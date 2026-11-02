Pohled do zákulisí ostře sledované sportovní arbitráže nabízí expert na sportovní právo Jan Šťovíček, který byl ve druhé polovině minulého desetiletí jedním z prvních českých soudců CAS.
Jednotlivé kauzy u CAS rozhodují vždy tři soudci, z nichž každá strana sporu navrhne jednoho a třetí by měl být takzvaně neutrální. Je to tak?
Ano. Toho třetího jmenuje vedoucí konkrétní divize CAS.
Ruská strana podle dostupných informací navrhla britského soudce Hovella, zatímco IIHF Egypťana Selima a za předsedu panelu určilo vedení CAS Itala Palerma. Byl to nečekaný výběr?
Je známo, že pro Rusy pracují někteří angličtí právníci. Jako neutrál by mi ale připadal spíš ten Egypťan, protože CAS se tím třetím vždy snažil jmenovat soudce z úplně jiného regionu, než jsou strany sporu.
Pokud bych byl organizátorem, Rusům oznámím: Je nám známo rozhodnutí CAS, ale národní legislativa má přednost a zakazuje vaši účast, takže sem ani nejezděte, protože my vás hrát nenecháme.