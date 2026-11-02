Švédský sponzor dává ruce pryč od MS po 37 letech. Logo znáte díky sudím

„Je smutné, že musíme udělat takové rozhodnutí, ale ve vedení jsme se na něm jednomyslně shodli. Podporujeme sport a hodnoty s ním spojené, takže nám nepřipadá správné, aby toho bylo součástí Rusko po invazi na Ukrajinu. Myslíme si, že je důležité stát si za tím a odstranit naše loga,“ řekl generální ředitel společnosti pro TV4 Nyheterna.
Švédský server také uvádí, že společnost AJ sponzorovala Mezinárodní hokejovou federaci nepřetržitě od roku 1989.
Jde jinou cestou než švédský hokejový svaz, který oznámil, že bojkot šampionátu podle něj není cestou.
Švédská společnost navazuje na českou sázkovou kancelář Tipsport, která už v neděli ostře odsoudila rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS), která rozhodla, že se Rusové mají s okamžitou platností vrátit do soutěží.
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Švédové rozhodli: Bojkotovat MS kvůli Rusku nebudeme. Junioři by to ale chápali
Redakce o víkendu oslovila také hlavního sponzora IIHF Škodu Auto, ta je ale se soudy zatím velmi opatrná. „V tuto chvíli mohu pouze potvrdit, že Škoda Auto vzala zmiňované rozhodnutí na vědomí a je v kontaktu se svými partnery,“ napsala tisková mluvčí Ivana Povolná.
Před pěti lety přitom byla Škoda hlavním důvodem, proč se Bělorusku odebralo spolupořádání šampionátu poté, co Alexandr Lukašenko násilně potlačil protesty v zemi. Škoda tehdy oznámila, že by z mistrovství světa vycouvala a to si IIHF nemohla dovolit.
S podobně silným vyjádřením tak zatím přišel kromě AJ Products jen Tipsport:
„Stanovisko Tipsportu je od začátku ruské agrese jednoznačné: patříme k největším firemním podporovatelům Ukrajiny, nevypisujeme kurzy na KHL ani jiné ruské a běloruské soutěže a rozhodně se nechystáme vypisovat ani kurzy na ruskou reprezentaci. Stejně tak si neumíme představit, že by u zápasů s Ruskem na MS byla naše reklama – ani na ledě ani v televizních přenosech.“
„Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu je skandální, nepochopitelné a morálně naprosto neospravedlnitelné. Rusko vraždí na Ukrajině, vede hybridní válku proti celému demokratickému světu a soud umožní jeho hokejistům hrát na světovém šampionátu, zatímco ukrajinští hokejisté umírají při obraně země před ruskými agresory,“ doplnil hlavní partner MS.