Srdečné pozdravy z Ruska. Dva soudci hokejové kauzy byli předtím v Moskvě

O ruském odvolání proti vyloučení z mezinárodního hokeje rozhodovali u CAS tři soudci. Jak je obvyklé, jednoho si ze soudců CAS vybrala žalující strana, druhého protistrana a třetí, předseda senátu, byl jmenován vedením CAS jakožto „neutrál“.
Rusové se podle dostupných informací rozhodli pro britského právníka Marka Hovella.
IIHF zvolila Egypťana Ismaila Selima.
A „neutrálem“ byl ze strany CAS určen Ital Giulio Palermo.
Nyní se však ukazuje, že dva ze tří arbitrů měli v poslední době vazby na Rusko.
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Na tuto skutečnost upozornil investigativní novinář Thomas Renggli na odborném serveru Inside Paradeplatz.
Giulio Palermo, jenž se coby soudce zúčastnil už více než sta mezinárodních sporů, působí rovněž jako inspektor pro etiku a disciplinární záležitosti fotbalové asociace UEFA. Letos 22. září vystupoval na Ruském arbitrážním kongresu v luxusním moskevském hotelu The Carlton, jehož organizátorem byl Ruský institut moderní arbitráže.
Nedlouho poté, 9. října byl jmenován předsedou senátu CAS projednávajícího stížnost Ruska na vyloučení z mezinárodního hokeje.
Vedení CAS pro server Inside Paradeplatz uvedlo, že tehdy o moskevské cestě svého arbitra nevědělo.
Palermo nyní prohlašuje, že cestoval do Moskvy na vlastní náklady a že v té době o nadcházejícím hokejovém sporu, který bude řešit, nic nevěděl. Podezření z předpojatosti kategoricky odmítá a hrozí soudními žalobami.
A potom je tu Ismail Selim, vybraný do panelu hokejovou federací IIHF. Bývalý soudce a prokurátor vedl regionální centrum pro mezinárodní obchodní arbitráž v Káhiře. Specialista na mezinárodní právní spory přitom neměl předtím žádné zkušenosti s projednáváním hokejových kauz.
Proč se pro něj IIHF rozhodla? Můžeme jen polemizovat.
Ponechme stranou skutečnost, že Rusko a Egypt pojí dlouhodobě přátelské vztahy. Faktem je, že také Selim se loni v květnu, v době stále ještě přetrvávající izolace ruského sportu, zdržoval v Moskvě a byl hoštěn v luxusním hotelu Four Seasons.
Přednášel tehdy na semináři, který uspořádalo Káhirské regionální centrum pro mezinárodní obchodní arbitráž ve spolupráci s ruskou advokátní kanceláří. Seminář byl určen výhradně ruským právníkům, investorům a zástupcům podniků.
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Součástí programu byl i rozbor možné spolupráce s ruskými institucemi a debata o arbitrážním řízení s ruskou stranou.
Doplňme ještě, že Mark Hovell, třetí muž v panelu CAS, jenž měl být vybrán Ruskou hokejovou federací, je expertem na sportovní právo z Manchesteru, partnerem právní firmy Mills & Reeve.
Třicátého října společně rozhodli, že IIHF nepředložila dostatečné důkazy o bezpečnostních hrozbách, které by ospravedlňovaly další vyloučení Ruska.
Rozcházejí se informace, zda verdikt soudců ve prospěch Ruska byl v poměru 2:1 nebo 3:0. V tomto případě si musíme počkat až na vyhotovení závěrečného odůvodnění.
🚨 THREE MEN. ONE UNANIMOUS RULING. INTERNATIONAL HOCKEY IN TURMOIL. 🇷🇺🏒 Meet the three CAS arbitrators who overturned Russia’s IIHF exclusion: 🇮🇹 Giulio Palermo — Panel president, international arbitration lawyer and UEFA Ethics and Disciplinary Inspector. 🇪🇬 Ismail Selim — Former Egyptian judge, prosecutor and international arbitration specialist. 🇬🇧 Mark Hovell — Veteran British sports lawyer with over two decades of CAS experience. ⚖️ WHY DID THEY RULE IN RUSSIA’S FAVOUR? CAS determined that the IIHF failed to provide sufficient evidence to justify Russia’s continued exclusion under its regulations. But the reaction has been fierce. 🇨🇦 Canada says Russia won’t play at the upcoming World Juniors. 🇫🇮 Several European hockey federations refuse to play Russia. 💰 Sponsors are reconsidering their involvement. 🏒 The IIHF strongly disagrees with the ruling. Here’s an interesting comparison: CAS upheld Russia’s exclusion from international soccer in 2022, but overturned its exclusion from international hockey in 2026. Different cases and evidence, but the contrast is striking. 🔥 THE BIG QUESTION: Should three arbitrators be able to overturn a decision affecting the entire international hockey community? Or should the IIHF and participating countries ultimately determine who competes? 👇 Where do you stand? #hgdtv #IIHF #HockeyNews— HockeyGamedayTV (@hockeygamedayTV) November 6, 2026
Neexistují ani důkazy, že by byli soudci Rusy ovlivněni či podplaceni, ovšem v dnešní době mohutné ruské hybridní války a zákulisního diplomatického úsilí na všech frontách nelze riziko zapojení Ruska do rozhodování CAS podceňovat.
Po Palermově jmenování předsedou panelu měly obě strany sporu možnost jeho nezávislost nebo nestrannost zpochybnit, ale žádná tuto možnost nevyužila. Otázkou je, zda vedení IIHF mělo o jeho předchozí cestě do Moskvy informace.
Vedení CAS v reakci na současné pochybnosti zdůraznilo, že nezávislost a integrita jejích soudců jsou pro instituci nejvyšší prioritou.
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V pondělí večer nicméně přinesl server Inside Paradeplatz též informaci, že jeden ze známých curyšských právníků a soudců CAS podal na protest proti složení „hokejového“ panelu soudců u CAS rezignaci.
Vedení CAS označilo toto sdělení za „velmi zavádějící“.
Když byl Palermo dotázán na svou účast v Moskvě novináři, nejprve se odvolal na mediální kancelář CAS. V následném e-mailu označil spekulaci médií o své možné jednostranné roli ve verdiktu ve prospěch Ruska za „nepodloženou a vysoce hanlivou“.
Důvěra v nezaujatost celého panelu každopádně byla otřesena.
Podle zdrojů z Finska přitom může CAS uložit IIHF pokutu až miliardu dolarů, pokud se nebude řídit jeho rozhodnutím.
Rovněž u jiných sportů existují příklady, jak Rusové působí na klíčové funkcionáře ve snaze dosáhnout opětovného přijetí na mezinárodní soutěže, přestože ruská agrese a masakr tisíců civilistů na Ukrajině pokračuje.
Za příklad slouží Mezinárodní gymnastická federace FIG.
Již dříve pronikly na veřejnost informace o „vřelých vztazích“ japonského prezidenta FIG Morinariho Watanabeho s Moskvou. Loni tam byl na oficiální návštěvě a před kamerami se objímal s velkým Putinovým příznivcem, bývalým špičkovým gymnastou Nikitou Nagorným. Tím Nagorným, jehož organizace Junarmija cvičí potenciální rekruty pro ruskou armádu, a podílí se na únosech ukrajinských dětí z okupovaných území, jejich převýchově a následné přípravy na válku proti zemi, kde se narodily.
Watanabem řízená federace byla posléze jednou z prvních, která Rusům umožnila nejen návrat do soutěží, ale povolila jim také vlajku a hymnu. Navíc dala zelenou i některým gymnastkám, které otevřeně podporovali Putina na jeho propagandistických show a na sociálních sítích.
Bylo by naivní domnívat se, že v souvislosti s hokejem, vlajkovou lodí jejich sportu i propagandy, Rusové nevyužili veškerých možností v „šedé“ zóně, aby navýšili svůj vliv.
Děje se tak ve stejnou dobu, kdy lotyšská ministryně zahraničních věcí Baiba Bražeová z pódia OSN prohlásila, že Rusko páchá na Ukrajině genocidu, když konstatovala: „Zvěrstva ruské armády představují činy, které lze definovat jako genocidu, a všechny jsou jasně popsány v článku 2 Úmluvy o genocidě.“