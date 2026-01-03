Ani sebevědomí nepomohlo. Kanaďané si po debaklu Slováků libují: Umlčeli jsme je

Slovenští junioři opouští hokejové mistrovství světa s hodně rozporuplnými pocity. Ve skupině ukázali potenciál, byť prohrávali, drželi krok se silnými Švédy (2:3) i s USA (5:6). „Teď jsme si bohužel vybrali nejhorší den a výsledek tomu odpovídá,“ smutnil kouč Peter Frühauf po čtvrtfinálovém výprasku 1:7 od Kanady. Přitom jeho svěřenci do zápasu nevstupovali ani s náznakem pochybností.
Kanadský útočník Caleb Desnoyers (25) bere do kravaty slovenského forvarda...

Kanadský útočník Caleb Desnoyers (25) bere do kravaty slovenského forvarda Andrease Straku (15). Za nimi se mimo souboj drží Cole Beaudoin.

Kanadský brankář Jack Ivankovic slaví výhru nad Slovenskem.
Kanadský útočník Tij Iginla se tlačí před branku slovenského gólmana Alana...
Kanadský útočník Porter Martone (22) se prosazuje ve čtvrtfinále světového...
Jett Luchanko pálí na slovenskou bránu Alana Lendaka.
„Jsme připraveni, porazíme Kanadu.“

Tento výrok teď v zámoří dávají pořádně sežrat útočníkovi Janu Chovanovi, který s tamními médii mluvil po ranním rozbruslení.

„Svou hrou jsme si jistí a proti nim si věříme,“ dodal slovenský mladík na další dotaz reportérů.

Jenže výkonům, které nebyly daleko od překvapení proti jiným turnajovým favoritům, se tentokrát jeho tým nepřiblížil. Skončila první třetina a s ní prakticky i zápas.

Komentář slovenského útočníka Jana Chovana před utkáním s Kanadou:

„Selhali jsme v ní,“ uznal kapitán Tobiáš Pitka. „Dali nám první gól a střídačka jakoby sklesla. Pak už se to těžko dohání.“

Přitom poprvé outsider inkasoval až ve 14. minutě. Za další tři už ale ztrácel čtyři branky. Úplně se složil a třináct sekund před první sirénou přidal pátý gól z přesilovky Brady Martin.

„Nemyslím si, že začátek byl tak zlý,“ hodnotil Frühauf. „Věděli jsme, že budou hrozit, ale my jsme teď ty klíčové pasáže neustáli. Soupeř vám odskočí, únava se vám vkrádá do těl. Na závěr nám to zhořklo, ale byl bych vážně nerad, aby takhle vypadalo moje celkové hodnocení turnaje. Nemůžu z kluků vinit ani jednoho, dávali do toho sto procent, stejně jako trenérský štáb fungoval neuvěřitelně... Jsem na všechny hrdý.“

Kanadští junioři přejeli na MS Slováky 7:1, Finové vyřadili z boje o medaile Američany

Třiačtyřicetiletý kouč, kterého si jistě vybaví třeba fanoušci Hradce, kde coby obránce ještě během hráčské kariéry působil, se snažil být pozitivní. Pitka si ale servítky nebral.

„Ve skupině jsme odehráli výborná utkání, ale na výkony se nehraje. Vyhráli jsme tu jediný zápas, a proto jedeme domů.“

Koneckonců, za Kanaďany museli Slováci jet po nepovedeném klání se Švýcarskem o třetí místo. Kdyby jej vyhráli, šli by během páteční noci na Česko. Možná by měli větší šanci překvapit, takto se každopádně počtvrté v řadě loučí se šampionátem už ve čtvrtfinále, a to bez jakékoli výraznější stopy. Zápasem, na nějž by nejradši zapomněli.

Kanadský útočník Porter Martone (22) se prosazuje ve čtvrtfinále světového šampionátu juniorů proti slovenským hokejistům.

Pakliže v něm toužili po alespoň drobné nápravě dojmu, ani v průběhu prostřední části se jim moc nevedlo. Zkraje sice ubránili oslabení, jenže pak okolo poloviny utkání schytali další dva údery v rozmezí 70 sekund.

„Možná to bude znít hodně negativně, ale byla tam laxnost,“ povídal zadák Adam Beluško. „Kdybychom byli důraznější před brankou nebo modrou čarou, možná nám to tam nenapadá, ale to jsou jen dohady. Oni byli fakt dobří, musíme jim složit poklonu. Ale každý ví, co má dělat a oni nehrají žádný ultra hokej z jiného vesmíru. Prostě střílejí a jsou důrazní.“

Chovan ještě ve 37. minutě zkorigoval skóre a ač zaostávající mužstvo o přestávce přišlo o diskutujícího Tomku, který od rozhodčích vyfasoval za nesportovní chování kuriózní trest do konce utkání, během třetí části se hra vyrovnala. Favorit už ale také jen hlídal náskok.

Rozhodčí za nesportovní chování vykázali Lukáše Tomku ze hry:

Nejmladšímu celku turnaje (věkový průměr 18,2 let) tak ani sebevědomý přístup nepomohl. Konejšit se může alespoň tím, že za rok přijede zkušenější, nejspíš v hodně podobné sestavě.

„Víme, do čeho půjdeme a myslím, že to bude hodně dobrý rok,“ věští obránce Luka Radivojevič, který 3. ledna slaví devatenácté narozeniny.

Během noci na stejné datum se Kanada se Slovenskem utkala taky o tři roky dřív, tehdy odepisovaný protivník proti Bedardovi a spol. dotáhl duel do prodloužení a sklízel chválu. Teď ale nic podobného čekat nemůže.

„Zaslechli jsme nějaké jejich komentáře před zápasem, v kabině se o tom určitě mluvilo. Přijali jsme to a teď jsme je umlčeli,“ poznamenal s klidným výrazem zmiňovaný Martin.

Provokace i další gesta. Kanaďané si výhru užívali, Nestrašil pravil: Oslavy už byly moc

Se spoluhráči už nyní vyhlíží semifinálový duel s Českem. Hned pro šest Kanaďanů jde o odvetu za vyřazení v loňském čtvrtfinále doma v Ottawě. Včetně kapitána Portera Martoneho, který si na závěr vítězného skupinového střetu (7:5) s národním týmem neodpustil provokaci v podobě poplácání Adama Novotného po zadku.

„Pro nás platí, že buď zlato, nebo nic,“ prohodil se vším respektem k nadcházejícímu protivníkovi. „V Česku máme opravdu těžkého soupeře, ale na tuhle výzvu jsme připraveni.“

Bitva o finále startuje v americké Minnesotě v pondělí ráno (2.30 SEČ).

