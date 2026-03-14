Rusové lákají Slováky na turnaje: Politicky nás podporují. Svaz dialog i účast odmítá

Autor:
  12:10
Z hokejového společenství pod hlavičkou IIHF zůstávají vyloučeni, při hledání zápasů pro reprezentaci musí dál vymýšlet alternativní řešení. V srpnu Rusové pořádají turnaj s názvem Ovečkin Cup, nesoucí název po nejlepším střelci historie NHL. Rádi by na něm přivítali Maďary a také Slováky, kteří jednání o účasti odmítají.
Slovenští hokejisté se sjíždí k brankáři Samuelu Hlavajovi. | foto: AP

„Taková utkání nejsou v programu našich reprezentací,“ prohlásil stručně pro Denník N tiskový mluvčí Slovenského svazu ledního hokeje Peter Jánošík.

Ruská strana tvrdí něco jiného.

„Jsme v kontaktu se Slováky i s Maďary, vedeme dialog. Zvažujeme také jejich účast na nejbližším ročníku Channel One Cupu,“ řekl pro web Sport-Express viceprezident svazu Roman Rotenberg.

V tamním hokejovém prostředí jde o výraznou postavu s celou řadou funkcí. Národní tým vede z pozice trenéra, zároveň je i generálním manažerem, zasedá také v představenstvu KHL.

Pochází z rodiny vlivných obchodníků, jeho otec Boris patří k blízkým přátelům prezidenta Vladimira Putina. Vlastní společnost SGM Group, která podniká v oblasti výstavby plynovodů a elektrických vedení.

Channel One Cup v posledních letech ztratil na prestiži. Dříve se jednalo o jednu ze čtyř akcí v rámci Euro Hockey Tour, na níž se Rusové každou sezonu potkávali s Českem, Švédskem a Finskem.

Roman Rotenberg, trenér hokejového Petrohradu.

Po začátku vojenské invaze na Ukrajině a vyloučení ze soutěží Mezinárodní hokejové federace, které platí i pro sezonu 2026/27, je ale na turnaji doplňují pouze reprezentace Běloruska a Kazachstánu.

Rotenberg by rád rozšířil počet účastníků a zvedl úroveň. Pozvánku pro dva nové týmy odůvodnil také politickou podporou a spřízněností s Maďarskem a Slovenskem.

„Můžete zde vidět pozitivní trend, podporují nás v nejdůležitějších tématech, především v dodávkách plynu a ropy,“ vysvětloval.

Slováci na hokejové scéně přistupují k otázkám spojeným s Ruskem jinak než ostatní evropské země.

Do reprezentace i nadále zvou hráče působící v KHL, tři z nich (Adam Ružička, Martin Gernát, Adam Liška) dostali pozvánku na nedávný olympijský turnaj, kde tým kouče Vladimíra Országha obsadil čtvrté místo.

Turnajů pořádaných ruskou stranou by se ale dle svazového vyjádření účastnit neměl.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.