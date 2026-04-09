Hadamczik pro Blesk uvedl, že výkonný výbor změnil názor a nechce, aby pozici generálního manažera zastával kdokoli svázaný s prací v klubu. Na přímou otázku, zda Šlégr po mistrovství světa ve Švýcarsku skončí, odpověděl: „Ano.“
Bývalý vynikající obránce a člen hokejového Triple Gold Club se totiž v průběhu sezony zapojil do záchrany klubu v Litvínově a spolu s dalšími známými hráči převezme většinový podíl akcií. Fakticky se tak stane jedním z majitelů.
Podle Hadamczikových slov je to pro výkonný výbor překážkou.
Šlégr se o verdiktu dozvěděl až ve čtvrtek z médií, přitom by rád u národního týmu pokračoval.
„Mně nikdo oficiálně ještě nic neřekl. Smlouva mi končí po mistrovství světa, zájem pokračovat mám, ale pokud se výkonný výbor rozhodne, že skončím, a spojuje to s vlastnictvím klubu, tak to tak zřejmě dopadne,“ řekl Šlégr ve čtvrtek odpoledne pro iDNES.cz.
Hokejová reprezentace tak zjevně dozná velkých změn. Po světovém šampionátu totiž skončí i celý trenérský štáb ve složení Radim Rulík, Ondřej Pavelec, Tomáš Plekanec a Marek Židlický. Společně se upsali extraligovému Kladnu.
Výkonný výbor, potažmo především Hadamczik tak v posledních týdnech hledají náhradu.
Ve čtvrtek server sport.cz i Blesk informovaly, že mezi hlavní favority patří duo Zdeněk Moták a Pavel Gross. O tom, že Grosse svaz skutečně kontaktoval, informovala redakce iDNES.cz už v minulých dnech.
Moták na přelomu roku skončil na vlastní žádost v Třinci, Gross zase nuceně opustil na podzim lavičku Sparty po neuspokojivých výsledcích.
„Jméno nového trenéra národního týmu se hokejová veřejnost dozví ještě do začátku letošního mistrovství světa,“ uvedl ve čtvrtek pro iDNES.cz media manager svazu Marek Němčík.
Z možných kandidátů se nabízí ještě Josef Jandač, kterému nedávno skončila sezona s Plzní, Václav Varaďa vyhozený z Vítkovic či Pavel Rosa působící ve švýcarském Bernu.
Jméno nového trenéra by se veřejnost mohla dozvědět příští čtvrtek po jednání výkonného výboru.