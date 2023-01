Krůček od senzace, Kanaďané Slovákům tleskali. Jsem na hráče hrdý, hřeje trenéra

Napínavé utkání dovedli hokejisté Slovenska až do prodloužení, kde o postupu do semifinále rozhodl opět fantastický Connor Bedard. Kanada na mistrovství světa do 20 let zvítězila 4:3, přesto Slováci zanechali na ledě skvělý dojem. Takový, po kterém museli při jejich odchodu do kabiny diváci v hale vstát a hráčům zatleskat.