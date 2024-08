Slováci berou hráče z KHL. Šatan vyjel na novináře: Jsme apolitická instituce

Ačkoliv značné nápovědy v posledních dnech celou záležitost prakticky rozsekly, během pondělního rána slovenský svaz rozhodnutí potvrdil.

Olympijské kvalifikace se zúčastní hráči z KHL.

Adam Liška z Čerepovce, Martin Gernát z Jaroslavle a Mário Grman z Vladivostoku.

Právě on před několika dny v rozhovoru na sociální síti Telegram odtajnil, že v nominaci figuruje. „Ani nevím, jestli to můžu říct, ale pozvali mě. Jsem z toho vážně nadšený. Poslední roky to byla těžká situace, ale vláda na Slovensku se změnila, a tak to upravili,“ radoval se.

Na Grmanovo prohlášení reagoval na pondělní tiskové konferenci také Šatan, jenž přiznal, že dokonce zvažovali, že sedmadvacetiletého beka ze soupisky nakonec vyškrtnou. Protože jsou prý apolitická instituce a nechtějí, aby se hráči vůbec k podobným tématům vyjadřovali.

Tomu však už tolik nenasvědčoval zbytek diskuze s novináři. Ti kladli jeden dotaz za druhým, prakticky všechny se týkaly hráčů z KHL.

Šatan několikrát vyzval žurnalisty, aby se více věnovali sportovní stránce na úkor té politické. Třeba na redaktora Šport.sk Tomáše Prokopa reagoval slovy: „Tvoje morálka je tvoje morálka, každý člověk ji má jinou. My jsme tu pro všechny, my reprezentujeme celé Slovensko. Radím ti: dělej méně aktivismu a víc sportovní novinařinu, jsi totiž sportovní novinář.“

Zkritizoval také televizní stanici Markíza a reportéra, který vznesl dotaz o výkonnosti trojice hráčů z KHL a potřebě je mít v nominaci v poněkud hyperbolické rovině. „Kdyby hrál Slovák za Tálibán a měl na reprezentaci, taky byste ho vzali?“ tázal se.

Miroslav Šatan

„Jste úplně mimo i jako redaktor, který šířil dezinformace. Dneska jsou novináři o klikách a lajcích, když nám nechcete pomáhat, tak aspoň nelžete,“ pravil Šatan.

Zopakoval, že si uvědomuje, jak je společnost na Slovensku rozdělená. Ale že tamní svaz chce držet nestrannost a dát prostor všem.

„Kabinu nerozdělujeme, hráči chtějí hrát jeden s druhým. Každý má možnost projevit svůj názor a nepřijet. Situace, kdy by si měl někdo určovat, s kým chce a nechce hrát, je směšná. Chceme dát šanci těm, kteří chtějí reprezentovat,“ přidal.

Mezi ně se nakonec řadí i bratři Pospíšilové.

Mladšího Martina, hráče Calgary Flames, oznámil národní tým pro olympijskou kvalifikaci už dříve. Jenže po spekulacích ohledně možného posílení o hráče z KHL zahlásil: „Ještě si to rozmyslím.“

V neděli, čili den před oficiální tiskovou konferencí, spolu se sourozencem Kristiánem z brněnské Komety vyvěsili na své účty na Instagramu prohlášení.

„K hráčům z KHL a jejich účasti v reprezentaci již bylo z naší strany řečeno dost a je známo, jaký k tomu máme postoj. Názor jsme nezměnili! Ale naše chuť reprezentovat Slovensko a pomoci dosáhnout těch nejlepších možných výsledků je pro nás prioritou a také touha zahrát si spolu,“ napsali.

„Jak moc dokáže spojit naši společnost sport, jsme ukázali už mnohokrát a věříme, že to uděláme těmi nejlepšími možnými výkony zase a znovu potěšíme každého Slováka, který je fanouškem sportu a našeho hokeje,“ zakončili.

V to doufá i Šatan, který věří, že do hlediště přijdou pouze tací fanoušci, co budou chtít slovenský výběr podpořit.

Slováci se střetnou od 29. srpna do 1. září v Bratislavě postupně s Rakouskem, Maďarskem a s Kazachstánem. Na olympijské hry postoupí pouze vítěz turnaje.

V kádru nechybí ani devět zástupců z české extraligy. Brankář Stanislav Škorvánek z Hradce, obránci Peter Čerešňák z Pardubic a Michal Ivan z Liberce a útočníci Matúš Sukeľ z Litvínova, Lukáš Cingel a Kristián Pospíšil z Komety, Miloš Roman a Libor Hudáček z Třince a Róbert Lantoši z Liberce.