Kde se odehraje MS v hokeji 2026? Stadiony v Curychu a Fribourgu

Hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku (15. - 31. května) se blíží. O špičkové zázemí a skvělou atmosféru se podělí moderní arény v Curychu a Fribourgu. Jak oba stadiony vypadají a co divákům nabízejí?
Swiss Life Arena v Curychu, jeden z hlavních stadionů mistrovství světa.

Swiss Life Arena (Curych)

Hlavním dějištěm šampionátu bude moderní Swiss Life Arena v Curychu, která byla otevřena teprve v roce 2022. Jde o multifunkční arénu, jež slouží nejen hokeji, ale i koncertům a dalším velkým akcím.

  • kapacita během MS: cca 10 000 diváků
  • domovský stadion klubu ZSC Lions
  • v Curychu se odehrají zápasy základní skupiny A
  • aréna bude hostit i play off včetně semifinále a finále

BCF Arena (Fribourg)

BCF Arena ve Fribourgu bude hostit zápasy mistrovství světa v hokeji. Základní skupinu tam odehraje i česká reprezentace.

Druhou hostitelskou arénou je BCF Arena ve Fribourgu, která prošla rozsáhlou modernizací dokončenou v roce 2020. Stadion je známý bouřlivou atmosférou. Sedačky fanoušků jsou v těsné blízkostí hrací plochy.

  • kapacita během MS: cca 7 500 diváků
  • domovský stadion klubu HC Fribourg-Gottéron
  • ve Fribourgu se odehrají zápasy základní skupiny B
  • stadion bude hostit také vybrané čtvrtfinálové zápasy

Interiér BCF Areny

🌍 Kde bude hrát Česko?

Česká reprezentace odehraje základní skupinu ve Fribourgu, tedy v BCF Areně.

🚆 Jak se dostat na stadiony MS v hokeji 2026

Doprava na zápasy bude velmi dobře dostupná a fanoušci navíc mohou využít výhodu, že veřejná doprava je v den utkání zahrnuta v ceně vstupenky.

Curych – Swiss Life Arena

  • aréna se nachází v západní části města (Altstetten)
  • dostupnost vlakem i tramvají (zastávka Zürich Altstetten)
  • z centra trvá cesta přibližně 10–15 minut

Fribourg – BCF Arena

  • stadion leží nedaleko centra města
  • dostupnost vlakem (stanice Fribourg) + krátká docházková vzdálenost
  • případně městská doprava v rámci sítě FRIMOBIL
Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

Sparťanský útočník Řepík v doslova krkolomné pozici po souboji s kladenským...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

Třinec před čtvrtfinále s Hradcem: zlepšit produktivitu a pozor na protiútoky

Hráči Třince slaví gól proti Olomouci v předkole play off.

Potřetí v historii se hokejoví Oceláři Třinec v extraligovém play off střetnou s Hradcem Králové. Předchozí dvě série, ve finále 2023 a v semifinále 2018, vždy vyhráli 4:2 na zápasy. To už je ale...

Kde se odehraje MS v hokeji 2026? Stadiony v Curychu a Fribourgu

Swiss Life Arena v Curychu, jeden z hlavních stadionů mistrovství světa.

Hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku (15. - 31. května) se blíží. O špičkové zázemí a skvělou atmosféru se podělí moderní arény v Curychu a Fribourgu. Jak oba stadiony vypadají a co divákům...

