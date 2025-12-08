Síň slávy vítá nové členy. Ujčík, Janecký a Dolana vešli mezi legendy českého hokeje

Síň slávy českého hokeje přivítala do svých řad tři nové muže. V Praze dnes mezi legendy slavnostně vstoupili bývalí hráči Otakar Janecký, Viktor Ujčík a in memoriam Jiří Dolana, jehož při ceremoniálu zastoupil syn Libor. S nově přijatou trojicí útočníků má Síň slávy 156 členů.
Slavnostní uvedení nových členů do Síně slávy českého hokeje. Na snímku jsou...

Slavnostní uvedení nových členů do Síně slávy českého hokeje. Na snímku jsou (zleva) syn bývalého hokejisty Jiřího Dolany Libor, bývalí hokejisté Otakar Janecký a Viktor Ujčík. | foto: ČTK

MEZI LEGENDAMI. Otakar Janecký se coby hokejista možná ještě více proslavil ve...
Bývalého hokejistu a trenéra Otakara Janeckého uvedli do Síně slávy českého...
Bývalý útočník, nyní jihlavský trenér a šéf extraligové disciplinární komise...
Viktor Ujčík, trojnásobný mistr světa, dvojnásobný vítěz tuzemské i finské...
34 fotografií

Janecký s Ujčíkem převzali před řadou legend a členů Síně slávy speciální sako určené pro její členy od prezidenta svazu Aloise Hadamczika a předsedy návrhové komise Síně slávy Bedřicha Ščerbana.

„Pro mě je tohle zvláštní den – den radosti. Patřím do té generace hráčů, které tady vidím. Každý jednou zestárne. A každý je rád, když se dočká toho, že ho někdo za jeho kariéru ocení,“ uvedl Hadamczik.

Čtyřiašedesátiletý Janecký získal v národním týmu čtyři bronzy – na olympiádě v Albertville 1992 a na světových šampionátech v letech 1989, 1992 a 1993. Ve Finsku se stal legendou Jokeritu Helsinky, s nímž vyhrál čtyřikrát titul. Dva měl v té době už s Pardubicemi.

MEZI LEGENDAMI. Otakar Janecký se coby hokejista možná ještě více proslavil ve Finsku, kde mu dokonce vyvěsili dres pod strop haly, teď se vítěz svou titulů s Pardubicemi, trojnásobný bronzový medailista z mistrovství světa a rovněž člen třetího mužstva na olympiádě v Albertville dočkal uvedení do Síně slávy českého hokeje.

„Že jsem ve finské Síni slávy a teď už i v té české, to je vizitka, že jsem hokej dělal alespoň trošku dobře. Hokejisté jsou jako herci. Také oni hrají pro lidi a dočkají se potlesku, když hrají dobře. A já jsem hokej hrál pro lidi, byl jsem takový klaun,“ prohlásil Janecký.

Třiapadesátiletý Ujčík je trojnásobným mistrem světa z let 1996, 1999 a 2001. Z MS má také bronz (1997). V domácí nejvyšší soutěži se vyhlášený kanonýr podílel na titulu Jihlavy, dvakrát slavil triumf ve Finsku s týmem Kärpät Oulu. Na kontě má 410 ligových gólů, dalších 56 jich přidal v reprezentaci.

„Mám z toho velkou radost, je to každopádně obrovská čest zařadit se mezi lidi, kteří tam už jsou. A i já jsem teď mezi těmi velkými personami z řad hráčů, trenérů nebo i novinářů a dalších,“ řekl Ujčík.

„Doufám, že jsem si to nějakým způsobem zasloužil. Je to skvělý pocit, ocenění práce, kterou jsem na ledě odvedl. Na saka si moc nepotrpím, to se o mně ví, ale tohle (člena Síně slávy) je něco úplně jiného. Z toho mám ohromnou radost. Teď si to užiju, ale pak zase zpátky do Jihlavy a od půl šesté nás čeká Přerov,“ dodal trenér prvoligové Dukly.

Jihlavský trenér Viktor Ujčík

Dolana je mistrem Evropy z roku 1961. S reprezentací Československa získal ve stejném roce světové stříbro, na MS 1963 bronz. V roce 1964 byl členem bronzového týmu na olympijských hrách v Innsbrucku. Stejně jako Ujčík si vystřílel členství v Klubu hokejových střelců. Zemřel v červenci 2003 ve věku 66 let.

„Sám si na tohle moc nepotrpím, ale táta by byl strašně šťastný. Bylo by určitě lepší, kdyby tady mohl být on sám, ale to už bohužel možné není. Já mu to každopádně řeknu, že jsem to převzal za něho,“ uvedl Libor Dolana.

„Táta dokázal na ledě velké věci. A říkalo se, že Pardubice drží dvě D – Dvořáček v bráně a Dolana v útoku. Byl to skvělý střelec,“ dodal Dolana.

V Síni slávy už je 156 osobností. Před rokem byli přijati střelec zlatého gólu ve finále olympijských her v Naganu 1998 Petr Svoboda, bývalý vynikající útočník a poté úspěšný generální manažer reprezentace Petr Nedvěd a televizní komentátor Petr Vichnar.

Síň slávy českého hokeje vznikla v roce 2008. Kandidáty nominuje návrhová komise. Na navrhovaném jménu se musí shodnout minimálně devět z 12 jejích členů. K uvedení do Síně slávy českého hokeje je pak zapotřebí, aby nominaci schválily alespoň dvě třetiny jejích žijících členů.

Český hokej dnes také podpořil legendy částkou téměř 1,7 milionu korun.

Síň slávy vítá nové členy. Ujčík, Janecký a Dolana vešli mezi legendy českého hokeje

