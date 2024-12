Neakceptovatelné! Slovenský kouč zuřil a slíbil změny. Hráči se po ostudě káli

„Mrzí nás, co se stalo,“ sdělil JOJ Šport obránce Samuel Barčík. „V první třetině jsme hráli jednoduše, a to se nám vyplatilo. Později jsme si radši nahrávali, než stříleli, a to nás stálo vítězství v základní hrací době.“

Kazachstán během vlastního oslabení dvakrát ujel do brejku. Nejprve puk ztratil v 57. minutě Vojtech a jeho zaváhání potrestal Nurkenov. Dotahující tým ani ve vhodné chvíli neodvolával brankáře Nikitina, ale mrzet ho to nemuselo.

Štrbák pukem od modré čáry trefil prvního clonícího Kazacha Ljapnuova, ten jel ze strany sám, poslal puk Urbanovi mezi betony a o tyčku do sítě. Devětadvacet sekund před koncem poslal zápas senzačně do prodloužení!

SENZACE! Kazachstánský útočník Kirill Ljapunov vyrovnává duel na světovém šampionátu juniorů se Slovenskem, vlevo projíždí zklamaný obránce Tomáš Královič.

„Věřím, že se nad sebou všichni zamyslíme a zápas hodíme za hlavu,“ řekl po duelu čtyřbodový útočník Juraj Pekarčík.

Slovenské dvacítce sice stačil bod k zajištění postupu do čtvrtfinále, díky vítěznému gólu Štrbáka v prodloužení na 5:4 jistě obsadí dokonce třetí pozici.

Ledabylý závěr s celkem, kterému česká dvacítka nasázela čtrnáct gólů (14:2) a Švédové ho zničili 8:1, ale kouče Feneše v pozápasovém rozhovoru pro JOJ Šport naštval.

„Těžko hledat slova. To, co jsme na ledě předvedli, je neakceptovatelné,“ začal. „Nechápu, co se na ledě dělo. Na každém mítinku si říkáme, jak chceme hrát. Dostaneme pětiminutovou přesilovku a soupeř jde dvakrát sám na branku. A to jsme od nich dostali čtyři góly!“

S optimistickým náhledem zkusila přijít hlavní slovenská hvězda, Dalibor Dvorský: „Tohle se nemůže stávat. Dostali jsme dva zbytečné góly, je to nakoplo. Ale výhra je výhra... Jsme ve čtvrtfinále a musíme se nastavit na něj.“

Mladí hokejisté Kazachstánu slaví gól do sítě slovenského brankáře Samuela Urbana.

Otázkou je, v jaké sestavě do ní jeho tým nastoupí. Feneš hrozí totálním překopáním jednotlivých lajn.

„Pokud si hráči myslí, že jejich jediná snaha je dostat se na mistrovství a tak na něj odjíždí, tak jsou na omylu. Tohle není výkon hodný turnaje. Učiníme kroky, abychom čtvrtfinále zvládli. Máme tři dny volna, první cíl je zregenerovat a uvidíme, koho dostaneme. Reprezentace Slovenska má ale vypadat jinak, sedneme si k tomu. Změny v sestavě budou extrémně velké.“

Čtvrtfinálové duely jsou na programu ve čtvrtek 2. ledna. Slovenští hokejisté mohou dostat kohokoli z kvarteta USA, Kanada, Finsko a Lotyšsko ze zamotané skupiny A.