Takový krok by příliš nepřekvapil, slovenský svaz (SZĽH) se totiž v uplynulých dnech nepřipojil k dalším evropským federacím a nezaujal jasné, protiruské stanovisko.
Zatímco jiní postupně hlásili, že proti Rusům rozhodně nenastoupí, Slováci vydali neutrální prohlášení: „Slovenský hokejový svaz respektuje rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů a bude čekat na další kroky Rady IIHF v této záležitosti.“
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Fico vítá návrat Rusů do hokeje. Zlato bez jejich účasti nemá váhu, míní
Vládní představitelé dokonce s návratem Rusů souhlasí, takový názor vyjádřil třeba ministr cestovního ruchu a sportu Rudolf Huliak nebo premiér Robert Fico.
„Vždycky jsem odmítal zapojení sportu do politiky a vždycky jsem se ptal, jakou hodnotu má zlatá medaile, když k ní není nutné porazit ruské hokejisty, kteří bezpochyby patří k nejlepším na světě,“ pravil Fico.
Když však Mezinárodní hokejová federace (IIHF) rozeslala jednotlivým státům upravený program juniorského šampionátu, z něhož vypadlo Norsko na úkor Ruska, mnozí jej odmítli podepsat.
Předseda Německého hokejového svazu Frank H. Lutz. pronesl, že se tak mělo rozhodnout sedm z deseti účastníků. Podle informací iDNES.cz nechybělo ani Česko, podle předchozích prohlášení se počítalo ještě s Kanadou, Švédskem, Finskem, Lotyšskem, Švýcarskem a Německem.
Z čehož vycházelo, že s novým programem souhlasili Američané, samozřejmě Rusové a také Slováci.
Ti však takové tvrzení odmítají.
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„SZĽH nepodepsal rozpis zápasů mistrovství světa do 20 let. Jsme v kontaktu s Ministerstvem cestovního ruchu a sportu SR a připravujeme dokumentaci, kterou od nás požaduje Mezinárodní hokejová federace,“ stojí v prohlášení, který svaz rozeslal slovenským médiím.
„Zároveň jsme v kontaktu s IIHF a čekáme na jednání na úrovni všech národních federací. Situace se neustále vyvíjí a považujeme za důležité, aby se veřejnost seznamovala s ověřenými informacemi, nikoli s nepodloženými tvrzeními, která zbytečně vyhrocují celou situaci,“ dočtete se ještě ve vyjádření.
Znamená to, že Slováci mění svůj postoj vůči Rusům?
Minimálně v současnosti ne, samotný (ne)podpis totiž nemá nikterak zásadní váhu.
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Pokud změna v programu odpovídá regulím IIHF, Mezinárodní federace může nové znění zápasů potvrdit i sama, byť se názorem jednotlivých účastníků samozřejmě může zabývat a reagovat na něj.
Samotná absence podpisů většiny účastníků však automaticky neznamená, že se Rusové na šampionátu neobjeví.
Pro to musí IIHF najít jiné důvody. Třeba začlenění ukrajinských týmů z okupovaného území do ruských soutěží, případně by pomohla i sama hostitelská země. Kanada totiž odmítá dát ruským hokejistům víza.