Swiss Life Arena (Curych)
Hlavním dějištěm šampionátu bude moderní Swiss Life Arena v Curychu, která byla otevřena teprve v roce 2022. Jde o multifunkční arénu, jež slouží nejen hokeji, ale i koncertům a dalším velkým akcím.
- kapacita během MS: cca 10 000 diváků
- domovský stadion klubu ZSC Lions
- v Curychu se odehrají zápasy základní skupiny A
- aréna bude hostit i play off včetně semifinále a finále
BCF Arena (Fribourg)
Druhou hostitelskou arénou je BCF Arena ve Fribourgu, která prošla rozsáhlou modernizací dokončenou v roce 2020. Stadion je známý bouřlivou atmosférou. Sedačky fanoušků jsou v těsné blízkostí hrací plochy.
- kapacita během MS: cca 7 500 diváků
- domovský stadion klubu HC Fribourg-Gottéron
- ve Fribourgu se odehrají zápasy základní skupiny B
- stadion bude hostit také vybrané čtvrtfinálové zápasy
🌍 Kde bude hrát Česko?
Česká reprezentace odehraje základní skupinu ve Fribourgu, tedy v BCF Areně.
🚆 Jak se dostat na stadiony MS v hokeji 2026
Doprava na zápasy bude velmi dobře dostupná a fanoušci navíc mohou využít výhodu, že veřejná doprava je v den utkání zahrnuta v ceně vstupenky.
Curych – Swiss Life Arena
- aréna se nachází v západní části města (Altstetten)
- dostupnost vlakem i tramvají (zastávka Zürich Altstetten)
- z centra trvá cesta přibližně 10–15 minut
Fribourg – BCF Arena
- stadion leží nedaleko centra města
- dostupnost vlakem (stanice Fribourg) + krátká docházková vzdálenost
- případně městská doprava v rámci sítě FRIMOBIL