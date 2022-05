Šestá plzeňská posila. Na západ míří někdejší kapitán slovenské dvacítky

„Martin prošel slovenskou dvacítkou a v mladém věku už odehrál několik zápasů i za dospělou reprezentaci. Hráč s velkým potenciálem, kterého jsme určitou dobu sledovali a mluvili o něm s řadou lidí ze Slovenska,“ řekl klubovému webu Plzně sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Vitaloše přirovnal ke krajanovi Peteru Čerešňákovi, který po šestiletém působení Škodu opustil a podle zdrojů iDNES.cz zamířil do Pardubic.

„Dá se říct, že za pár let by to mohl být ‚nový Čero‘. Má stejné parametry – hodně vysoký kluk, dobře bruslí a je to pravák. Sázíme na to, že u nás bude hrát delší dobu, bude sezonu od sezony růst a zařadí se mezi top beky,“ doplnil Vlasák.

Vitaloš si v uplynulém ročníku v dresu Nitry připsal v 58 zápasech včetně play off 10 bodů za dvě branky a osm asistencí. Za dvě sezony ve slovenské extralize má na kontě 20 bodů za pět gólů a 15 přihrávek ze 111 utkání. V letech 2018 až 2020 působil v juniorském týmu švédského Rögle, kam zamířil ze Slovanu Bratislava.

V uplynulém finále slovenské extraligy však na sebe nejvýrazněji upozornil negativně. Pátý zápas totiž nedohrál poté, co kolenem fauloval Williama Rapuzziho a vyfasoval trest na pět minut plus do konce utkání. Před třemi lety jej zase Nitra dočasně přeřadila na „farmu“ do Levic kvůli porušení životosprávy.

„Slyšel jsem o Plzni, že výborně pracuje s mládeží. A také, že mají rádi Slováky a že ti pak dostávají dost prostoru, jako naposledy to byl Peťo Čerešňák. Myslím si, že je to dobrá hokejová adresa,“ prohlásil Vitaloš.

Je šestou posilou Západočechů pro nadcházející sezonu po navrátilci z prvoligové Poruby Michalu Houdkovi, dalších obráncích Janu Piskáčkovi z Českých Budějovic, Marku Baránkovi z Kladna, finském útočníkovi Aleksim Rekonenovi ze švédského druholigového celku BIK Karlskoga a Kanaďanovi Samuelu Bittenovi také z Poruby, který na závěr sezony vypomáhal v extralize Vítkovicím.