jim jako trenér gólmanů u slavných Stars. Vždyť od Connora se očekává, že také bude hvězda.

Ke zodpovědnosti a dřívějšímu dospívání ho tlačí veřejný zájem, okolí i celá Kanada. Nakonec možná i on sám. Během dubna, krátce před startem šampionátu, ho výrazně posílila rodinná tragédie.

Na kanadské dálnici kolem oblasti Sicamous v autě zahynul po velkém karambolu 73letý děda Garth. Jeho největší fanoušek. „Víme, jak si byli s dědečkem blízcí,“ napsal ve statusu na sociální sítě tehdy jeho klub Regina Pats. „Garth býval neuvěřitelně pyšný na vnuka a užíval si jeho vášeň pro hokej. Rád se díval na to, jak mu roste před očima v muže.“

Teď možná i pro něj dělá spoustu bodů na světovém šampionátu osmnáctek v Dallasu a skutečně dokazuje, že jednou může být nejlepší na světě, jak se ostatně čeká. Udělal už devět kanadských bodů a hned pět jich nahnal proti Čechům.

„Znám ho ještě z výběrů. Výborný hráč, to se musí nechat. Ale nebudeme se na něj soustředit jen na hvězdy,“ říkal ještě před zápasem český kouč Jakub Petr. A jak zle se nevyplatilo dát mu prostor.

V semifinále malého kluka z Vancouveru a jeho Kanadu čeká Švédsko. Docela symbolicky země, která mu ve zlých časech pomohla růst. Jak Seveřanům ve středu večer nedávnou službu SuperConnor oplatí?