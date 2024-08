Angažmá v Rusku? Nevadí. Slovenská reprezentace vítá zpět hokejisty z KHL

Na dubnovém zasedání Kongresu SZĽH (Slovenský svaz ledního hokeje) inicioval jednání na toto téma Dušan Mráz, prezident klubu HKM Zvolen.

Podle stanoviska svazu se do hlasování měly možnost zapojit všechny zastoupené kluby. Šlo o poměrně těsnou záležitost, ale výsledky hovoří jasně.

Dvaapadesát procent bylo pro zařazení hokejistů působících v KHL do národního mužstva. Osmatřicet procent s jejich návratem nesouhlasilo, deset procent se zdrželo.

„Hokejové hnutí se tedy přiklání k verzi, že by reprezentace měla být na mezinárodních turnajích v co nejsilnějším možném složení, a to bez ohledu na klubovou příslušnost hráčů,“ píše se v tiskové zprávě.

Platnou smlouvu v Rusku, které už před více než dvěma lety zahájilo vojenskou invazi na sousední Ukrajinu, má momentálně devět slovenských hráčů.

Konkrétně jde o brankáře Patrika Rybára (Spartak Moskva), obránce Christiána Jaroše (CSKA Moskva), Martina Gernáta (Jaroslavl), Michala Čajkovského (Spartak Moskva) a Mária Grmana (Vladivostok), dále pak útočníky Tomáše Jurča (Kunlun), Adama Ružičku (Spartak Moskva), Adama Lišku (Čerepovec) a Michala Krištofa (Soči).

Pro jejich návrat do reprezentace se už na jaře vyslovil slovenský prezident Peter Pellegrini.

Slovenská střídačka oslavuje další gól do francouzské branky.

„Diskuze o tom, že by hráči působící v Rusku neměli reprezentovat, je nesmyslná. Vyžíváme se v pranýřování nevinných lidí, přestaňme být papežštější než papež,“ hlásil před mistrovství světa v Praze a Ostravě.

Bude záležet, jak k celé záležitosti přistoupí šéf hokejového svazu a generální manažer národního mužstva Miroslav Šatan s kanadským trenérem Craigem Ramsaym.

Pokud někoho ze zmíněné devítky skutečně povolají, musí počítat s kritikou z řad části slovenské veřejnosti. Otázkou zároveň zůstává, jak jejich případné zařazení na soupisku přijmou ostatní hráči.

Třeba útočník Róbert Lantoši měsíc před letošním světovým šampionátem vzkázal, že by v případě zapojení hokejistů z Ruska opustil přípravu a raději zůstal doma.

„Proti těm klukům osobně nic nemám. Jsou to moji dobří kamarádi, známe se opravdu dlouho. Ale tady jde úplně o něco jiného. Vyvinul by se na nás tlak, který nechci podstupovat,“ vysvětlovala nová posila Liberce.

Nominaci na olympijskou kvalifikaci zveřejní Slováci v nejbližších týdnech. Na domácím ledě budou jasným favoritem na postup, čekají je Rakušané, Maďaři a Kazachstánci.