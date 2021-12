Nedělejte z našich hráčů rukojmí. Vedení Sparty kritizuje Pešána s Nedvědem

Kompletní prohlášení hokejové Sparty „Michal Řepík a Vladimír Sobotka budou reprezentovat Českou republiku na blížícím Channel One Cupu v Praze a Moskvě. Mrzí nás však, že hlavní trenér ani manažer reprezentace nevyslyšeli naši žádost o kompromis a uvolnění klíčových hráčů Sparty alespoň z prvního utkání hraného v Praze. Sparta přitom jako jediný český tým reprezentuje Českou republiku v prestižní Lize mistrů a brzy také na tradičním Spenglerově poháru. Kvůli tomuto budeme muset zvážit účast obou našich klíčových hráčů v odvetě čtvrtfinále Champions Hockey League. Zdraví našich hráčů je pro nás prioritou. Nadměrné zápasové vytížení jim může přivodit zranění před naprosto klíčovou fází extraligové sezony. Je třeba dodat, že jde o v reprezentaci mnohokrát prověřené hráče, zejména pak v případě sparťanského i reprezentačního kapitána Michala Řepíka. On i několikanásobný reprezentant Vladimíra Sobotka mají přitom mnohem více reprezentačních zkušeností než například uvolněný Milan Gulaš. Podivujeme se zároveň nad tím, že jiné hráče, jako třeba bratry Zohorny, trenér a manažer na této akci na rozdíl od našich hráčů vidět nepotřebuje. Stojíme si za názorem, že výše zmínění pánové mohou posoudit výkony našich hráčů i při konfrontaci Sparty s nejlepším týmem švédské ligy. Takový zápas není kvalitativně vzdálený utkání národního týmu s finským výběrem. Ač není naší povinností hráče uvolnit, nehodláme připustit, aby vedení národního týmu dělalo z našich hokejistů rukojmí, kteří by v případě odmítnutí mohli přijít o potenciální účast na olympijských hrách.“