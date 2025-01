Rap i Karel Gott. Vybučený Sikora popsal, jak slavil: kanadskými drinky!

Je vážně potřeba znovu vysvětlovat, čím si Sikora prošel?

Ve stručnosti: kanadští fanoušci ho nařkli z filmování, když se po ostrém střetu ve čtvrtfinále proti domácímu týmu skácel na led. Obránce Cole Beaudoin vyfasoval trest do konce zápasu, český útočník ale v utkání dál pokračoval.

A od té doby na něj hlediště v ottawském Canadian Tire Centre nepřestalo bučet. Ani v semifinále, ani v boji o třetí místo.

„Ale nás to možná spojilo. Jsem za takovou zkušenost vlastně rád, protože mě namotivovala. Nicméně to tedy bylo zajímavé!“ komentoval Sikora.

Vážně vás to nijak nesvázalo?

Nemyslím si, možná jedině v momentech, kdy jsem měl puk déle na holi. Tehdy jsem to trochu vnímal, ale nerozhodilo mě to.

Kanadské fanoušky zášť vůči Petru Sikorovi nepřešla ani dlouho poté, co jejich tým na turnaji skončil. Mladý fanoušek cedulí vyzývá Sikoru k tomu, aby se věnoval plavání, jelikož je skvělý potápěč. „Vtip“ je pochopitelně v tom, že ve sportovním žargónu má anglické slovíčko „diver“ rovněž význam „simulant“.

Nepřišli vám fanoušci, ale i tamní novináři až přehnaně ukřivdění?

Ono to k tomu patří. Takhle je to bavilo, rádi si zabučeli, takže proč ne.

Jak na to reagovali doma?

Táta to má rád. A mamka mi říkala, ať si z toho nedělám hlavu, ta to vzala po té jakési ‚mamkovské‘ stránce.

Z Washingtonu, který vás draftoval, vám už něco nepsali? Přeci jen jste způsobil v Severní Americe docela pozdvižení.

Nene, jenom mi říkali, že proti Kanadě jsem je tam všechny pěkně naštval. Takže nic velkého.

Příběh mohl mít parádní konec, kdybyste proměnil nájezd proti Švédům a rozhodl, co říkáte?

Je to škoda! Ale naštěstí to dopadlo tak, jak dopadlo. Takže mi to vůbec nevadí.

Petr Sikora ve čtvrtfinálovém zápase s Kanadou.

Chtěl jste bekhendem jednoruč zasunout puk za betonem brankáře?

Ano. Koukal jsem se už na to na videu, kdybych měl puk na hokejce, tak by to možná vyšlo. Ale neudělal jsem to bohužel úplně nejlépe, ale jak už jsem říkal, vyhráli jsme, to je důležité.

Máte pravdu, oslavy mohly začít. Jak probíhaly?

Byly takové mírné. Sedli jsme si spolu, zašli ven, pustili jsme si dobrou českou muziku. Hlavně rap, taky Na hotelu v Olomouci od Petra Hapky, ta je moje oblíbená. Ještě Karla Gotta, takovou všehochuť. Celkově jsme si to užili. Po bronzu asi ideálně.

A přiznejte se, také jste něco popili?

Mírně, jenom pár drinků. Ale nevím, jak se jmenují, bylo to něco kanadského. A pivo mně osobně moc nechutná, nepiju ho.

Máte třetí medaili v řadě, druhý bronz. Kde jste viděl hlavní klíč k úspěchu?

Čtvrtfinále proti Kanadě, to byl super pocit, asi největší euforie. Kdybychom nevyhráli, jedeme domů, tady jsme to zlomili. A také týmovost, jak jsme drželi pospolu. Všichni bychom za toho druhého nechali všechno.