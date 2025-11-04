Slováci vzali na milost potížisty. Opora se omluvila za zkrat, o olympiádu i tak přijde

Když se Marian Studenič loni během olympijské kvalifikace odpojil od zbytku týmu, vyvolal na Slovensku pozdvižení. Vypěnil, nechal se unést. Zpětně uznal chybu. Teď má dveře do hokejové reprezentace opět otevřené. S jednou podmínkou: na turnaj pod pěti kruhy nepojede. Dalšímu potížistovi, který navíc působí v ruské KHL, chce dát trenér Vladimír Országh naopak šanci.
Loni v únoru obletělo sociální sítě video, na němž se Adam Ružička v povzbuzené náladě natáčí u stolu s bílým práškem. Příspěvek sice rychle smazal, ale zrušení smlouvy v Arizoně neunikl.

„Zavařil především sám sobě, kdežto Marian se postavil zády k týmu. V tom vidím hlavní rozdíl,“ poznamenal nový kouč slovenské reprezentace, který po boku Zdeňka Motáka oslavil na třinecké střídačce dva tituly.

Návrat slovenských problémových hráčů? Minulost mě nezajímá, říká nový kouč

Studeničův nečekaný odjezd během úspěšného boje o olympiádu ho tehdy nepříjemně zaskočil. Stejně jako zbytek mužstva i podstatnou část fanoušků.

O co šlo?

Tahoun švédského Färjestadu se kanadskému trenérovi Ramsaymu nevešel do sestavy, spadl na pozici třináctého útočníka. A nenesl to vůbec dobře. Namíchl se, sbalil si věci a zničehonic zmizel.

Třinečtí trenéři Zdeněk Moták (vlevo) a Vladimír Országh spolu diskutují.

„Když je člověk naštvaný, nedokáže řešit věci racionálně. Kdybych mohl vrátit čas, neudělám to. Poučil jsem se,“ uznal s odstupem času chybu v rozhovoru pro web hokejového svazu.

Országh naznačil, že s jeho návratem nemá problém, dvakrát spolu o všem mluvili.

Nejprve v létě, znovu se spojili minulý týden: „Líbila se mi jeho reakce. Nehledal výmluvy, na rovinu řekl, že to byla chyba, zkrat. Vysvětlil jsem mu, jak to vidíme my.“

Nehraju? Odjíždím! Kouče Slováků krok naštvaného útočníka šokoval

Studenič rozhodnutí národního týmu přijal. „Protože nás opustil v průběhu olympijské kvalifikace, došli jsme k závěru, že na olympiádu nepojede. Ale pokud si udrží výkonnost, po ní bude mít opět šanci reprezentovat,“ vysvětlil kouč.

Komunikoval i s Ružičkou, jenž po konci v NHL zakotvil v Rusku. Konkrétně ve Spartaku Moskva, kde patří k oporám, v nové sezoně drží bilanci téměř bodu na zápas (5+13 v devatenácti startech).

„Život se mi otočil o 180 stupňů. To video bylo dno a tečka za tím, co se dělo. Pro každého je důležité si přiznat, že něco není v pořádku. Udělal jsem chybu,“ řekl šestadvacetiletý útočník.

Adam Ružička slaví gól proti Floridě.

Nezastíral, že v zámoří měl problémy s alkoholem: „Po každém zápase jsem si dal víno nebo pivo, abych zapomněl na to, co se děje. Nejprve jsem si myslel, že je to zábava, ale pak se to začalo hromadit.“

Doufá, že mezi hokejovou elitou, kde stihl naskočit do 117 duelů, dostane druhou šanci. Zároveň už v létě vzkázal, že hodně stojí také o návrat do národního mužstva: „Chci být neustále jeho součástí!“

Na aktuální sraz dorazit nemohl, protože KHL, z níž Slováci na letošní světový šampionát povolali gólmana Rybára a obránce Grmana, nezastavuje ani během reprezentační přestávky.

Skandál s bílým práškem i alkoholem bylo dno, ví Ružička. Teď sní o návratu do NHL

Pokračovat bude i souběžně s únorovým turnajem pod pěti kruhy, ale v Ružičkově případě by se nemuselo jednat o překážku.

„Ve smlouvě má klauzuli, která mu umožňuje přijet na olympiádu, ale v KHL může dojít ke změně ze dne na den. Jsme připraveni na všechny alternativy. Teď řešíme, jestli ho zvládneme získat už na prosincový sraz,“ řekl Országh.

Napjaté vztahy s dvěma hráči s komplikovanou minulostí zvládl urovnat, otevřel jim zabouchnuté dveře. Teď už bude záležet jen na Studeničovi s Ružičkou.

