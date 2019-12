Gól mu neuznali, tak se Kubíček zdravě naštval a zařídil další

Pomohl tak české reprezentaci na světovém šampionátu juniorů k bodu za prohru v prodloužení 3:4.

Kubíčkův gól ze 47. minuty neplatil, protože projíždějící český útočník Ondřej Pavel zabránil americkému brankáři Spenceru Knightovi v zákroku, když mu zavadil o helmu. Stalo se tak při signalizovaném vyloučení, právě v následné přesilové hře se mohl Kubíček už opravdu radovat z gólu spoluhráče Čajky na 3:3.

„Chtěli jsme vyhrát! Ale jsme rádi za bod, prodloužení už bývá o štěstí. Pokud budeme hrát stejným způsobem i proti Kanadě, můžeme vyhrát,“ myslí si Kubíček.

Je postup do čtvrtfinále blízko? Ulevilo se vám?

Možná trochu jo, ale nechceme spoléhat na ostatní. Věříme, že uděláme body i s Kanadou.

Co ten váš neuznaný gól?

Já chtěl jen trefit bránu. Asi ho Ondra (Pavel) trochu štrejchnul. Přál jsem si, aby to byl gól, bohužel. Teď je to už jedno, nic nenaděláme.

Cítili jste frustraci?

Chtěli jsme se uklidnit, protože jsme měli přesilovou hru. Když to neuznali, všichni byli naštvaní, ale zdravě. Věřili jsme si.

Stalo se a vy jste byl znovu u toho.

Jo, potřebovali jsme srovnat, no. Tak jsme všechno posílali na bránu! Michal Teplý udělal dobře, že nezazmatkoval, dal mi to. A Čája to výborně doklepnul.

Hráli Američané fyzicky? Vypadalo to, že občas přihrávají.

Hrají agresivně, hodně do těla. Ale jestli něco přihrávají? Těžko říct, já to v zápase neřeším.

Jak půjdete v úterý na Kanadu?

Bojovně jako dnes. Musíme se vyvarovat faulů a mít lepší začátek. Prvních deset minut teď dobrých nebylo. Zítra máme další šanci na body.