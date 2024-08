Vláda se změnila. Slováci z Ruska se už chystají do akce. A tahoun z NHL otálí

Oficiálně se vše potvrdí až na pondělní tiskové konferenci, vedle obránce Vladivostoku Grmana ale o nominaci hovoří také regionální MKRU Jaroslavl. Tamní klub počítá s absencí dalšího zadáka Martina Gernáta, jenž má chybět v úvodu sezony právě kvůli kvalifikaci.

Po vynechaných světových šampionátech v roce 2023 v Lotyšsku a naposledy během května v Praze se nyní hokejisté z KHL dočkají.

V prvním případě jejich vyřazení slovenský svaz vysvětloval skrze stále úřadujícího trenéra Craiga Ramsayho, který mluvil o větším klidu na práci. Později svaz vyjmenovával údajné „zdravotní, osobní, rodinné nebo jiné“ důvody u všech dotyčných.

„Poslední roky to byla těžká situace, ale vláda na Slovensku se změnila, a tak to upravili,“ domnívá se ale Grman v rozhovoru, který figuruje na jednom z ruských kanálů na sociální síti Telegram.

Však i současný prezident Peter Pellegrini už na jaře, kdy ještě nebyl v úřadě, nabádal, aby vedení svazu rozhodnutí důkladně promyslelo. Vyzýval mimo jiné k zastavení „pranýřování nevinných lidí“.

Svaz se zaštítil klubovým hlasováním s těsnou dvaapadesáti procentní většinou. Podle něj se tedy „hokejové hnutí přiklání k verzi, že by reprezentace měla být v co nejsilnějším složení“.

„Po předchozích šampionátech jsem hlásil, že půjdu do KHL a kdykoli mě pozvou, rád se k týmu připojím. Teď záleží na tom, jestli mě klub tady pustí,“ vysvětluje Grman.

Pakliže se zbytečně neprořekl nebo Ramsay s generálním manažerem Miroslavem Šatanem ještě na poslední chvíli nic nezmění, vydají se minimálně sedmadvacetiletý obránce spolu s o čtyři roky starším Gernátem na přelomu srpna a září do boje proti Rakousku (29. srpna), Maďarsku (30. srpna) a Kazachstánu (1. září).

Slovenský obránce Mário Grman na světovém šampionátu v hokeji.

A to na domácí půdě v Bratislavě, navrch budou součástí jasně favorizovaného celku.

Slováci v KHL Brankáři

Patrik Rybár (Spartak Moskva) Obránci

Christián Jaroš (CSKA Moskva)

Martin Gernát (Jaroslavl)

Michal Čajkovský (Spartak Moskva)

Mário Grman (Vladivostok) Útočníci

Tomáš Jurčo (Kunlun)

Adam Ružička (Spartak Moskva)

Adam Liška (Čerepovec)

Michal Krištof (Soči)

Klid však před důležitým turnajem rozhodně nepanuje. Díky vhodnému termínu se mohou zapojit i hráči z NHL. Ovšem Martin Pospíšil, útočník Calgary, v rozhovoru pro Denník Šport sdělil, že ho angažování krajanů z Ruska zaskočilo.

„Těžko se mi k tomu vyjadřuje, poněvadž jsem se to dozvěděl před chvílí. Musím to nejprve zpracovat... Nechci rozdělovat společnost nebo lidi na hokejovém svazu, ale není to příjemná informace. Musím se s tím popasovat a definitivně se rozhodnout, za pojedu reprezentovat, nebo ne.“

Čtyřiadvacetiletý forvard byl se sedmi body jedním z nejproduktivnějších hráčů na MS v Praze. Jeho ztráta by se Slovákům nemusela vyplatit.

„Jsem člověkem, který má morální zásady, co se stěží překonávají. Je to těžká situace, můžu si splnit sen a zahrát si s bráchou (Kristián Pospíšil). Pro mě je pořád čest oblékat národní dres. Někdy ale musíte dát sport stranou. Těžce se mi o tom mluví, rozhodnu se v nejbližších dnech.“

Martin Pospíšil z Calgary Flames hovoří s novináři.

Nastalá situace založená na těsném průzkumu staví Pospíšila před složitou volbu. Na jedné straně stojí i odkaz budoucím generacím: „Po kariéře bych chtěl na Slovensku žít a vychovávat děti. Proto se tak rozmýšlím, svým postojem můžu ovlivnit mládež. Miluju hokej a reprezentaci, ale je to náročné.“

Server Šport.sk se pak obrátil na sponzory. A třeba dlouholetý partner Orange Slovensko zareagoval, že s hokejovým hnutím „v dané otázce nesdílí stejný názor“.