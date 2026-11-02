Švédský sponzor dává ruce pryč od MS po 37 letech. Logo znáte díky sudím

Robert Rampa
  16:17

Trenér hokejové reprezentace Kari Jalonen v debatě s rozhodčími. | foto: ČTK

K české společnosti Tipsport se v pondělí přidal další partner, který odmítá sponzorovat hokejové mistrovství světa IIHF. Švédská firma AJ Products, která vyrábí a prodává vybavení pro komerční interiéry, na protest proti návratu Rusů odstraní všechna svá loga. Argumentuje hodnotami. Logo AJ fanoušci dobře - možná podvědomě - znají. Nosí ho totiž na helmách a dresech třeba rozhodčí.

„Je smutné, že musíme udělat takové rozhodnutí, ale ve vedení jsme se na něm jednomyslně shodli. Podporujeme sport a hodnoty s ním spojené, takže nám nepřipadá správné, aby toho bylo součástí Rusko po invazi na Ukrajinu. Myslíme si, že je důležité stát si za tím a odstranit naše loga,“ řekl generální ředitel společnosti pro TV4 Nyheterna.

Švédský server také uvádí, že společnost AJ sponzorovala Mezinárodní hokejovou federaci nepřetržitě od roku 1989.

Měli by čeští hokejisté bojkotovat MS v případě, že se ho zúčastní ruská reprezentace?

celkem hlasů: 52249

Jde jinou cestou než švédský hokejový svaz, který oznámil, že bojkot šampionátu podle něj není cestou.

Švédská společnost navazuje na českou sázkovou kancelář Tipsport, která už v neděli ostře odsoudila rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS), která rozhodla, že se Rusové mají s okamžitou platností vrátit do soutěží.

Švédové rozhodli: Bojkotovat MS kvůli Rusku nebudeme. Junioři by to ale chápali

Redakce o víkendu oslovila také hlavního sponzora IIHF Škodu Auto, ta je ale se soudy zatím velmi opatrná. „V tuto chvíli mohu pouze potvrdit, že Škoda Auto vzala zmiňované rozhodnutí na vědomí a je v kontaktu se svými partnery,“ napsala tisková mluvčí Ivana Povolná.

Před pěti lety přitom byla Škoda hlavním důvodem, proč se Bělorusku odebralo spolupořádání šampionátu poté, co Alexandr Lukašenko násilně potlačil protesty v zemi. Škoda tehdy oznámila, že by z mistrovství světa vycouvala a to si IIHF nemohla dovolit.

Český hlavní rozhodčí Robin Šír branku neuznává.

S podobně silným vyjádřením tak zatím přišel kromě AJ Products jen Tipsport:

„Stanovisko Tipsportu je od začátku ruské agrese jednoznačné: patříme k největším firemním podporovatelům Ukrajiny, nevypisujeme kurzy na KHL ani jiné ruské a běloruské soutěže a rozhodně se nechystáme vypisovat ani kurzy na ruskou reprezentaci. Stejně tak si neumíme představit, že by u zápasů s Ruskem na MS byla naše reklama – ani na ledě ani v televizních přenosech.“

„Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu je skandální, nepochopitelné a morálně naprosto neospravedlnitelné. Rusko vraždí na Ukrajině, vede hybridní válku proti celému demokratickému světu a soud umožní jeho hokejistům hrát na světovém šampionátu, zatímco ukrajinští hokejisté umírají při obraně země před ruskými agresory,“ doplnil hlavní partner MS.

Vstoupit do diskuse (78 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Florida vs. DetroitHokej - - 3. 11. 2026:Florida vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
3. 11. 01:00
  • 1.96
  • 4.21
  • 3.37
Boston vs. VegasHokej - - 3. 11. 2026:Boston vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
3. 11. 01:00
  • 2.63
  • 4.10
  • 2.38
Chicago vs. ColoradoHokej - - 3. 11. 2026:Chicago vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
3. 11. 02:00
  • 4.07
  • 4.47
  • 1.74
San Jose vs. CalgaryHokej - - 3. 11. 2026:San Jose vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
3. 11. 03:00
  • 2.35
  • 4.10
  • 2.67
Columbus vs. ColoradoHokej - - 4. 11. 2026:Columbus vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
4. 11. 01:00
  • 2.77
  • 3.99
  • 2.15
Washington vs. DallasHokej - - 4. 11. 2026:Washington vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
4. 11. 01:00
  • 2.40
  • 3.90
  • 2.47
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...

Nepříjemné překvapení, reagují Češi na návrat Rusů na šampionáty. Bouří se i další

Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Netrvalo dlouho a na hokejovou zprávu dne začaly přiskakovat první reakce. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Ruska na mezinárodní akce, zúčastní se tak i mimo jiné příštího...

Hadamczik: Pokud se Finové a Švédové nezúčastní MS, neměli bychom ani my

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik

Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu CAS ho překvapilo podobně jako značnou část hokejové veřejnosti. Prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika šokovalo, že se Rusové mají vrátit...

První ostrá reakce sponzorů. Tipsport odmítá reklamu na MS při zápasech Rusů

Pavel Zacha se raduje z gólu Davida Pastrňáka ve finále MS v hokeji 2024.

Od pátku, kdy Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) umožnila návrat Rusů do hokeje, se čeká na reakce sponzorů. Jejich postoj totiž bude mít naprosto zásadní vliv na dění. A zatímco většina z firem...

Němci zvažují, že se vzdají pořadatelství MS. Budou řešit i neudělení víz Rusům

Hokejisté Německa slaví gól Velké Británii.

Jakmile Sportovní arbitrážní soud (CAS) rozhodl o návratu Rusů na mezinárodní scénu, vydal Frank H. Lutz jasné a nesouhlasné prohlášení. Teď celou situaci okomentoval předseda Německého hokejového...

Švédský sponzor dává ruce pryč od MS po 37 letech. Logo znáte díky sudím

Trenér hokejové reprezentace Kari Jalonen v debatě s rozhodčími.

K české společnosti Tipsport se v pondělí přidal další partner, který odmítá sponzorovat hokejové mistrovství světa IIHF. Švédská firma AJ Products, která vyrábí a prodává vybavení pro komerční...

2. listopadu 2026  16:17

Edmonton nezastavuje. McDavidova show korunovala návrat nechtěného gólmana

Kapitán Connor McDavid slaví gól s parťákem Leonem Draisaitlem.

Nepolevuje a dál kraluje. Jak je Connor McDavid nepolapitelný, ukázal hned na úvod duelu proti Rangers sólem přes celé kluziště. Když pak přidal v pořadí třicátou nahrávku na startu sezony, znovu...

2. listopadu 2026  15:40

Sparta hlásí velkou posilu do obrany. Ze Švýcarska přichází mistr světa Rutta

Obránce Jan Rutta v dresu švýcarského Servette.

Na začátku reprezentační pauzy vítá hokejová Sparta velkou posilu. Ze švýcarského Servette přichází do obrany šestatřicetiletý Jan Rutta, vítěz dvou Stanley Cupů a mistr světa z Prahy.

2. listopadu 2026

Ztráty pro reprezentaci. Dvořák, Kubiesa i Ondřej Beránek vynechají Finské hry

Český kapitán Ondřej Beránek v utkání se Švýcarskem na Švédských hokejových...

Obránce Tomáš Dvořák a útočníci Ondřej Beránek s Matějem Kubiesou, který vyhlížel premiéru v dresu reprezentačního A-týmu, se nezúčastní Finských hokejových her. Ze hry je vyřadily zdravotní...

2. listopadu 2026  11:10

Stavjaňa začal ve Zlíně porážkou: Hráče stresovat nebudu, ale tlačit na ně musím

Trenér zlínských hokejistů Antonín Stavjaňa

Bylo trochu symbolické, že svůj první gól ve zlínském dresu vstřelil ve chvíli, kdy tým převzal dlouholetý souputník jeho už zesnulého otce. Ale snižující branka ani solidní výkon Jakuba Čechmánka...

2. listopadu 2026  10:35

Ač s Rusy hrát nechtějí, bojkot je až krajní krok. Odpůrci dál řeší, jak se postavit k MS

ilustrační snímek

Švédští fanoušci hned v sobotu při ligových zápasech vytáhli transparenty, v nichž vyzvali hokejové reprezentace k odvaze bojkotovat zápasy s Ruskem. „Kdybychom to na juniorském mistrovství světa...

2. listopadu 2026  10:20

Výhra zastíněná výkonem. Dvě třetiny jsme byli mizerní, přiznal liberecký Šimek

Zleva Radim Šimek (Liberec) v souboji o kotouč s Robertem Kousalem z Hradce...

Dvě třetiny se hokejisté Liberce na ledě trápili, prohrávali o dva góly, nakonec ale dokázali extraligový zápas s Hradcem (4:3 v prodl.) strhnout na svou stranu a vybojovat bod navíc. Výraznou...

2. listopadu 2026  8:42

Vladař v NHL uspěl nad Vejmelkou, obránce Špaček zapsal premiérový bod

Obránce David Špaček (Minnesota) uniká Tomu Wilsonovi (Washington).

V nedělních zápasech hokejové NHL se z Čechů jako jediný prosadil obránce David Špaček. Svůj premiérový bod kariéry v nejlepší lize světa zapsal díky asistenci u finální trefy Minnesoty na 5:1 proti...

2. listopadu 2026  6:50,  aktualizováno  8:16

Diváky přestřelky baví, pro nás optimální nejsou, hlásí plzeňský Strnad

Plzeňští hokejisté se radují z gólu v utkání proti Kladnu.

Přestože hokejisté Plzně v souboji 17. kola extraligy proti kladenským Rytířům na domácím ledě čtyřikrát vedli, nakonec museli dotahovat nepříznivý stav 4:5. To se povedlo až 79 sekund před koncem...

2. listopadu 2026  7:37

„Můj názor na Rusy se nemění.“ Pospíšil v Brně září, reprezentaci ale nekomentuje

Brněnští hokejisté se radují z gólu Jakuba Fleka (číslo 9).

Spekulace uzemnil podpisem nového kontraktu a od té doby září. Útočník Kristián Pospíšil těží ze souhry s Jakubem Flekem a zažívá velmi povedené období. Slovenský bouřlivák proti Olomouci zapsal gól...

2. listopadu 2026

Co s Rusy? Rada IIHF bude v pondělí jednat o dalším postupu po verdiktu CAS

Ruské vlajky v rukou fandů na stadionu v Petrohradu

Mezinárodní hokejová federace IIHF se bude na pondělním mimořádném jednání Rady zabývat dalším postupem v kauze účasti ruských týmů v mezinárodních soutěžích. O jejich okamžitém návratu do hokejových...

2. listopadu 2026  6:52

Samorost ohromuje Finsko. Hokejisté jsou někdy jako piloti F1 bez řidičáku, říká

Premium
Andrej Šustr v dresu finského Jukuritu.

Ještě na jaře byl schovaný ve druhé švédské lize a zdálo se, že jeho neobyčejné hokejové putování klouže do zapomnění. Poslední týdny mu ovšem pravidelně volají čeští novináři a minulý týden se ozval...

2. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.