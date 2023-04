Série století číslo dvě? Nápad ze zámoří: Ať si to Češi rozdají se Slováky!

Za ideou stojí uznávaný kanadský novinář Eric Duhatschek. Inspiroval se někdejší osmizápasovou Sérií století, kterou spolu v roce 1972 sehrály výběry Kanady a Sovětského svazu. Tehdy šlo vůbec o první střet nejlepších profesionálů z NHL s východním hokejovým gigantem.

Na něco podobného by mohlo dojít i nyní, byť vzhledem k současné geopolitické situaci bez Rusů.

Kanaďan Paul Henderson se snaží během Série století v roce 1972 překonat sovětského gólmana Vladislava Treťjaka.

„Nejzajímavější by momentálně byla série mezi Kanadou a Spojenými státy, ale u té bychom neměli zastavit. Ve stejnou chvíli by spolu v jiné části světa hráli Švédové a Finové, Češi by si to rozdali se Slováky, Němci zase se Švýcary,“ líčí svůj návrh Duhatschek.

Šlo by o bitvy tradičnějších výběrů. Sledovaný Světový pohár v září 2016 měl poněkud zvláštní obsazení. Týmy Kanady a USA byly složené pouze z hráčů starších čtyřiadvaceti let, ti mladší totiž dali dohromady Výběr Severní Ameriky. Nejlepší Slováci, Švýcaři, Němci a další zase utvořili Výběr Evropy.

Zaujal vás nápad na „znovuzrození“ Série století? celkem hlasů: 30 Ano, Série století zní fajn 13 %(4 hlasů) Ano, ale plně obsazené OH nebo MS jsou lepší 37 %(11 hlasů) Ne, je to nesmysl 50 %(15 hlasů)

Pořadatelům z NHL se tedy podařilo nasměrovat nejlepší hokejisty proti sobě, ovšem ve formátu, který mohl v určitých chvílích postrádat náboj. Toho se chce Duhatschek vyvarovat.

„Na rozdíl od Světového poháru byste měli jistotu, že se budete dívat na souboj vašeho týmu s největším rivalem. Žádné základní skupiny, žádné čekání na soupeře pro play off,“ vysvětluje.

Série století 1972 Říká se, že navždy změnila hokej. Tehdy šlo víc než o sport, politické napětí gradovalo, studená válka byla v plném proudu. Čtyři duely se hrály v Kanadě, další čtyři v Moskvě. Sebevědomí Kanaďané soupeře podcenili, hned první zápas prohráli, ovšem nakonec se radovali z celkového triumfu. V rámci cesty po Evropě si mimochodem zahráli i proti Československu, s nímž v Praze remizovali 3:3.

Nutno říci, že navrhovaný koncept člena Hokejové síně slávy vzbudil jednoznačně pozitivní ohlas. Zámoří je namlsané z nedávného World Baseball Classic a finálového střetu Šóheje Ohtaniho s Mikem Troutem, hvězdných spoluhráčů z Los Angeles Angels.

Nadšený byl i zřejmě nejlepší současný hokejista světa Connor McDavid. „Bylo to super! Jen se mrkněte kolem sebe, o baseballu se najednou baví úplně každý. Tohle přesně potřebujeme i my, vždyť na podobnou akci čekáme už skoro dekádu,“ zdůrazňoval.

Olympijský turnaj v Soči 2014 byl posledním, jehož se zúčastnili borci z NHL. Mistrovství světa je zase složené z odpadlíků, kteří marně snili o Stanley Cupu, a hráčů z evropských lig. A další Světový pohár je v nedohlednu, protože bez Rusů není pro nejprestižnější hokejovou soutěž coby pořadatele zajímavý.

Pokud by se Duhatschkův výplod uchytil, první možný termín k uspořádání „nové Série století“ by byl v září příštího roku před začátkem NHL. Ovšem od nápadu k realizaci je pořádně daleko.

Pro Česko by taková akce mohla být jistě zajímavá, ostatně pro příští Světový pohár se s ním před ruskou invazí už tolik nepočítalo jednoduše kvůli klesající kvalitě. „Pastrňák a Hertl na jedné straně, Tatar a Slafkovský na druhé,“ popisuje svou představu Duhatschek.

Jen vzpomeňte, jaký zájem vzbudila únorová akce, při níž se po ledě libeňské O 2 areny proháněly pamětníci naganského olympijského turnaje ve formátu Česko versus Slovensko.

Výhledově by se mohli nejlepší hokejisté planety potkat na olympiádě, kterou bude za tři roky hostit Itálie. Ale třeba se federace domluví na dřívějším měření sil. Hokeji podobná konfrontace zoufale schází.