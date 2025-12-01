České sportovní weby zasáhl kybernetický útok, problémy hlásil fotbal i hokej

Sportovní weby v tuzemsku zaznamenaly v posledních dnech rozsáhlý kybernetický útok. Fanoušci se nemohli dostat na oficiální stránky klubů, Českého hokeje, Fotbalové asociace České republiky či Ligové fotbalové asociace. Za problémy měl stát útok typu DDoS, všechny servery už jsou zpět v provozu.
Weby zprvu nefungovaly vůbec, uživatelům posléze trvalo dlouhou dobu se na ně přihlásit.

„Náš web jako takový je zabezpečený, o žádná data jsme nepřišli, nevznikla ani žádná finanční újma. Jediným problémem byla nedostupnost našich stránek od nedělních 20 hodin do pondělních 15 hodin,“ uvedl pro iDNES tiskový mluvčí hokejového svazu Michael Schuster.

Web českého fotbalu byl mimo provoz od pondělního rána, oficiální stránky fotbalové ligy hlásily potíže už v předchozích dnech, hackerské útoky mířily ze zahraničí.

Následná opatření, která by umožňovala připojení jen z českých a slovenských IP adres, však nebyla stoprocentní.

„V současné době čelíme rozsáhlým DDoS útokům a web není dostupný. Omlouváme se za komplikace, na opravě intenzivně pracujeme,“ oznámil twitterový účet ligy v pondělí dopoledne.

Útoky DDoS fungují na principu, že server zavalí natolik vysoké množství přístupů, až ho přetíží, způsobí jeho pád, a tím i jeho nedostupnost.

„Začalo to už v neděli večer po našem zápase s Mladou Boleslaví a problémy jsme měli i během pondělí. Řešili jsme to a podle informací poskytovatele šlo o masivní útok ze zahraničí,“ poznamenal Václav Hanzlík, mluvčí Viktorie Plzeň.

„Servery, na kterých běží digitální ekosystém služeb Sparty, jsou dnes cílem DDoS útoků. Společně s vývojáři jsme v průběhu dne zavedli dílčí opatření a nadále pracujeme na plném obnovení funkčnosti. Děkujeme všem fanouškům za pochopení a trpělivost,“ sdělil během pondělí Pavel Jína, tiskový mluvčí fotbalové Sparty.

