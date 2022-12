Do Síně slávy českého hokeje vstoupili Bříza, Elíáš, Moravec a Procházka

Bývalý brankář Bříza a v současnosti první místopředseda Mezinárodní hokejové federace, jenž oslaví v pátek 58. narozeniny, má za sebou úspěšnou reprezentační i klubovou kariéru. V medailové sbírce má olympijský bronz z Albertville (1992) a další čtyři bronzové medaile ze světových šampionátů v letech 1989, 1990, 1992 a 1993.

„Je to největší pocta, protože tohle je elitní společnost hráčů, ze kterých má každý svůj příběh. Jsem vděčný, že jsem byl nominován, vybrán, a moc děkuji všem, kteří pro mě hlasovali. Moc si toho vážím,“ řekl Bříza, který čtyřikrát vyhrál domácí titul s pražskou Spartou.

Šestačtyřicetiletý bývalý útočník Eliáš získal na mezinárodní scéně bronz na olympijském turnaji v Turíně (2006) i na mistrovství světa v letech 1998 a 2011. Hlubokou stopu zanechal v NHL, kde se zařadil mezi klubové ikony New Jersey a přepsal několik týmových rekordů. S Devils bojoval čtyřikrát ve finále play off NHL, v letech 2000 a 2003 slavil zisk Stanley Cupu.

„Moje první reakce (na ocenění) byla upřímná. Opravdu jsem to nečekal. Přece jen, moje kariéra v národním týmu není tak oslňující jako u některých kolegů. Jsem ale vděčný. Být mezi takovými legendami je neuvěřitelné. Člověk si to ani nedokáže představit, určitě ne na začátku hokejové kariéry,“ řekl Eliáš.

I o tři roky starší Moravec působil na pozici útočníka. Podílel se na největším triumfu českého hokeje, zlatu pod pěti kruhy v Naganu 1998. Vedle titulu olympijského šampiona je také dvojnásobným mistrem světa z let 1999 a 2001, ve druhém případě vstřelil v souboji o zlato proti Finsku vítězný gól v prodloužení. Bronz získal na MS 1997 a 1998.

„Jsem šťastný, že si na mě Český svaz ledního hokeje vzpomněl a že jsem se dostal do opravdu vybrané společnosti. Je to největší výhra, kterou jsem zpětně získal, a je to super. Těžko se to popisuje, ale je za tím strašně moc dřiny. Všichni vidí jen zlatou medaili a podobné věci, ale to, co tomu předcházelo, se těžko říká a hlavně by člověk ani neuvěřil, co je potřeba obětovat,“ uvedl Moravec.

Dvaasedmdesátiletý Procházka vynikl jako hokejový reportér, celý profesní život prožil v Českém rozhlasu. V roce 2014 obdržel od Českého olympijského výboru cenu Oty Pavla za celoživotní propagaci sportu a olympijských ideálů v publicistice. Procházka je prvním ryzím novinářem v Síni slávy.

„V rádiu jsem účinkoval 45 let a stejnou dobu jsem se motal kolem hokeje. S čistým svědomím tak mohu říct, že mě to neotrávilo a byl jsem rád, že jsem si mohl tuhle novinářskou parketu vyzkoušet. Párkrát jsem si vzpomněl na film Vrchní, prchni!, kdy Josef Abrhám říká na srazu spolužáků o svém životopisu: Vyučil jsem se jako knihkupec, nastoupil jsem jako knihkupec a pracuji pořád jako knihkupec. Tak by se dala vylíčit moje novinářská kariéra,“ řekl Procházka.

Počet členů Síně slávy, která byla založena v roce 2008, se po dnešku rozrostl na 146.