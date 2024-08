KOMENTÁŘ: Nezávislost? Na tu si slovenský hokej pouze hraje

Proč hráči z KHL?

Neporušují morální hodnoty?

Kdyby hráli za Tálibán, taky byste je vzali?

Z dotazů nevyčnívá ona „politika“, kterou se nejen na Slovensku rádi ohání. I kdybychom se zabývali pouze jí, Šatanův výrok nemůže obstát ve světě sportu, kde několik jednotlivců reprezentuje celou zemi, politici jim gratulují a řídící svaz financuje přímo stát.

Tady jde ale o mnohem víc.

Slovenský výběr totiž pro nadcházející olympijskou kvalifikaci nominoval tři hokejisty z ruské soutěže, co dělá reklamu válce na Ukrajině, tedy i násilí, vraždění a utrpení.

Miroslav Šatan

To už je problém, který společnost štěpí. A může napáchat velké škody i v jedné kabině. V ní usednou také bratři Pospíšilovi. Mladší Martin patří mezi lídry, působí v NHL a když se dozvěděl, že s ním nastoupí krajané z Ruska, zaváhal a vzal si prostor na rozmyšlenou.

„Mám morální zásady, co se stěží překonávají. Pro mě je čest oblékat národní dres, někdy ale musíte dát sport stranou... Po kariéře bych chtěl na Slovensku žít a vychovávat děti. Proto se tak rozmýšlím, svým postojem můžu ovlivnit mládež.“

Nakonec v těžké situaci ustoupil. Zlomil ho i sen, že se v národním týmu potká se starším sourozencem Kristiánem.

Ten reagoval na příspěvek Andreje Podkonického. Bývalý asistent trenéra Craiga Ramsayho se navezl do Martina Pospíšila tezí, proč mu vadí hráči z KHL, když v NHL hraje v týmu s jedním Rusem a dvěma Bělorusy: „Asi je to jiné, když to není repre, ale NHL.“

„Andreji, prosím, to myslíš vážně?“ odpověděl Kristián. „Mates má spoustu kamarádů Rusů a ví, o čem mluví. NHL nepropaguje válku. Rus nemůže za to, kdo mu vládne. Ani já nemůžu za to, kdo mi vládne na Slovensku.“

Andrej Podkonický koučoval na světovém šampionátu Slovensko coby asistent Craiga Ramsayho.

Teď se oba bratři kousnou. A zřejmě nebudou jediní, komu kontroverzní rozhodnutí svazu vadí.

Verdikt tamního výkonného výboru lze označit i za nesmyslný. Poslední dva roky se jen zmítá v alibismu.

Před letošním světovým šampionátem vycouval s tím, že hráči z KHL mohou reprezentovat, ale nepřijedou kvůli „zdravotním, osobním, rodinným nebo jiným důvodům“. O rok dříve před MS v Rize se téma obešlo větičkami o pokojném průběhu přípravy. Svazový web odcitoval kouče Ramsayho, že potřebuje mít větší klid na práci.

Fakticky tedy zástupci v Rusku nikdy zákaz nedostali, což Šatan také připomínal.

Těžko lze ale počítat, že teď Slováci budou mít klid. Byť kvalifikaci hostí, beky Mária Grmana (Vladivostok) s Martinem Gernátem (Jaroslavl) i útočníka Adama Lišku (Čerepovec) asi nečeká nic příjemného. Možná uvidíme, kterak fanoušci pískají na vlastní reprezentaci.

Adam Liška slaví jeden ze slovenských gólů v síti Kanady. Martin Gernát ze Slovenska v souboji s ruským útočníkem Arťjomem Švec-Rogovojem.

V takových podmínkách by se lehce nehrálo ani s Maďarskem, Rakouskem a Kazachstánem. Tedy proti – při vší úctě – slabším týmům, jimž Slovensko v rámci turnaje čelí.

Nabízí se otázka, jaký je přínos tří mužů, které v klidu mohli nahradit třeba nadějní mladíci nebo další hráči z české či slovenské extraligy.

Slováci mohli složit výběr, za nějž by se nezanedbatelná část lidí v zemi nemusela stydět. A hráči by se nemuseli přemáhat.

Slovenští fanoušci během zápasu s Kazachstánem.

Místo snadného řešení svaz zvolil riziko. Ačkoli verdikt vynesl výkonný výbor, obhájil si ho pochybným neveřejným hlasováním klubů s nejasnou účastí, kterou odmítl i na naléhání žurnalistů odtajnit.

V palčivé otázce se „pro“ vyslovila těsná většina 52 % z neznámého počtu klubů. Další aspekt na pováženou.

„Hokejové hnutí se přiklání k verzi, že by reprezentace měla být v co nejsilnějším složení,“ oznámil navíc v reakci na anketu svaz.

Jestli bude tým nejsilnější, se teprve ukáže. Interpretace je ale za daných okolností přinejmenším problematická. Ještě když si KHL úplně netyká s Mezinárodní hokejovou federací (IIHF), pod níž olympijský turnaj spadá. Ruská soutěž může kdykoli nepříznivě zasáhnout. Ač to spíš neudělá, když tři zmínění Slováci nereprezentují jen vlastní rodiště.

Zasáhnout mohou ještě sponzoři, kteří se v minulosti ozvali. V roce 2022 dokonce ministerstvo školství pohrozilo odebráním státního příspěvku.

Slovenský obránce Mário Grman na světovém šampionátu v hokeji.

Nejspíš proto se dřív ustupovalo. Nyní už sedí u moci jiná garnitura. S premiérem Robertem Ficem či prezidentem Petrem Pellegrinim, jenž za účast hráčů z KHL otevřeně bojoval.

Ale to už je jen návrat k oné domnívané „apolitičnosti“. K nezávislosti, na níž si slovenský svaz hraje. Paradoxně nejlépe ji svým výrokem sestřelil právě Grman – jeden z vyslanců z KHL: „Vláda na Slovensku se změnila, a tak to upravili.“