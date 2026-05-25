Šťastná vzpruha přišla, nakopne první lajnu? Hokejisté hledají rozdílový útok

S nulou končil proti Slovinsku, Švédsku i Itálii. V sobotním derby se Slovenskem (3:2) už se do statistik zapsal. Rovnou dvakrát.
Nutno podotknout, že s přispěním velké porce štěstí. Jak v případě tečované střely Martina Kauta, u níž asistoval, tak při rozhodující trefě na 3:2.
Puk poslal do sítě vskutku nehokejovým způsobem. Bruslí, navíc otočený zády k brance. „Úmyslné kopnutí tam ale nebylo,“ okomentoval elegantní fotbalovou patičku, kterou rozhodčí pár minut zkoumali u videa.
Červenkův gól zajistil národnímu týmu důležité vítězství, v kombinaci s překvapivou výhrou Norska nad Švédskem přinesl také definitivní jistotu postupu do čtvrtfinále.
A pro čtyřicetiletého veterána, nestárnoucího reprezentačního tahouna, znamenal vítanou vzpruhu.
Po pěti utkáních drží bilanci 2+2. Bodů mohl nastřádat i víc, vždyť jen v posledních dvou českých vystoupeních neproměnil několik slibných příležitostí, dvakrát nedokázal kotouč nasměrovat do takřka prázdné branky.
Zatím není tak úderný jako na předchozích šampionátech včetně toho loňského, kde se ve stejné porci startů v základní skupině blýskl pěti přesnými zásahy a stejným počtem nahrávek.
Ale nezapomínejme na jeden zásadní rozdíl. V Herningu měl vedle sebe hvězdného Davida Pastrňáka.
Ve Fribourgu se spoluhráči v první lajně vedle Červenky a Lukáše Sedláka točí.
Třikrát dostali k ruce Matěje Blümela.
Jednou, proti Slovinsku, debutanta na mistrovství Jana Mandáta, s nímž nastupují i v Pardubicích.
A v duelu se Slováky dalšího klubového parťáka Kauta.
„Prosadili se střelecky, podali skvělý výkon. Snad na něj navážou,“ ocenil přínos nově složeného útoku asistent trenéra Jiří Kalous.
Produktivita se zatím vcelku rovnoměrně rozprostírá, dominantní formace schází. Českému týmu by se hodila už v pondělí v 16.20 proti zřejmě nepříjemnějšímu překvapení dosavadního průběhu turnaje.
O skalpu Švédů už byla řeč, s nepořízenou z utkání s Norskem málem odešla i Kanada. Poslední soupeř národního týmu ve skupině srovnal nepříznivý stav až v závěru při hře bez brankáře a v prodloužení uzmul bonusový bod po vítězství 6:5.
„Jen z výsledků je vidět, že hrají opravdu dobře,“ poznamenal zatím tříbodový Sedlák (1+2).
V extraligovém play off s Červenkou dominovali, dotáhli Pardubice k titulu. Leckdo proto očekával, že suverénním způsobem vletí i do sestavy reprezentace a v klíčových okamžicích vystoupí z řady.
Proti Slovensku se to podařilo. A Češi z toho okamžitě těžili. I zásluhou schopného zakončovatele Kauta, který s nominací na šampionát ani nepočítal: „Měl jsem koupené lístky na fotbal v Anglii. Výlet jsem musel zrušit, ale nároďák se přece neodmítá.“
Parťáky se snaží na ledě podpořit pracovitostí. Bojovat, srážet se, nic nevypustit. „Pak se vám všechno vrátí. Když si vložím do hlavy, že musím dávat góly a bodovat, nehraju, jak bych měl,“ vysvětloval.
„I v Pardubicích mu říkáme, ať co nejvíc střílí, protože je to jeho největší přednost. Puky se pak nebezpečně odrážejí kolem branky a vznikají další šance,“ dodal Sedlák.
Trenéři opakují, že české výkony musí postupně gradovat. Ty individuální, tím pádem i týmové.
Doufají, že bodové probuzení první formace přišlo v pravý čas. Že před vyvrcholením skupiny a následným play off zafunguje jako odrazový můstek. A že nezůstane jen u něj.