Show, karaoke a druhý den trénink. Dvacítku znovu čekají netradiční Vánoce

Autor: ,
  14:55
Tradičně netradiční vánoční svátky čekají hokejovou dvacítku, která se v zámoří chystá na start mistrovství světa. Štědrý den prožije výběr kouče Patrika Augusty společně, ale tím také jakákoli sváteční pohoda pro českou výpravu skončí. O den později už bude trénovat v dějišti turnaje a plně se koncentrovat na úvodní vystoupení na šampionátu.

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem pěti zemí v Chomutově. Hlavní trenér Patrik Augusta. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Jak já vždycky říkám - Vánoce trávíme s tou druhou rodinou,“ řekl Augusta s úsměvem v rozhovoru s novináři. „My to máme celé postavené na týmu, takže si myslím, že je fajn si udělat Vánoce společné, trošku nás to zase přiblíží. Hráči mají každoročně vlastní program včetně nějaké show a karaoke,“ přiblížil kouč.

Za moře vyrazil tým už 11. prosince, ale na přemítání o svátcích dosud nebyl prostor, Štědrý den ale bude výjimkou.

„Posedíme, snažíme se klukům i trošku přiblížit ty české Vánoce, takže posíláme vždy do hotelu i recepty na řízky a bramborové saláty, což ne všechny hotely zvládají udělat, ale alespoň se to tomu trošku blíží. Věřím, že videokoučové připraví i nějakou českou pohádku. A budou i dárečky - svazové, ale i něco malého od nás od trenérů,“ prozradil Augusta.

Narazí a zaseknou se. Augusta řeší výchovu hráčů: Chybí odolnost, moc je peřinkujeme

„I tak si myslím, že budeme mít Štědrý den takový, že ho sice prožijeme takto s hráči, ale všichni už budeme mít v hlavách nastavené to, že to všechno začíná. Myslím, že i kluci jsou už ve věku, kdy jim rodiče tolik nechybí,“ dodal Augusta.

Právě na Štědrý den se totiž přesouvá tým z Bemidji, kde absolvoval přípravný kemp, do Minneapolisu, dějiště základní skupiny B. „My tam pak 25. prosince hned trénujeme a 26. už nás čeká první zápas proti Kanadě (v sobotu 27. prosince od 2:30 SEČ), ale toho 24. prosince si děláme celkově takový pohodový oddechový den, jediný volnější z celého cyklu té přípravy,“ konstatoval Augusta.

Pak už nabere turnaj, na němž budou Češi usilovat přinejmenším o obhajobu bronzu, rychlé tempo. O den později nastoupí ve stejném čase (2:30 SEČ) proti Dánsku, 29. prosince proti Finsku a první část šampionátu zakončí na Silvestra soubojem s Lotyšskem. Třetí i čtvrté utkání se budou hrát od 21:30 SEČ.

Ze ztraceného talentu objevem univerzity. Nestrašil dál udivuje, potáhne i dvacítku?

„Na co se nejvíce těším? Na kapra, až ho tam dostaneme. Minulý rok měli nějaké zpoždění, takže se to nepovedlo. Ale letos doufám, že se povede nějaká bramborová kaše, bramborový salát a bude to všechno dobře chutnat,“ vyhlížel vánoční menu útočník Petr Sikora. „Minulý rok jsme dostávali i dárky. Možná tentokrát vymyslíme i něco my mezi kluky.“

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Liberec vs. K. VaryHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Liberec vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
26. 12. 16:00
  • 1.92
  • 4.25
  • 3.28
Hradec Kr. vs. LitvínovHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Hradec Kr. vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
26. 12. 16:00
  • 1.60
  • 4.60
  • 4.59
Plzeň vs. KladnoHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Plzeň vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
26. 12. 16:30
  • 1.78
  • 4.25
  • 3.78
Pardubice vs. TřinecHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Pardubice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
26. 12. 17:00
  • 1.77
  • 4.48
  • 3.66
Č. Budějovice vs. KometaHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Č. Budějovice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
26. 12. 17:00
  • 2.35
  • 4.25
  • 2.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

Show, karaoke a druhý den trénink. Dvacítku znovu čekají netradiční Vánoce

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Tradičně netradiční vánoční svátky čekají hokejovou dvacítku, která se v zámoří chystá na start mistrovství světa. Štědrý den prožije výběr kouče Patrika Augusty společně, ale tím také jakákoli...

24. prosince 2025  14:55

Vánoční dárek pro fanoušky Vítkovic. Yetman, Nellis a Abdul prodloužili smlouvy

Vítkovický Nellis překonává sparťanského gólmana Kováře.

Hokejové Vítkovice oznámily jako vánoční dárek svým fanouškům prodloužení smluv s členy elitní útočné formace. Jindřich Abdul a Kanaďan Chad Yetman budou po uplatnění opce pokračovat minimálně do...

24. prosince 2025  14:20

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

24. prosince 2025  12:22

Náraz a brzký konec. Bývalý reprezentant vzpomíná: Život se mi otočil o 180 stupňů

Premium
Marek Bláha na Hlinka Gretzky Cupu v roce 2019.

Patřil k nejlepším v ročníku. Marek Bláha platil za produktivního obránce, který daleko přesahoval tuzemskou úroveň. Pravidelně reprezentoval Česko na několika mládežnických turnajích, když pak...

24. prosince 2025

Mdlá Boleslav. Takový výkon nevede nahoru! hromoval po fiasku Pyrochta

Litvínovský Hannikainen neudržel stabilitu v souboji s mladoboleslavským...

Nešťastné a neveselé! Hokejistům Mladé Boleslavi už jde v extralize o „kejhák“, poslední Litvínov jim před Štědrým dnem uštědřil výprask 1:6 a vtáhl je do barážové detektivky. Rozdíl je už jen...

24. prosince 2025  9:31

Hertl skóroval za Vegas, Pastrňák jen mírnil další debakl Bostonu

Braeden Bowman (42) a Tomáš Hertl (48) slaví gól Vegas Golden Knights.

Poslední hrací den před vánoční přestávkou nabídla hokejová NHL třináct duelů. Ve formě hrající centr Tomáš Hertl gólem podpořil triumf Vegas 7:2 nad San Jose. Naopak David Pastrňák asistencí jen...

24. prosince 2025  7:27,  aktualizováno 

Ztráta Litvínova po vánočním mejdanu klesla: Ale pořád je před námi obří hora

Hráči Litvínova zdolali Mladou Boleslav a stáhli manko na předposlední místo.

Šťastné a veselé! Hokejový Litvínov zažil vánoční mejdan, Verva v souboji dvou nejslabších týmů extraligy nadělovala, Mladou Boleslav rozstřílela 6:1 a po nejvyšší výhře v sezoně je její ztráta na...

23. prosince 2025  22:02

Nadílka na Spartě. A čtyřbodový Špaček před Spenglerem hlásí: Chceme uspět!

Sparťanský útočník Michael Špaček se tlačí do zakončení v utkání s Olomoucí.

V tak dominantní zápas možná ani sami nedoufali. Plně kontrolovaný průběh, vysoký počet vstřelených gólů i zdařilá defenziva. To vše se ve 33. extraligovém kole povedlo hokejistům Sparty, kteří...

23. prosince 2025  21:34

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

Sparta potvrdila posilu se zkušenostmi z NHL. Přichází finský útočník Vesalainen

Útočník Kristian Vesalainen, nová posila hokejové Sparty.

Hokejová Sparta hlásí před startem vánočních svátků novou posilu. Tou je finský útočník Kristian Vesalainen, který s klubem podepsal smlouvu do konce sezony 2026/27.

23. prosince 2025  18:47

Ať se někdo zamyslí... Hokejisté řeší velké sváteční vytížení, extraliga čelí stížnostem

Kladno, 20. 2. 2025. Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň. Jakub Lev, kapitán Plzně.

Do Štědrého dne zbývá jen pár hodin, hokejisty v extralize ale večer ještě čekají utkání 33. kola. Někteří se vrátí domů k ránu svátečního dne. „Od vedení soutěže je to něco na styl: Je nám to jedno,...

23. prosince 2025  14:44

Mladí kluci si už pro radu nechodí, říká Piskáček. Hokej ho ještě neomrzel

Hokejista Jan Piskáček v pořadu Prodloužení moderátorky Terezy Gojšové.

Šestatřicetiletý obránce Jan Piskáček toho má za sebou už opravdu hodně, přesto říká, že ho hokej paradoxně baví stále víc. Proč mu v zámoří nabízeli kurzy herectví? V jakém dresu prožil svou osobně...

23. prosince 2025  13:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.