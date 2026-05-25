Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Šťastná vzpruha přišla, nakopne první lajnu? Hokejisté hledají rozdílový útok

Vojtěch Tůma
  8:30
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Dlouhá léta si udržuje fantastickou produktivitu. Aby Roman Červenka třikrát po sobě nebodoval? Vzácnost, k níž ale na mistrovství světa došlo. U kapitána českých hokejistů, pokud počítáme také zápasy v extralize, vůbec poprvé od 2. března loňského roku.
Roman Červenka a Lukáš Sedlák se radují z gólu v utkání proti Slovensku na MS...

Roman Červenka a Lukáš Sedlák se radují z gólu v utkání proti Slovensku na MS 2026. | foto: ČTK

Čeští hokejisté se radují z rozhodujícího gólu Romana Červenky na MS v hokeji...
Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.
Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.
Roman Červenka se raduje s Lukáše Sedlákem z gólu proti Slovensku.
8 fotografií

S nulou končil proti Slovinsku, Švédsku i Itálii. V sobotním derby se Slovenskem (3:2) už se do statistik zapsal. Rovnou dvakrát.

Nutno podotknout, že s přispěním velké porce štěstí. Jak v případě tečované střely Martina Kauta, u níž asistoval, tak při rozhodující trefě na 3:2.

Puk poslal do sítě vskutku nehokejovým způsobem. Bruslí, navíc otočený zády k brance. „Úmyslné kopnutí tam ale nebylo,“ okomentoval elegantní fotbalovou patičku, kterou rozhodčí pár minut zkoumali u videa.

Díky, ale máme rezervy. Hráči se o postupu dozvěděli u karet, na MS bojují i s vedrem

Červenkův gól zajistil národnímu týmu důležité vítězství, v kombinaci s překvapivou výhrou Norska nad Švédskem přinesl také definitivní jistotu postupu do čtvrtfinále.

A pro čtyřicetiletého veterána, nestárnoucího reprezentačního tahouna, znamenal vítanou vzpruhu.

Po pěti utkáních drží bilanci 2+2. Bodů mohl nastřádat i víc, vždyť jen v posledních dvou českých vystoupeních neproměnil několik slibných příležitostí, dvakrát nedokázal kotouč nasměrovat do takřka prázdné branky.

Zatím není tak úderný jako na předchozích šampionátech včetně toho loňského, kde se ve stejné porci startů v základní skupině blýskl pěti přesnými zásahy a stejným počtem nahrávek.

Čeští hokejisté se radují z rozhodujícího gólu Romana Červenky na MS v hokeji 2026.
Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.
Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.
Roman Červenka a Lukáš Sedlák se radují z gólu v utkání proti Slovensku na MS 2026.
8 fotografií

Ale nezapomínejme na jeden zásadní rozdíl. V Herningu měl vedle sebe hvězdného Davida Pastrňáka.

Ve Fribourgu se spoluhráči v první lajně vedle Červenky a Lukáše Sedláka točí.

Třikrát dostali k ruce Matěje Blümela.

Jednou, proti Slovinsku, debutanta na mistrovství Jana Mandáta, s nímž nastupují i v Pardubicích.

A v duelu se Slováky dalšího klubového parťáka Kauta.

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: Češi mají jisté čtvrtfinále, co ostatní?

„Prosadili se střelecky, podali skvělý výkon. Snad na něj navážou,“ ocenil přínos nově složeného útoku asistent trenéra Jiří Kalous.

Produktivita se zatím vcelku rovnoměrně rozprostírá, dominantní formace schází. Českému týmu by se hodila už v pondělí v 16.20 proti zřejmě nepříjemnějšímu překvapení dosavadního průběhu turnaje.

O skalpu Švédů už byla řeč, s nepořízenou z utkání s Norskem málem odešla i Kanada. Poslední soupeř národního týmu ve skupině srovnal nepříznivý stav až v závěru při hře bez brankáře a v prodloužení uzmul bonusový bod po vítězství 6:5.

Kolaps na ledě i hádka v kabině. Švédsko po blamáži s Norskem čelí obrovské kritice

„Jen z výsledků je vidět, že hrají opravdu dobře,“ poznamenal zatím tříbodový Sedlák (1+2).

V extraligovém play off s Červenkou dominovali, dotáhli Pardubice k titulu. Leckdo proto očekával, že suverénním způsobem vletí i do sestavy reprezentace a v klíčových okamžicích vystoupí z řady.

Proti Slovensku se to podařilo. A Češi z toho okamžitě těžili. I zásluhou schopného zakončovatele Kauta, který s nominací na šampionát ani nepočítal: „Měl jsem koupené lístky na fotbal v Anglii. Výlet jsem musel zrušit, ale nároďák se přece neodmítá.“

Martin Kaut v utkání Česka a Slovenska na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Parťáky se snaží na ledě podpořit pracovitostí. Bojovat, srážet se, nic nevypustit. „Pak se vám všechno vrátí. Když si vložím do hlavy, že musím dávat góly a bodovat, nehraju, jak bych měl,“ vysvětloval.

„I v Pardubicích mu říkáme, ať co nejvíc střílí, protože je to jeho největší přednost. Puky se pak nebezpečně odrážejí kolem branky a vznikají další šance,“ dodal Sedlák.

Trenéři opakují, že české výkony musí postupně gradovat. Ty individuální, tím pádem i týmové.

Doufají, že bodové probuzení první formace přišlo v pravý čas. Že před vyvrcholením skupiny a následným play off zafunguje jako odrazový můstek. A že nezůstane jen u něj.

Vstoupit do diskuse

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu
Česko vs. NorskoHokej - Skupina B - 25. 5. 2026:Česko vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
25. 5. 16:20
  • 1.46
  • 5.04
  • 6.16
USA vs. MaďarskoHokej - Skupina A - 25. 5. 2026:USA vs. Maďarsko //www.idnes.cz/sport
25. 5. 16:20
  • 1.02
  • 24.00
  • 45.00
Slovinsko vs. ItálieHokej - Skupina B - 25. 5. 2026:Slovinsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
25. 5. 20:20
  • 2.12
  • 4.55
  • 2.71
Německo vs. V. BritánieHokej - Skupina A - 25. 5. 2026:Německo vs. V. Británie //www.idnes.cz/sport
25. 5. 20:20
  • 1.09
  • 12.00
  • 32.00
Montreal vs. CarolinaHokej - - 26. 5. 2026:Montreal vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
26. 5. 02:00
  • 2.82
  • 3.98
  • 2.20
Norsko vs. DánskoHokej - Skupina B - 26. 5. 2026:Norsko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
26. 5. 12:20
  • 1.15
  • 8.95
  • 13.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Šťastná vzpruha přišla, nakopne první lajnu? Hokejisté hledají rozdílový útok

Roman Červenka a Lukáš Sedlák se radují z gólu v utkání proti Slovensku na MS...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Dlouhá léta si udržuje fantastickou produktivitu. Aby Roman Červenka třikrát po sobě nebodoval? Vzácnost, k níž ale na mistrovství světa došlo. U kapitána českých hokejistů, pokud počítáme také...

25. května 2026  8:30

Česko - Norsko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Čeští hokejisté se radují z výhry nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve...

Dokáží skvěle bránit a pak rychle píchnout jako vosa. Norští hokejisté jsou dalším soupeřem českého týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. Výběr kouče Rulíka hraje o výhodné nasazení do čtvrtfinále,...

25. května 2026  8:23

Česko - Norsko. Zastaví národní tým krasojízdu rozjetých Seveřanů?

Radim Rulík na české střídačce během utkání se Slovinskem.

Čtvrtfinále má český tým díky sobotní prohře Švédska s Norskem zajištěné. Z jakého místa do play off půjde, rozhodnou poslední zápasy ve skupině. V pondělí změří Rulíkův výběr síly právě s Norskem,...

25. května 2026

Hertl gólem přiblížil Vegas k finále Stanley Cupu, Nečas jednou asistoval

Tomáš Hertl slaví branku v pátém zápase druhého kola play off NHL.

Hokejový útočník Tomáš Hertl byl s bilancí rozdílové trefy a asistence zvolen první hvězdou u nedělní výhry Vegas 5:3 nad Coloradem, po které tým z města hazardu vede již 3:0 na zápasy a je krok od...

25. května 2026  7:05,  aktualizováno  7:48

Proč se neostříhá? Nechci dopadnout jako Samson a ztratit sílu, vzkazuje Voženílek

Premium
Daniel Voženílek v utkání Česka proti Slovensku na MS v hokeji 2026 ve...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Nabere rychlost, stlačí brusle k ledu a jede. A sráží všechno, co mu přijde do cesty. Když má kotouč, funguje podobně, jen občas zkusí nějakou kulišárnu nebo naopak najde jednoduché řešení a...

25. května 2026

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

ÚMORNÁ DŘINA. Znavení čeští hokejisté hromadně slaví vítězství nad Itálií,...

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku jsou v rozhodující fázi. Česká reprezentace si už zajistila postup do čtvrtfinále. Na koho by v něm mohla narazit?

24. května 2026  23:24

Slovensko dostalo od Kanady čtyři góly za sedm minut, Dánsko zvítězilo po nájezdech

Slovenský útočník Oliver Okuliar vyjíždí zpoza kanadské branky.

Hokejisté Kanady si na světovém šampionátu upevnili vedoucí pozici ve skupině B. V neděli večer přehráli Slovensko 5:1, ačkoliv po dvou třetinách bylo skóre nerozhodné. Slováci tak stále nemají...

24. května 2026  16:05,  aktualizováno  23:20

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: Češi mají jisté čtvrtfinále, co ostatní?

Čeští hokejisté se radují z gólu obránce Marka Alschera (vlevo).

Základní skupiny hokejového mistrovství světa se chýlí ke konci, českému týmu zbývají ve Fribourgu dva zápasy. Na koho může 28. května narazit ve čtvrtfinále, které mu zajistila nečekaná porážka...

24. května 2026  23:18

Finové zůstávají stoprocentní, zdolali Rakousko. Britové jsou jistým sestupujícím

Finští hokejisté se radují z gólu Mikaela Granlunda.

Hokejisté Finska na světovém šampionátu ve skupině A vyhráli také svůj šestý zápas a v posledním zápase skupinové fáze si to v úterý o první místo rozdají v přímém souboji s domácím Švýcarskem....

24. května 2026  16:10,  aktualizováno  22:58

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi mají jisté čtvrtfinále, v pondělí hrají s Norskem

Sledujeme online
Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

24. května 2026  22:48

Kanada na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

John Tavares slaví první branku na šampionátu s Robertem Thomasem a Darnellem...

Fenomén, pojem, hokejová země číslo jedna. Kanadští hokejisté jsou nejlepší reprezentací světa, a ačkoliv pro ně mistrovství světa nebývá vždy prioritou, úspěšnější tým v historii šampionátů...

24. května 2026  22:42

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

24. května 2026  22:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.