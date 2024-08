Názory na hráče z KHL se různí, spory nehrozí. Řešme jen hokej, prosí Slováci

Slováci se sešli v Bratislavě, kde zabojují o účast na turnaji pod pěti kruhy v roce 2026. Před prvním společným tréninkem museli odpovídat na řadu otázek, které měly s čistě hokejovými záležitostmi pramálo společného.

Téma nominace hráčů působících v zemi, která už více než dva roky páchá válečné zločiny na Ukrajině, stále rezonuje. Nejen v hokejovém prostředí, ale napříč společností.

„Víme, že je rozdělená, ale nemůžeme to míchat do hokeje. Můj postoj je takový, že musíme všechny spojit. Chceme postoupit pro celé Slovensko,“ uvedl Tomáš Tatar, jemuž zřejmě opět připadne funkce kapitána.

Nabízí se otázka, zda by se trenér Craig Ramsay bez Martina Gernáta z Jaroslavle, Mária Grmana z Vladivostoku a Adama Lišky z Čerepovce v zápasech proti papírově slabším soupeřům z Rakouska, Maďarska a Kazachstánu neobešel.

Zároveň se nelze ubránit dojmu, že hokejový svaz v čele s prezidentem a generálním manažerem reprezentace Miroslavem Šatanem povoláním zmíněné trojice celému týmu zbytečně zavařil.

Trenér slovenských hokejistů Craig Ramsay diskutuje s rozhodčími během zápasu s Německem na MS.

Hráči rázem čelí zvýšenému tlaku. Pozornost fanoušků a médií se kromě předvedených výkonů bude stáčet i ke vztahům v kabině, kde zcela evidentně nepanuje názorová jednota.

Tím se dostáváme zpět k bratrům Pospíšilovým. Oba už si vyzkoušeli atmosféru světového šampionátu, ale společný sen zahrát si v národním týmu bok po boku jim až dosud unikal.

„Znamená to pro mě opravdu hodně, těším se,“ uvedl o tři a půl roku mladší Martin, jenž si postupně buduje pozici v Calgary.

Právě on krátce před ohlášením nominace veřejně přiznal, že ho počínání svazu nepříjemně zaskočilo.

„Není to příjemná informace, protože oblékat slovenský dres je pro mě čest a můžu si konečně zahrát s bráchou, ale zároveň jsem člověkem, který má morální zásady, co se stěží překonávají.“

Po příjezdu do Bratislavy novinářům přiznal, že se ocitl v nelehké situaci a vše pečlivě zvažoval. Vzniklé dilema probíral také se svým sourozencem, pro radu se obrátili i k rodinným příslušníkům.

„Určitě jsme neměli jasno za deset vteřin. Věřím, že jsme se rozhodli správně a nebudeme litovat,“ řekl starší Kristián, kterého čeká další sezona v brněnské Kometě.

Slovenský reprezentant Kristián Pospíšil odpovídá novinářům.

Zároveň popřel, že rozdílné pohledy na politické otázky ohledně Ruska a angažmá v KHL, která slouží jako nástroj propagandy režimu Vladimira Putina, jakkoliv ovlivní vztahy v kabině.

„Přijde na to řeč, ale nemyslím si, že by to mělo vést k rozbrojům. S klukama se známe už dlouho. Momentálně nechceme takové věci tolik řešit, jsme tu jen kvůli hokeji.“

Ve stejném duchu hovořili také Liška, jenž jako jediný z nominované trojice z KHL dorazil mezi novináře. Zdůraznil, že všichni ke kvalifikaci přistoupí zcela profesionálně a na ledě budou bojovat jeden za druhého.

V Čerepovci působí už od roku 2019, poslední dvě sezony nosí kapitánské céčko. Zákaz reprezentovat nikdy nedostal, předchozích mezinárodních akcí se prý nezúčastnil proto, že nebyl dostatečně připravený.

„Teď už podávám stabilní výkony, jsem připravený být jedním z lídrů. Respektuji, že lidé mají odlišné názory, ale chci se soustředit jen na sebe,“ vyprávěl čtyřiadvacetiletý útočník, který trénoval na křídle čtvrté formace.

Nezastíral, že je připravený na leccos, ale společně s ostatními doufá v podporu z tribun.

Slováci zahájí kvalifikaci ve čtvrtek proti Rakousku, i přes nesnadnou situaci se očekává postup. Jakýkoliv jiný výsledek bude považován za mimořádné zklamání.